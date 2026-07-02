Bolojan: a következő napokban az üzemanyagáraknak fokozatosan csökkeniük kellene

Fotó: Kozán István
Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő csütörtökön kijelentette, hogy az üzemanyagárak várhatóan a következő napokban csökkenni kezdenek, amint a vállalatok elkezdik eladni az alacsonyabb áron vásárolt készleteket.
2026. július 02., 18:422026. július 02., 18:42
2026. július 02., 19:062026. július 02., 19:06
Az ügyvivő miniszterelnök szerint
A kormánypalotában tartott sajtótájékoztatóján az újságírók azt kérdezték tőle, hogy szándékozik-e a kormány egy új intézkedést javasolni az üzemanyagár-emelkedés hatásainak mérséklésére a vélhetően július második felében összehívandó rendkívüli parlamenti ülésszak keretében.
Bolojan rámutatott, hogy az árrés-korlátozás kivezetése óta történt egy jó dolog nemzetközi szinten: a Perzsa-öbölben viszonylag nyugalom van, amelynek hatására
A gázolajra azonban ez nem vonatkozik, így annak ára globális szinten még mindig magas – tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.
A belföldi helyzetet illetően Bolojan elmondta, kedden tárgyalt az üzemanyag-kereskedelemben tevékenykedő vállalatokkal, és kiderült: hamarosan,
még a következő napokban kifogynak azokból a készletekből, amelyeket június közepén magas áron vásároltak,
és elkezdik eladni a sokkal olcsóbban beszerzett üzemanyagot.
„Ennek eredményeként a következő napokban fokozatosan az üzemanyagárak csökkenését fogjuk tapasztalni, amelyek július második felében megközelítik a március előtti piaci árakat” – magyarázta Bolojan.
Hozzátette azonban, hogy amennyiben az üzemanyagár-csökkentésre vonatkozó becslések nem valósulnak meg, a kormánynak van készenlétben egy újabb tervezete az árak korlátozására, amelyet a rendkívüli ülésszakban a parlament elé terjeszthet.
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