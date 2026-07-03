A hegyi- és búvármentőknek a nyár mindig intenzív időszak: ilyenkor többször kerül sor arra az emberileg, szakmailag, lelkileg nehéz feladatra, hogy élettelen testet emeljenek ki a vízből.

Székelyhon 2026. július 03., 08:302026. július 03., 08:30

A nyári hőségben sokan keresik fel a strandokat, tavakat és folyókat, ám a vízparti kikapcsolódás komoly veszélyeket is rejthet – hívja fel a figyelmet bejegyzésében Kovács Zoltán Róbert, a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat vezetője és búvármentő. Tapasztalatai szerint

a legtöbb baleset megelőzhető lenne néhány alapvető biztonsági szabály betartásával.

A szakember azt tanácsolja, hogy kizárólag kijelölt, biztonságos és engedélyezett helyen fürödjünk. Mielőtt vízbe mennénk, érdemes meggyőződni a víz mélységéről, a partviszonyokról, az esetleges sodrásról, valamint arról, hogy nem rejt-e veszélyes tárgyakat – például köveket, faágakat vagy fémdarabokat – a víz. Kiemelte:

ismeretlen vízbe soha ne ugorjunk fejest, előbb mindig óvatosan menjünk be, és győződjünk meg a körülményekről.

Természetes vizekben lehetőség szerint ne fürödjünk egyedül, a kevésbé gyakorlott úszók pedig kizárólag kijelölt fürdőhelyen vagy strandon menjenek a vízbe. Arra is felhívta a figyelmet, hogy alkohol vagy más tudatmódosító szer fogyasztása után tilos vízbe menni, mivel ezek jelentősen rontják az ítélőképességet és a reakcióidőt. A folyók sodrását, a tavak hirtelen mélyülését, valamint a hideg víz szervezetre gyakorolt hatását sem szabad alábecsülni. Hirdetés A gyermekek biztonságára különösen nagy hangsúlyt kell fektetni: a víz közelében egyetlen pillanatra sem maradhatnak felügyelet nélkül. Fontos tudni azt is, hogy

a felfújható matracok, úszógumik és egyéb vízi játékok nem minősülnek életmentő eszköznek.

Csónakázás, kajakozás, SUP-ozás vagy más vízi sport során a mentőmellény használata elengedhetetlen. Kovács Zoltán Róbert bejegyzésében hangsúlyozta: nemcsak magunkra, hanem a környezetünkben tartózkodókra is figyelnünk kell, hiszen a fulladás gyakran szinte észrevétlenül történik.

A bajba jutott ember sok esetben nem tud segítségért kiáltani vagy feltűnően jelezni,

ezért különösen fontos a folyamatos odafigyelés. Ha mégis bekövetkezik a baj, elsőként a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni, és pontosan meg kell adni a baleset helyszínét. A bajba jutott személyt folyamatosan szemmel kell tartani a mentők megérkezéséig. A szakember arra is figyelmeztet, hogy csak az próbáljon menteni, aki megfelelő úszástudással, fizikai felkészültséggel és mentési ismeretekkel rendelkezik.

Számos esetben előfordult már, hogy a segítségnyújtó is áldozattá vált.

Biztonságosabb megoldás lehet a távolból történő segítségnyújtás: egy kötél, hosszú ág, bot, törölköző, ruhadarab vagy mentőöv odanyújtásával a bajba jutott személy kapaszkodót találhat anélkül, hogy a segítő közvetlen veszélybe sodorná magát – áll még a bejegyzésben. A figyelmeztetés sajnos nem alaptalan. Az erre szakosodott mentők és búvárok rendszeresen vesznek részt vízi mentésekben és holttestek felkutatásában is. korábban írtuk Halálos páros: felhevült test, jéghideg víz Nyár ide vagy oda, akár 10 Celsius fokos is lehet a tavak vize, így azok, akik kimelegedett testtel belemennek, életveszélyes helyzetbe sodorják magukat – figyelmeztet Fekete Örs, a Hargita megyei hegyimentők vezetője. A Székelyhonnak korábban egy szakember arról is beszélt, hogy a nyári hőségben az egyik legnagyobb veszélyt a felhevült testtel történő vízbe ugrás jelenti. Bár a tavak felszíni vízrétege kellemesen melegnek tűnhet, néhány méterrel lejjebb vagy akár már a part közelében is jóval hidegebb víz fogadhatja a fürdőzőket. Ez hirtelen hidegsokkot válthat ki, amely

életveszélyes állapotot idézhet elő, ezért a vízbe mindig fokozatosan, óvatosan ajánlott bemenni.