Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál

Fotó: Székelyhon
Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumában írták alá hétfő délben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. 150 millió eurós nagyprojektjét. Az építőtelepeket hamarosan meg lehet nyitni.
Az immáron évtizedesre nyúlt előkészületek alatt könyvtárnyi dokumentumot gyűjtött össze a Harvíz Rt., amire végre aláírhatták a finanszírozási szerződést a tervezett közműfejlesztésre.
A bukaresti eseményen jelen volt Dragoș Pîslaru miniszter, az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumának vezetője, Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Korodi Attila csíkszeredai polgármester – egyúttal a Hargita Víz Közösségfejlesztési Egyesület elnöke –, illetve Bogáti Csaba, a Harvíz Rt. igazgatója.
„Nemcsak egyszerűen egy egymiliárd lejes beruházásról van szó, hanem
– hangsúlyozta köszöntőbeszédében a miniszter.
Kelemen Hunor jelezte: sokan jöttek ma Csíkból Bukarestbe, mivel valóban nagyon hasznos beruházásról van szó, ami nemcsak a csíkiaknak fontos, hanem az udvarhelyszékieknek is.
– tette hozzá az RMDSZ elnöke az aláírás előtt.
Fotó: Székelyhon
Tánczos Barna miniszerelnök-helyettes elmondta, egykori környezetvédelmi miniszterként is biztos abban, hogy ennek a gigaberuházásnak hatalmas impaktja, hatása lesz az érintett közösségek mindennapjaira.
Egyúttal reméljük, hogy a beruházás már rövidebb lesz” – tekintett a jövőbe a Tánczos.
Korodi Attila csíkszeredai polgármester ünnepi pillanatról beszélt. „Nem titkolom, hogy voltak elbizonytalanító pillanatok az elmúlt évek alatt, de sosem adtuk fel a reményt, hogy eljutunk ide. Nagyon nehéz egy ilyen komplex tervet végigvinni olyan körülmények között, amikor folyamatosan változnak a jogszabályok. Az azonban biztos, hogy végigvisszük ezt a beruházást” – fogalmazott Korodi, kiemelve:
Bogáti Csaba, a Harvíz Rt. igazgatója is úgy véli, hogy nem kell a múltról beszélni, inkább már a jövőbe kell tekinteni, és örülni, hogy „a beruházáshoz szükséges pénz nálunk van.”
Fotó: Székelyhon
A mintegy 300 millió értékű terv 2019 óta nem változott, egy lényeges módosítás azonban történt nemrég: a finanszírozás korlátai, magyarán a rendelkezésre álló források miatt az illetékes minisztérium két szakaszra bontotta a gigaprojektet, amelyet
Mindez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyes településeken a tervezett munkálatok hamarosan elkezdődnek, míg másoknak még tovább kell erre várni.
Első ütemben azok a beruházások valósulnak meg, amelyek a leginkább sürgősek, elsősorban az európai uniós előírásoknak való megfelelés szempontjából.
Így első körben a Hargita Megyei Tanács, Csíkszereda, Székelyudvarhely, valamint Csíkszentmihály, Csíkszentgyörgy, Csíkszentlélek, Csíkszentmárton, Csíkszentmihály, Csíkszentsimon, Csíkszenttamás, Csíkszentdomokos Szépvíz, Fenyéd, Máréfalva községek és településeik, valamint Csíkszentkirály Fenyés településrésze részesül a víz- és csatornahálózatot érintő fejlesztésekből.
A második szakaszba, amely hasonló mértékű finanszírozást igényel, Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Fenyéd, Csíkszentmárton, Máréfalva, Kászonaltíz, Oroszhegy, Zetelaka, Szentegyháza és Parajd beruházásai kerülnek.
A második szakasz víz- és szennyvízhálózatok felújítását, bővítését jelenti.
Többéves előkészületek után nemsokára elkezdődhetnek az első munkálatok a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató tervezett közműfejlesztési óriásberuházása során. Tavaly kiderült, a projekt két részre oszlik a pénzügyi korlátok miatt.
