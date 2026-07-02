Jogszabályra várva: még nem lőhették ki az embert ölő medvét a Kalonda-tetőn

Továbbra is a nárciszrét közelében jár a támadó medve
Fotó: Beliczay László
Beazonosították azt a medvét, amely minden jel szerint megölt egy férfit a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, de a vadőrök egyelőre nem lőhetik ki az állatot. A beavatkozásra csak a megelőzési kvótákról szóló jogszabály hatályba lépése után kerülhet sor.
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A helyszínen egy medve is volt, amely a kiérkező rendőrökre is rárontott. Az eset nagy félelmet keltett a helybéliekben, akik az áldozat megölésével gyanúsított medve kilövését követelték.
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A Kalonda-tetői Cika tanyarészre két medve, egy fiatalabb és egy idősebb példány jár be, ám a szóbeszédekkel ellentétben egyikük sem ölhette a meg a férfit. Van ugyanis egy másik medve, amely folyamatosan a nárciszrét közelében kószál, nagyjából két kilométerre a házaktól, ahol a holttestet is megtalálták.
Fotó: Tuchiluș Alex
Mivel a medve nem lakott területen van, azt csak a megelőzési kvóták részeként lehet törvényesen kilőni – hangsúlyozta az igazgató, nyomatékosítva, hogy ők csak a jogszabályok betartásával fognak eljárni.
A gond az, hogy bár az Alkotmánybíróság a napokban jóváhagyta az említett kvótákat, a rendelet egyelőre nem jelent meg a Hivatalos Közlönyben. Ezt várják a vadőrök és a község vezetősége is, mielőtt beavatkoznának.
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„A vadászokkal együttműködünk, ők pedig folyamatosan figyelik a medvét. Mi azon leszünk, hogy mielőbb ártalmatlanítsuk a veszélyes példányt, hogy ne kelljen félelemben éljenek a lakók” – szögezte le.
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