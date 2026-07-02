Zivatar a hőségben

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Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint pénteken délelőtt tíz óráig országszerte számítani lehet felhőszakadásokra, villámlással kísért záporokra, 50–70 km/órás széllökésekre, akár jégesőre is. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15–25, helyenként a 30-–40 litert négyzetméterenként – írja az Agerpres hírügynökség.

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Ugyanakkor csütörtökön délelőtt tíztől este kilencig egy sárga jelzésű hőségriasztás is érvényben lesz Máramarosban, Erdélyben, valamint Moldva északi és központi területein, ahol 31 és 34 Celsius-fok közötti maximumok várhatók.