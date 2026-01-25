Rovatok
Ákos: ez egy csoda, hogy élünk – videó

Ez a film nem győzköd senkit semmiről, egy küzdelmes alkotói sorsot mutat meg, és nemcsak róla, hanem egy korszakról is szól – véli Kovács Ákos, akivel az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilm kapcsán beszélgettünk.

Liget

2026. január 25., 15:06

Erdélyi és partiumi helyszíneken vetítik az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilmet, amely Kovács Ákos, a magyar kulturális élet meghatározó alakja közel négy évtizedes pályafutásáról, az alkotóról és a magánemberről mesél.

A Vándormozi és partnerei együttműködésében tartott vetítések után a közönség Ákossal, Hábermann Jenővel, a film producerével és Kriskó László rendezővel is találkozhat.

Idézet
Egész életemben egyetlen egy dalt írok

– hangzik el a filmben, amelynek létrejöttéről, az alkotó magányosságáról, küldetésről és hitről, valamint arról is beszélgettünk Csíkszeredában a Kossuth-díjas dalszerzővel, énekes-előadóművésszel, hogy miről is szól ez a bizonyos dal.

Kovács Ákos: az emberi probléma érdekel
Kovács Ákos: az emberi probléma érdekel

Hogyan született az Ilyenek voltunk, az Alig hitted, a Dúdolni halkan, a Hello, a Keresd meg a lányt, a Majom a ketrecben, a Végre és megannyi ismert dala? Igen, erről is kérdezhettem volna Kovács Ákos Kossuth-díjas magyar dalszerző-előadót.

