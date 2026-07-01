Drónt észleltek a román-ukrán határ közelében, vadászgépeket és helikoptert is riasztottak

A védelmi minisztérium radarrendszere szerdán 13:20-kor egy légi célpontot észlelt az ukrán-román határ közelében, az ukrajnai Vilkove településtől mintegy 30 kilométerre.

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A tárca tájékoztatása szerint a katonai parancsnokság tájékoztatta a helyzetről a katasztrófavédelmi főfelügyelőséget, amely

kevéssel 14 óra után RO-Alert üzenetben figyelmeztette a veszélyre Tulcea megye északi részének lakosságát

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– számol be az Agerpres.

Ugyanakkor 14:10-kor a légtér megfigyelésére a térségbe küldték a fetești-i 86-os légibázison állomásozó két brit Eurofighter Typhoon vadászgépet, valamint a román légierő egy IAR-330 Puma helikopterét.

A minisztériumi közlemény szerint légtérsértés nem történt, és légi jármű becsapódását sem észlelték.