Ákos: ez egy csoda, hogy élünk – videó

Ez a film nem győzköd senkit semmiről, egy küzdelmes alkotói sorsot mutat meg, és nemcsak róla, hanem egy korszakról is szól – véli Kovács Ákos, akivel az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilm kapcsán beszélgettünk.

Erdélyi és partiumi helyszíneken vetítik az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilmet, amely Kovács Ákos, a magyar kulturális élet meghatározó alakja közel négy évtizedes pályafutásáról, az alkotóról és a magánemberről mesél.

A Vándormozi és partnerei együttműködésében tartott vetítések után a közönség Ákossal, Hábermann Jenővel, a film producerével és Kriskó László rendezővel is találkozhat.