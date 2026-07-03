Öt gyanúsítottat vettek őrizetbe az érettségi-botrány kapcsán

Öt férfit vettek őrizetbe pénteken 24 órára az érettségi csalásokkal kapcsolatos ügyben, miután a Fehér megyei ügyészség több tucat házkutatást tartott több megyében.

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A vádhatóság Agerpres által szemlézett közleménye szerint a nyomozás egy 2023 óta működő bűnszervezetet tárt fel.

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Öt személy ellen indult büntetőeljárás szolgálati titoknak minősülő vagy nem nyilvános információk kiszivárogtatása miatt. Az ügyészek szerint