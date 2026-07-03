Így változik meg az időjárás a hétvégére

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Fotó: Haáz Vince
Újabb első- és másodfokú riasztásokat adtak ki fokozott légköri instabilitás miatt a meteorológusok pénteken.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerint péntek délelőtt 10 órától délután 5 óráig elsőfokú riasztás érvényes Erdély és Olténia legnagyobb részén, Máramarosban, Munténia nagy részén, valamint a Keleti- és a Déli-Kárpátokban fokozott légköri instabilitás miatt. Ezekben a régiókban
A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15–25 litert, vagy akár a 30-40 litert is négyzetméterenként.
Dél és délután 5 között másodfokú riasztás lesz érvényben Erdély déli és keleti részében, valamint a Keleti- és a Déli-Kárpátok vidékén. A széllökések sebessége elérheti a 70–90 kilométeres sebességet óránként, a lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 25–40, helyenként akár az 50–60 litert is négyzetméterenként. Jégesőre is számítani lehet.
A meteorológusok szerint ugyanakkor péntek délután 5 órától szombat reggel 8 óráig Erdély déli és keleti részében, Munténiában, Dobrudzsában és Moldva nagy részén elsőfokú riasztás lesz érvényes a fokozott légköri instabilitás miatt, amely
formájában nyilvánul meg. A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 20 litert négyzetméterenként, helyenként pedig meghaladhatja a 30 litert is – közli az Agerpres a meteorológiai szolgálat közleményére hivatkozva.
Szombaton 8 és 23 óra között Máramarosban, Erdély és Moldva területének legnagyobb részén, Munténia északkeleti és Dobrudzsa északi felében elsőfokú riasztás lesz érvényben a viharos szél miatt. Ezekben a régiókban a széllökések sebessége elérheti az 50–70 kilométert óránként.
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