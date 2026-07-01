Elveszik a vizet és nyomáscsökkenéssel kell számolni csütörtökön Segesváron és más Maros megyei településeken

Hálózati munkálatok miatt csütörtökön több Maros megyei több településen is korlátozzák az ivóvíz-szolgáltatást – közli az Aquaserv vízszolgáltató vállalat.

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A közlés szerint 8 és 17 óra között Segesváron és a környező településeken alacsony víznyomásra kell felkészülni, és időszakosan le is állhat a szolgáltatás.

Ezenkívül 9 és 14 óra között Vidrátszegen és Székelysóspatakon teljes vízszünetre kell számítani.

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A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a vízellátás újraindítását követően átmenetileg zavaros víz jelenhet meg a csapokban a vezetékekben lerakódott üledékek felkavarodása miatt. Ilyen esetben a vizet csak háztartási célokra javasolt használni, amíg kitisztul.