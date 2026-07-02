Kilövés nem történt, a medve pedig ismét emberre támadt a Kalonda-tetőn

Újabb áldozata lehet az embert ölő medvének. Képünk illusztráció

Megtámadott egy pásztort a medve a Kalonda-tetőn, a férfi azonban pásztorkutyáinak köszönhetően csak enyhébb sérüléseket szenvedett. A támadást nem jelentették a 112-es segélyhívón, ezért a hatóságok szerint nem tudtak időben törvényesen intézkedni.

Fülöp-Székely Botond 2026. július 02., 21:162026. július 02., 21:16

A hatóságok nem jelezték az esetet, így olvasónktól értesültünk arról, hogy a májusi emberöléssel kapcsolatos ügy után ismét emberre, ezúttal egy pásztorra támadt a medve a Kalonda-tetőn. Nem volt egyszerű kideríteni, mi történt pontosan, hiszen szinte senki sem hallott az esetről. Több telefonhívás után végül Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városi kórház szóvivője erősítette meg lapunknak hivatalosan a medvetámadást. Mint mondta, vasárnap egy 32 éves férfit szállítottak az intézménybe, aki szerencsére

csak enyhébb sérüléseket szenvedett.

Ez annak köszönhető, hogy az áldozatot pásztorkutyái védték a támadás idején. A sérültet a kórház fertőzéseket kezelő osztályára utalták be, ahonnan kedden távozhatott. Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója is csak csütörtökön értesült a támadásról. Rámutatott: információi szerint az eset szintén

a nárciszrét közelében történt, ahol korábban minden gyanú szerint embert ölt a medve.

Szerinte nagy valószínűséggel ugyanaz a példány felelős mindkét embertámadásért. Éppen ezért az eset terepen történő kivizsgálására kérte kollégáit. Így nem cselekedhetnek A Székelyhontól értesült az esetről Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere, akit nagyon felháborított, hogy senki sem tárcsázta a 112-es segélyhívószámot a támadást követően. „Ha ilyesmi történik, akkor rögtön tárcsázni kell a 112-őt, hiszen így mi azonnal cselekedhetünk, mert van rá törvényes alapunk.

Ne takarjuk el a problémákat, hanem jelezzük”

– fogalmazta meg a lakosság felé intézett kérését. Mărmureanu-Bíró Leonárdot is felháborította, hogy a történteket senki sem jelentette a 112-es segélyhívószámon, hiszen úgy hivatalosan huszonnégy órájuk lett volna az agresszív egyed ártalmatlanítására. Most

nem tehetnek mást, mint megfigyelés alatt tartják a területet.

Csak azt követően avatkozhatnak be, hogy a megelőzési céllal elrendelt medvekilövési kvótákat szabályozó jogszabály megjelenik a Hivatalos Közlönyben. Hirdetés „Huszonnégy óránk lett volna, hogy törvényesen intézkedjünk, de a hivatalos bejelentés elmulasztásával senki nem adta meg nekünk az esélyt erre. Mi megpróbáljuk megoldani a helyzetet, de így nem tudjuk, nincs rá törvényes alapunk.

Ha egy emberre támadó medvéről van szó, akkor azt egyértelműen ki kell lőni.