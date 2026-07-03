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Erdélyi helyszíneken tartanak házkutatásokat az érettségi tételek kiszivárogtatásának gyanúja miatt

Befolyásolják az eredményeket? Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Befolyásolják az eredményeket? Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Több tucat Fehér, Arad, Bihar, Kolozs és Szeben megyei helyszínen tartanak házkutatást pénteken az ügyészek a 2026-os érettségi tételek kiszivárogtatásának gyanúja miatt.

Székelyhon

2026. július 03., 15:222026. július 03., 15:22

A Fehér megyei ügyészség közleménye szerint magánszemélyek otthonában, 47 helyszínen zajlanak a házkutatások. Az ügyészek tevékenységét a Fehér megyei rendőrség segíti – írja az Agerpres hírügynökség hatósági forrásokra hivatkozva.

Közben Mihai Dimian ügyvivő oktatási miniszter pénteken a Facebook-oldalán közölte, hogy a felügyelő tanárok több csalási kísérletet azonosítottak és akadályoztak meg a nyári érettségin, köztük olyanokat is, amelyeknél kifinomult elektronikus eszközöket használtak a diákok. Bejegyzése szerint

voltak olyan esetek, amikor a vizsgázók kamerával és mesterséges intelligenciával felszerelt szemüveget próbáltak használni.

„Gratulálok a felügyelő kollégáknak az éberségükhöz” – fogalmazott Dimian.

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A miniszter egyúttal köszönetet mondott azoknak a rendőröknek és ügyészeknek is, akik az érettségi tételek kiszivárogtatásának gyanúja miatt vizsgálódnak több megyében. Hangsúlyozta, hogy

Idézet
a vizsgák szabályszerű lebonyolítása az oktatási rendszer iránti bizalom alapja, és ez nem képezheti alku tárgyát.
Belföld Oktatás Tanügy
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