Öt gyanúsítottat vettek őrizetbe az érettségi-botrány kapcsán

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Fotó: Olti Angyalka
Öt férfit vettek őrizetbe pénteken 24 órára az érettségi csalásokkal kapcsolatos ügyben, miután a Fehér megyei ügyészség több tucat házkutatást tartott több megyében.
2026. július 03., 17:582026. július 03., 17:58
2026. július 03., 18:002026. július 03., 18:00
A vádhatóság Agerpres által szemlézett közleménye szerint a nyomozás egy 2023 óta működő bűnszervezetet tárt fel.
Öt személy ellen indult büntetőeljárás szolgálati titoknak minősülő vagy nem nyilvános információk kiszivárogtatása miatt. Az ügyészek szerint
Az ügyészség szerint a csoport tagjainak jól meghatározott szerepük volt. A csalásban részt vevő diákok az írásbeli vizsgák megkezdése után lefotózták vagy lefilmezték, majd távközlési eszközökkel elküldték a bűnszervezet tagjainak a még nem nyilvános tételeket, akik gyorsan kidolgozták a válaszokat. Ezeket ezután
A közlemény szerint a sikeres vizsgázóktól kapott pénzt a bűnszervezet tagjai szétosztották egymás között.
Pénteken 47 házkutatást tartottak az ügyészek: 31-et Fehér megyében, 10-et Kolozs megyében, hármat Bihar megyében, kettőt Arad megyében és egyet Szeben megyében. Az akció végén az öt gyanúsítottat – négy Fehér megyei és egy Szeben megyei férfit – 24 órára őrizetbe vették.
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