Kilövés nem történt, a medve pedig ismét emberre támadt a Kalonda-tetőn

Újabb áldozata lehet az embert ölő medvének. Képünk illusztráció
Fotó: Pál Árpád
Megtámadott egy pásztort a medve a Kalonda-tetőn, a férfi azonban pásztorkutyáinak köszönhetően csak enyhébb sérüléseket szenvedett. A támadást nem jelentették a 112-es segélyhívón, ezért a hatóságok szerint nem tudtak időben törvényesen intézkedni.
A hatóságok nem jelezték az esetet, így olvasónktól értesültünk arról, hogy a májusi emberöléssel kapcsolatos ügy után ismét emberre, ezúttal egy pásztorra támadt a medve a Kalonda-tetőn. Nem volt egyszerű kideríteni, mi történt pontosan, hiszen szinte senki sem hallott az esetről.
Több telefonhívás után végül Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városi kórház szóvivője erősítette meg lapunknak hivatalosan a medvetámadást. Mint mondta, vasárnap egy 32 éves férfit szállítottak az intézménybe, aki szerencsére
Ez annak köszönhető, hogy az áldozatot pásztorkutyái védték a támadás idején. A sérültet a kórház fertőzéseket kezelő osztályára utalták be, ahonnan kedden távozhatott.
Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója is csak csütörtökön értesült a támadásról. Rámutatott: információi szerint az eset szintén
Szerinte nagy valószínűséggel ugyanaz a példány felelős mindkét embertámadásért. Éppen ezért az eset terepen történő kivizsgálására kérte kollégáit.
A Székelyhontól értesült az esetről Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere, akit nagyon felháborított, hogy senki sem tárcsázta a 112-es segélyhívószámot a támadást követően.
„Ha ilyesmi történik, akkor rögtön tárcsázni kell a 112-őt, hiszen így mi azonnal cselekedhetünk, mert van rá törvényes alapunk.
– fogalmazta meg a lakosság felé intézett kérését.
Mărmureanu-Bíró Leonárdot is felháborította, hogy a történteket senki sem jelentette a 112-es segélyhívószámon, hiszen úgy hivatalosan huszonnégy órájuk lett volna az agresszív egyed ártalmatlanítására. Most
Csak azt követően avatkozhatnak be, hogy a megelőzési céllal elrendelt medvekilövési kvótákat szabályozó jogszabály megjelenik a Hivatalos Közlönyben.
„Huszonnégy óránk lett volna, hogy törvényesen intézkedjünk, de a hivatalos bejelentés elmulasztásával senki nem adta meg nekünk az esélyt erre. Mi megpróbáljuk megoldani a helyzetet, de így nem tudjuk, nincs rá törvényes alapunk.
Hiába visszük máshová, hogy ott is rátámadjon valakire” – fakadt ki.
Egy hete tűnt el az az idős férfi, akinek vasárnap találták meg a harapásokkal borított holttestét a Kalonda-tetői nárciszrét közelében. A helyszínen egy medve támadt rá a kiérkező rendőrökre.
Beazonosították azt a medvét, amely minden jel szerint megölt egy férfit a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, de a vadőrök egyelőre nem lőhetik ki az állatot. A beavatkozásra csak a megelőzési kvótákról szóló jogszabály hatályba lépése után kerülhet sor.
Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék esett csütörtök délután Székelyudvarhelyen, több utcán megállt a víz, néhányan pedig áramkimaradást is jeleztek.
Évek óta leromlott állapotban van Székelyudvarhelyen a Tábor negyedi kazánház előtti tér, ahol nem csak a kaotikus parkolás, hanem az esőzésekkor felgyűlő víz is gondokat okoz. A városvezetés azt ígéri, hogy idén rendet tesznek a helyszínen.
Őrizetbe vettek egy 61 éves székelyudvarhelyi férfit, aki a gyanú szerint valótlanul jelentette be saját személygépkocsijának eltulajdonítását, miután ittasan balesetett okozott vele – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Öt évvel ezelőtt bontották el a fáklyát jelképező díszelemet Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli bejáratánál – akkor azt ígérték, új szimbólum kerül a helyére, de ez még nem történt meg. Kiderült, miért nem tudtak haladni ez ügyben.
Ráijesztett egy anyamedve és három bocsa egy fiatal párra Székelyudvarhelyen, miután a Bagossy Brothers Company koncertjéről tartottak hazafelé. A Templom utcában a házak között bukkantak fel a nagyvadak, a fiatalok pedig egy közeli építményre menekültek.
Villámcsapás okozott tüzet kedden Homoródszentpálon, ahol teljesen leégett egy csűr. A tűzeset a térségre kiadott vörös riasztás idején történt.
Együtt kell működniük az iskolahálózati válság rendezésében érintett székelyudvarhelyi iskoláknak, és meg kell előzniük, hogy a kényszerhelyzet újabb gondokat szüljön. A rendezési terv ismertetésekor ezekre a szempontokra is kitértek.
Megszületett a megoldás a székelyudvarhelyi iskolahálózatot érintő, hetek óta húzódó, indulatokat keltő problémára. Ezt tartják az eddigi legjobbnak az érintett felek.
Három, Székelyudvarhely közösségéért hosszú éveken át dolgozó személy vehette át pénteken a Pro Urbe díjat az Udvarhely Napok keretében. Az ünnepségen a közösség szolgálatáért és a maradandó értékteremtésért mutatott hála állt a középpontba.
A szervezők várakozásait is felülmúló érdeklődés övezi a Bagossy Brothers Company péntek esti koncertjét az Udvarhely Napokon, ezért kiterjedt forgalomkorlátozásokat és ideiglenes közlekedési intézkedéseket vezetnek be a biztonság érdekében.
szóljon hozzá!