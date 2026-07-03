Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A legtöbb vízi tragédia megelőzhető lenne – erre figyelmeztet a szakember

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A hegyi- és búvármentőknek a nyár mindig intenzív időszak: ilyenkor többször kerül sor arra az emberileg, szakmailag, lelkileg nehéz feladatra, hogy élettelen testet emeljenek ki a vízből.

Székelyhon

2026. július 03., 08:302026. július 03., 08:30

A nyári hőségben sokan keresik fel a strandokat, tavakat és folyókat, ám a vízparti kikapcsolódás komoly veszélyeket is rejthet – hívja fel a figyelmet bejegyzésében Kovács Zoltán Róbert, a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat vezetője és búvármentő. Tapasztalatai szerint

a legtöbb baleset megelőzhető lenne néhány alapvető biztonsági szabály betartásával.

A szakember azt tanácsolja, hogy kizárólag kijelölt, biztonságos és engedélyezett helyen fürödjünk. Mielőtt vízbe mennénk, érdemes meggyőződni a víz mélységéről, a partviszonyokról, az esetleges sodrásról, valamint arról, hogy nem rejt-e veszélyes tárgyakat – például köveket, faágakat vagy fémdarabokat – a víz. Kiemelte:

ismeretlen vízbe soha ne ugorjunk fejest, előbb mindig óvatosan menjünk be, és győződjünk meg a körülményekről.

Természetes vizekben lehetőség szerint ne fürödjünk egyedül, a kevésbé gyakorlott úszók pedig kizárólag kijelölt fürdőhelyen vagy strandon menjenek a vízbe.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy alkohol vagy más tudatmódosító szer fogyasztása után tilos vízbe menni, mivel ezek jelentősen rontják az ítélőképességet és a reakcióidőt. A folyók sodrását, a tavak hirtelen mélyülését, valamint a hideg víz szervezetre gyakorolt hatását sem szabad alábecsülni.

Hirdetés

A gyermekek biztonságára különösen nagy hangsúlyt kell fektetni: a víz közelében egyetlen pillanatra sem maradhatnak felügyelet nélkül. Fontos tudni azt is, hogy

a felfújható matracok, úszógumik és egyéb vízi játékok nem minősülnek életmentő eszköznek.

Csónakázás, kajakozás, SUP-ozás vagy más vízi sport során a mentőmellény használata elengedhetetlen. Kovács Zoltán Róbert bejegyzésében hangsúlyozta: nemcsak magunkra, hanem a környezetünkben tartózkodókra is figyelnünk kell, hiszen a fulladás gyakran szinte észrevétlenül történik.

A bajba jutott ember sok esetben nem tud segítségért kiáltani vagy feltűnően jelezni,

ezért különösen fontos a folyamatos odafigyelés. Ha mégis bekövetkezik a baj, elsőként a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni, és pontosan meg kell adni a baleset helyszínét. A bajba jutott személyt folyamatosan szemmel kell tartani a mentők megérkezéséig.

A szakember arra is figyelmeztet, hogy csak az próbáljon menteni, aki megfelelő úszástudással, fizikai felkészültséggel és mentési ismeretekkel rendelkezik.

Számos esetben előfordult már, hogy a segítségnyújtó is áldozattá vált.

Biztonságosabb megoldás lehet a távolból történő segítségnyújtás: egy kötél, hosszú ág, bot, törölköző, ruhadarab vagy mentőöv odanyújtásával a bajba jutott személy kapaszkodót találhat anélkül, hogy a segítő közvetlen veszélybe sodorná magát – áll még a bejegyzésben.

A figyelmeztetés sajnos nem alaptalan. Az erre szakosodott mentők és búvárok rendszeresen vesznek részt vízi mentésekben és holttestek felkutatásában is.

korábban írtuk

Halálos páros: felhevült test, jéghideg víz
Halálos páros: felhevült test, jéghideg víz

Nyár ide vagy oda, akár 10 Celsius fokos is lehet a tavak vize, így azok, akik kimelegedett testtel belemennek, életveszélyes helyzetbe sodorják magukat – figyelmeztet Fekete Örs, a Hargita megyei hegyimentők vezetője.

A Székelyhonnak korábban egy szakember arról is beszélt, hogy a nyári hőségben az egyik legnagyobb veszélyt a felhevült testtel történő vízbe ugrás jelenti. Bár a tavak felszíni vízrétege kellemesen melegnek tűnhet, néhány méterrel lejjebb vagy akár már a part közelében is jóval hidegebb víz fogadhatja a fürdőzőket. Ez hirtelen hidegsokkot válthat ki, amely

életveszélyes állapotot idézhet elő, ezért a vízbe mindig fokozatosan, óvatosan ajánlott bemenni.

A zetelaki víztározóban például helyenként akár 10 Celsius-fokos víz is előfordulhat a mélyebb rétegekben. A népszerű kikapcsolódási helyszín pedig már többször is követelt emberáldozatot.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Vérnyomok vezettek a több mint négyszázkilós medve teteméhez
Nagy mennyiségű csapadék zúdult Udvarhelyre, több helyen állt a víz – fotókon mutatjuk
Tizenegy játékosától búcsúzott el az FK Csíkszereda
Románul nem beszélő magyar rászorulók kerültek távoli megyékbe a bihari menhelyekről
Pályán a nagyágyúk, európai párharcok a focivébén – a csütörtöki sportműsor
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Vérnyomok vezettek a több mint négyszázkilós medve teteméhez
Székelyhon

Vérnyomok vezettek a több mint négyszázkilós medve teteméhez
Nagy mennyiségű csapadék zúdult Udvarhelyre, több helyen állt a víz – fotókon mutatjuk
Székelyhon

Nagy mennyiségű csapadék zúdult Udvarhelyre, több helyen állt a víz – fotókon mutatjuk
Tizenegy játékosától búcsúzott el az FK Csíkszereda
Székely Sport

Tizenegy játékosától búcsúzott el az FK Csíkszereda
Románul nem beszélő magyar rászorulók kerültek távoli megyékbe a bihari menhelyekről
Krónika

Románul nem beszélő magyar rászorulók kerültek távoli megyékbe a bihari menhelyekről
Pályán a nagyágyúk, európai párharcok a focivébén – a csütörtöki sportműsor
Székely Sport

Pályán a nagyágyúk, európai párharcok a focivébén – a csütörtöki sportműsor
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Nőileg

Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 03., péntek

Viharos péntek várható országszerte

Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás érvényes pénteken szinte az ország egész területén.

Viharos péntek várható országszerte
Viharos péntek várható országszerte
2026. július 03., péntek

Viharos péntek várható országszerte
Hirdetés
2026. július 03., péntek

Válság a tejiparban: sokszor a moslékban végzi a többletmennyiség

A termelők és a feldolgozók is nehéz időszakot élnek meg a tejiparban, az ágazatot sújtó válság okai összetettek, és általános megoldás sincs a helyzetre. Hargita megyében több ezerrel csökkent a tehénállomány – a hegyvidéken súlyosabbak a problémák.

Válság a tejiparban: sokszor a moslékban végzi a többletmennyiség
Válság a tejiparban: sokszor a moslékban végzi a többletmennyiség
2026. július 03., péntek

Válság a tejiparban: sokszor a moslékban végzi a többletmennyiség
2026. július 02., csütörtök

Kisbusz és személyautó ütközött

Személyautó és kisbusz ütközött csütörtök este a Maros megyei Mezőcekeden. Az ütközés következtében mindkét jármű lesodródott az úttestről.

Kisbusz és személyautó ütközött
Kisbusz és személyautó ütközött
2026. július 02., csütörtök

Kisbusz és személyautó ütközött
2026. július 02., csütörtök

Eltűnt tinédzsert keres a rendőrség

Egy hete eltűnt kamaszlányt keres a Maros megyei rendőrség.

Eltűnt tinédzsert keres a rendőrség
Eltűnt tinédzsert keres a rendőrség
2026. július 02., csütörtök

Eltűnt tinédzsert keres a rendőrség
Hirdetés
2026. július 02., csütörtök

Marosvásárhelyen is károkat okozott a vihar

A csütörtök délutáni viharkárok elhárításában Marosvásárhelyen is több helyszínen szükség volt a tűzoltók munkájára.

Marosvásárhelyen is károkat okozott a vihar
Marosvásárhelyen is károkat okozott a vihar
2026. július 02., csütörtök

Marosvásárhelyen is károkat okozott a vihar
2026. július 02., csütörtök

Nemzetközi együttműködésben lepleztek le pénzügyi csalókat a rendőrök

Román, illetve ukrajnai bűnözők informatikai és vagyon elleni bűncselekményeit vizsgálta ki egy nemzetközi nyomozócsoport, melynek három Maros megyei rendőr is tagja volt.

Nemzetközi együttműködésben lepleztek le pénzügyi csalókat a rendőrök
Nemzetközi együttműködésben lepleztek le pénzügyi csalókat a rendőrök
2026. július 02., csütörtök

Nemzetközi együttműködésben lepleztek le pénzügyi csalókat a rendőrök
2026. július 02., csütörtök

Rövid időre a víz lett az úr Csíkszeredában

Nagy mennyiségű csapadék hullt rövid időintervallum leforgása alatt Csíkszeredában és környékén csütörtök délután. A nagy mennyiségű csapadékot nem mindenhol tudta elnyelni a vízelvezető rendszer. Fotókon mutatjuk a vihar utáni állapotokat.

Rövid időre a víz lett az úr Csíkszeredában
Rövid időre a víz lett az úr Csíkszeredában
2026. július 02., csütörtök

Rövid időre a víz lett az úr Csíkszeredában
Hirdetés
2026. július 02., csütörtök

Bolojan: a következő napokban az üzemanyagáraknak fokozatosan csökkeniük kellene

Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő csütörtökön kijelentette, hogy az üzemanyagárak várhatóan a következő napokban csökkenni kezdenek, amint a vállalatok elkezdik eladni az alacsonyabb áron vásárolt készleteket.

Bolojan: a következő napokban az üzemanyagáraknak fokozatosan csökkeniük kellene
Bolojan: a következő napokban az üzemanyagáraknak fokozatosan csökkeniük kellene
2026. július 02., csütörtök

Bolojan: a következő napokban az üzemanyagáraknak fokozatosan csökkeniük kellene
2026. július 02., csütörtök

Csíkszeredára is lecsapott a vihar

Udvarhelyszék után Csíkszékre is lecsapott az vihar csütörtök délután. Rövid idő leforgása alatt nagy mennyiségű víz zúdult le, amit helyenként nem tudott elnyelni az esővíz-elvezető rendszer.

Csíkszeredára is lecsapott a vihar
Csíkszeredára is lecsapott a vihar
2026. július 02., csütörtök

Csíkszeredára is lecsapott a vihar
2026. július 02., csütörtök

Kiskorúakat érintő balesetek, amik nagyobb körültekintéssel és tudatosítással elkerülhetőek lennének

Az utóbbi hetekben több kiskorú is baleset áldozata lett, amelyek elkerülhetőek lettek volna. A rendőrség a kellő óvatosság és körültekintés fontosságát hangsúlyozza a szülők számára.

Kiskorúakat érintő balesetek, amik nagyobb körültekintéssel és tudatosítással elkerülhetőek lennének
Kiskorúakat érintő balesetek, amik nagyobb körültekintéssel és tudatosítással elkerülhetőek lennének
2026. július 02., csütörtök

Kiskorúakat érintő balesetek, amik nagyobb körültekintéssel és tudatosítással elkerülhetőek lennének
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!