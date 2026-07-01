Pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak Ákosnál, lemondja nyári koncertjeit

Rosszindulatú daganatos betegséggel küzd Ákos. Az 58 éves énekes közleményben tudatta, hogy idén tavasszal egy rutinvizsgálat során pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála. A szükséges műtéten már átesett, állapota stabil, jelenleg otthon lábadozik.

Székelyhon 2026. július 01., 15:492026. július 01., 15:49

A Kossuth-díjas zenész azt írta: az operáció sikeres volt, most a pihenésre és a teljes felépülésre szeretne összpontosítani. Emiatt

valamennyi, 2026 nyarára tervezett fellépését lemondja.

Hirdetés Közleményében köszönetet mondott családjának, barátainak és kezelőorvosainak a támogatásért, ugyanakkor elnézést kért mindazoktól, akik Magyarországon és a határon túl várták koncertjeire. Ákos reményét fejezte ki, hogy

az év végére teljesen felépül, és december 12-én már újult erővel állhat színpadra az Arénában.

Ákos idén januárban Székelyföldön is járt az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilm vetítéssorozata alkalmából. A csíkszeredai közönségtalálkozón lapunknak adott interjújában egyebek mellett arról beszélt, hogy a film egy küzdelmes alkotói életutat mutat be, és úgy fogalmazott:

ez egy csoda, hogy élünk.