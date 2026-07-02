Zivatar a hőségben

Fotó: Beliczay László
Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lép érvénybe csütörtökön délelőtt tíz órától Románia egész területén.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint pénteken délelőtt tíz óráig országszerte számítani lehet felhőszakadásokra, villámlással kísért záporokra, 50–70 km/órás széllökésekre, akár jégesőre is. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15–25, helyenként a 30-–40 litert négyzetméterenként – írja az Agerpres hírügynökség.
Ugyanakkor csütörtökön délelőtt tíztől este kilencig egy sárga jelzésű hőségriasztás is érvényben lesz Máramarosban, Erdélyben, valamint Moldva északi és központi területein, ahol 31 és 34 Celsius-fok közötti maximumok várhatók.
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