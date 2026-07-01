Pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak Ákosnál, lemondja nyári koncertjeit

A Kossuth-díjas zenész korábban portálunknak is adott interjút
Fotó: Pinti Attila
Rosszindulatú daganatos betegséggel küzd Ákos. Az 58 éves énekes közleményben tudatta, hogy idén tavasszal egy rutinvizsgálat során pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála. A szükséges műtéten már átesett, állapota stabil, jelenleg otthon lábadozik.
A Kossuth-díjas zenész azt írta: az operáció sikeres volt, most a pihenésre és a teljes felépülésre szeretne összpontosítani. Emiatt
Közleményében köszönetet mondott családjának, barátainak és kezelőorvosainak a támogatásért, ugyanakkor elnézést kért mindazoktól, akik Magyarországon és a határon túl várták koncertjeire. Ákos reményét fejezte ki, hogy
Ákos idén januárban Székelyföldön is járt az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilm vetítéssorozata alkalmából. A csíkszeredai közönségtalálkozón lapunknak adott interjújában egyebek mellett arról beszélt, hogy a film egy küzdelmes alkotói életutat mutat be, és úgy fogalmazott:
Ez a film nem győzköd senkit semmiről, egy küzdelmes alkotói sorsot mutat meg, és nemcsak róla, hanem egy korszakról is szól – véli Kovács Ákos, akivel az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilm kapcsán beszélgettünk.
Most pedig közleménye végén arra biztatta követőit, hogy éljenek a szűrővizsgálatok lehetőségével, hangsúlyozva a korai felismerés fontosságát.
Hogyan született az Ilyenek voltunk, az Alig hitted, a Dúdolni halkan, a Hello, a Keresd meg a lányt, a Majom a ketrecben, a Végre és megannyi ismert dala? Igen, erről is kérdezhettem volna Kovács Ákos Kossuth-díjas magyar dalszerző-előadót.
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