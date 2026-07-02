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Jogszabályra várva: még nem lőhették ki az embert ölő medvét a Kalonda-tetőn

Továbbra is a nárciszrét közelében jár a támadó medve

Továbbra is a nárciszrét közelében jár a támadó medve

Fotó: Beliczay László

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Beazonosították azt a medvét, amely minden jel szerint megölt egy férfit a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, de a vadőrök egyelőre nem lőhetik ki az állatot. A beavatkozásra csak a megelőzési kvótákról szóló jogszabály hatályba lépése után kerülhet sor.

Fülöp-Székely Botond

2026. július 02., 13:042026. július 02., 13:04

Rokonai és ismerősei egy hétig keresték májusban a Kalonda-tetőn élő, onnan eltűnt férfit, akit

végül holtan, harapásokkal borítva talált meg egy erdész az ottani nárciszrét közelében.

A helyszínen egy medve is volt, amely a kiérkező rendőrökre is rárontott. Az eset nagy félelmet keltett a helybéliekben, akik az áldozat megölésével gyanúsított medve kilövését követelték.

Beazonosították a példányt

Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy

nem sokkal a történtek után sikerült beazonosítaniuk azt az egyedet, amely megölhette az áldozatot.

A Kalonda-tetői Cika tanyarészre két medve, egy fiatalabb és egy idősebb példány jár be, ám a szóbeszédekkel ellentétben egyikük sem ölhette a meg a férfit. Van ugyanis egy másik medve, amely folyamatosan a nárciszrét közelében kószál, nagyjából két kilométerre a házaktól, ahol a holttestet is megtalálták.

A vadőrök folyamatosan ellenőrzésük alatt tartják a veszélyesnek ítélt egyedet, ám a megfelelő törvényi háttér híján még nem húzhatták meg a ravaszt.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Mivel a medve nem lakott területen van, azt csak a megelőzési kvóták részeként lehet törvényesen kilőni – hangsúlyozta az igazgató, nyomatékosítva, hogy ők csak a jogszabályok betartásával fognak eljárni.

A gond az, hogy bár az Alkotmánybíróság a napokban jóváhagyta az említett kvótákat, a rendelet egyelőre nem jelent meg a Hivatalos Közlönyben. Ezt várják a vadőrök és a község vezetősége is, mielőtt beavatkoznának.

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Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere azt közölte lapunkkal, hogy

mindenképp ki kell lőni az egyedet, amelyről a vadászok is úgy gondolják, hogy az áldozat halálát okozta, hiszen veszélyt jelent az emberekre.

„A vadászokkal együttműködünk, ők pedig folyamatosan figyelik a medvét. Mi azon leszünk, hogy mielőbb ártalmatlanítsuk a veszélyes példányt, hogy ne kelljen félelemben éljenek a lakók” – szögezte le.

Udvarhelyszék medve
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