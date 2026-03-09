Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál

Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumában írták alá hétfő délben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. 150 millió eurós nagyprojektjét. Az építőtelepeket hamarosan meg lehet nyitni.

Az immáron évtizedesre nyúlt előkészületek alatt könyvtárnyi dokumentumot gyűjtött össze a Harvíz Rt., amire végre aláírhatták a finanszírozási szerződést a tervezett közműfejlesztésre. A bukaresti eseményen jelen volt Dragoș Pîslaru miniszter, az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumának vezetője, Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Korodi Attila csíkszeredai polgármester – egyúttal a Hargita Víz Közösségfejlesztési Egyesület elnöke –, illetve Bogáti Csaba, a Harvíz Rt. igazgatója. Hirdetés „Nemcsak egyszerűen egy egymiliárd lejes beruházásról van szó, hanem

a Hargita megyeik jólétét szolgáló beruházásról, amivel a mindennapok élhetőbbé válhatnak

– hangsúlyozta köszöntőbeszédében a miniszter. Kelemen Hunor jelezte: sokan jöttek ma Csíkból Bukarestbe, mivel valóban nagyon hasznos beruházásról van szó, ami nemcsak a csíkiaknak fontos, hanem az udvarhelyszékieknek is.

Ez egy olyan projekt, ami nem a politikusoknak fontos, hanem a hargitai embereknek

– tette hozzá az RMDSZ elnöke az aláírás előtt.

Fotó: Székelyhon

Tánczos Barna miniszerelnök-helyettes elmondta, egykori környezetvédelmi miniszterként is biztos abban, hogy ennek a gigaberuházásnak hatalmas impaktja, hatása lesz az érintett közösségek mindennapjaira.

Az út az aláírásig nagyon hosszú volt, az évtizedes előkészületek alatt a lakók szenvedtek a legtöbbet, ezért elnézést kérünk.

Egyúttal reméljük, hogy a beruházás már rövidebb lesz” – tekintett a jövőbe a Tánczos. Korodi Attila csíkszeredai polgármester ünnepi pillanatról beszélt. „Nem titkolom, hogy voltak elbizonytalanító pillanatok az elmúlt évek alatt, de sosem adtuk fel a reményt, hogy eljutunk ide. Nagyon nehéz egy ilyen komplex tervet végigvinni olyan körülmények között, amikor folyamatosan változnak a jogszabályok. Az azonban biztos, hogy végigvisszük ezt a beruházást” – fogalmazott Korodi, kiemelve:

a Harvíz olyan csapattal készült erre a nagyberuházásra, ami biztosíték arra, hogy a terv meg is valósul.

Bogáti Csaba, a Harvíz Rt. igazgatója is úgy véli, hogy nem kell a múltról beszélni, inkább már a jövőbe kell tekinteni, és örülni, hogy „a beruházáshoz szükséges pénz nálunk van.”

Fotó: Székelyhon

A mintegy 300 millió értékű terv 2019 óta nem változott, egy lényeges módosítás azonban történt nemrég: a finanszírozás korlátai, magyarán a rendelkezésre álló források miatt az illetékes minisztérium két szakaszra bontotta a gigaprojektet, amelyet

teljes egészében 2029. végéig kell befejezni.

Mindez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyes településeken a tervezett munkálatok hamarosan elkezdődnek, míg másoknak még tovább kell erre várni. Két szakaszban készül el a Harvíz óriásberuházása Első ütemben azok a beruházások valósulnak meg, amelyek a leginkább sürgősek, elsősorban az európai uniós előírásoknak való megfelelés szempontjából. Így első körben a Hargita Megyei Tanács, Csíkszereda, Székelyudvarhely, valamint Csíkszentmihály, Csíkszentgyörgy, Csíkszentlélek, Csíkszentmárton, Csíkszentmihály, Csíkszentsimon, Csíkszenttamás, Csíkszentdomokos Szépvíz, Fenyéd, Máréfalva községek és településeik, valamint Csíkszentkirály Fenyés településrésze részesül a víz- és csatornahálózatot érintő fejlesztésekből.

Ez a szakasz 170 millió euró (plusz áfa) uniós támogatásra van tervezve, elsősorban a víz- és szennyvízhálózatok bővítését jelenti.