Bolojan: a következő napokban az üzemanyagáraknak fokozatosan csökkeniük kellene

Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő csütörtökön kijelentette, hogy az üzemanyagárak várhatóan a következő napokban csökkenni kezdenek, amint a vállalatok elkezdik eladni az alacsonyabb áron vásárolt készleteket.

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Az ügyvivő miniszterelnök szerint

július második felében az üzemanyagáraknak meg kell közelíteniük a március előtti szintet.

Bolojan rámutatott, hogy az árrés-korlátozás kivezetése óta történt egy jó dolog nemzetközi szinten: a Perzsa-öbölben viszonylag nyugalom van, amelynek hatására

A kormánypalotában tartott sajtótájékoztatóján az újságírók azt kérdezték tőle, hogy szándékozik-e a kormány egy új intézkedést javasolni az üzemanyagár-emelkedés hatásainak mérséklésére a vélhetően július második felében összehívandó rendkívüli parlamenti ülésszak keretében.

a nemzetközi piacon a nyersolaj hordónkénti ára visszatért a konfliktus kezdete előtti értékekre.

A gázolajra azonban ez nem vonatkozik, így annak ára globális szinten még mindig magas – tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.

A belföldi helyzetet illetően Bolojan elmondta, kedden tárgyalt az üzemanyag-kereskedelemben tevékenykedő vállalatokkal, és kiderült: hamarosan,

még a következő napokban kifogynak azokból a készletekből, amelyeket június közepén magas áron vásároltak,

és elkezdik eladni a sokkal olcsóbban beszerzett üzemanyagot.

„Ennek eredményeként a következő napokban fokozatosan az üzemanyagárak csökkenését fogjuk tapasztalni, amelyek július második felében megközelítik a március előtti piaci árakat” – magyarázta Bolojan.

Hozzátette azonban, hogy amennyiben az üzemanyagár-csökkentésre vonatkozó becslések nem valósulnak meg, a kormánynak van készenlétben egy újabb tervezete az árak korlátozására, amelyet a rendkívüli ülésszakban a parlament elé terjeszthet.