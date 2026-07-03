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Öt gyanúsítottat vettek őrizetbe az érettségi-botrány kapcsán

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Öt férfit vettek őrizetbe pénteken 24 órára az érettségi csalásokkal kapcsolatos ügyben, miután a Fehér megyei ügyészség több tucat házkutatást tartott több megyében.

Tamás Attila

2026. július 03., 17:582026. július 03., 17:58

2026. július 03., 18:002026. július 03., 18:00

A vádhatóság Agerpres által szemlézett közleménye szerint a nyomozás egy 2023 óta működő bűnszervezetet tárt fel.

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Öt személy ellen indult büntetőeljárás szolgálati titoknak minősülő vagy nem nyilvános információk kiszivárogtatása miatt. Az ügyészek szerint

a gyanúsítottak 2023 és 2026 között egy bűnszervezetet működtettek, amely pénzért több tucat vizsgázónak segített csalni az érettségi vizsgákon.

Az ügyészség szerint a csoport tagjainak jól meghatározott szerepük volt. A csalásban részt vevő diákok az írásbeli vizsgák megkezdése után lefotózták vagy lefilmezték, majd távközlési eszközökkel elküldték a bűnszervezet tagjainak a még nem nyilvános tételeket, akik gyorsan kidolgozták a válaszokat. Ezeket ezután

a csoport egyik tagja lediktálta a vizsgatermekben ülő, rejtett fülhallgatót viselő vizsgázóknak.

A közlemény szerint a sikeres vizsgázóktól kapott pénzt a bűnszervezet tagjai szétosztották egymás között.

Pénteken 47 házkutatást tartottak az ügyészek: 31-et Fehér megyében, 10-et Kolozs megyében, hármat Bihar megyében, kettőt Arad megyében és egyet Szeben megyében. Az akció végén az öt gyanúsítottat – négy Fehér megyei és egy Szeben megyei férfit – 24 órára őrizetbe vették.

Belföld Bűnügy
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