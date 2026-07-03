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Viharos péntek várható országszerte

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás érvényes pénteken szinte az ország egész területén.

Székelyhon

2026. július 03., 08:592026. július 03., 08:59

2026. július 03., 09:002026. július 03., 09:00

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint pénteken Máramarosban, Erdélyben, Moldvában, Olténiában, Munténiában és Dobrudzsában számítani lehet

felhőszakadásokra, villámlással kísért záporokra, 50-70 km/órás széllökésekre, de jégesőre is.

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A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15–25, helyenként a 30–40 litert négyzetméterenként – közli az Agerpres hírügynökség.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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