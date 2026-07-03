Erdélyi helyszíneken tartanak házkutatásokat az érettségi tételek kiszivárogtatásának gyanúja miatt

Befolyásolják az eredményeket? Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Több tucat Fehér, Arad, Bihar, Kolozs és Szeben megyei helyszínen tartanak házkutatást pénteken az ügyészek a 2026-os érettségi tételek kiszivárogtatásának gyanúja miatt.
A Fehér megyei ügyészség közleménye szerint magánszemélyek otthonában, 47 helyszínen zajlanak a házkutatások. Az ügyészek tevékenységét a Fehér megyei rendőrség segíti – írja az Agerpres hírügynökség hatósági forrásokra hivatkozva.
Közben Mihai Dimian ügyvivő oktatási miniszter pénteken a Facebook-oldalán közölte, hogy a felügyelő tanárok több csalási kísérletet azonosítottak és akadályoztak meg a nyári érettségin, köztük olyanokat is, amelyeknél kifinomult elektronikus eszközöket használtak a diákok. Bejegyzése szerint
„Gratulálok a felügyelő kollégáknak az éberségükhöz” – fogalmazott Dimian.
A miniszter egyúttal köszönetet mondott azoknak a rendőröknek és ügyészeknek is, akik az érettségi tételek kiszivárogtatásának gyanúja miatt vizsgálódnak több megyében. Hangsúlyozta, hogy
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