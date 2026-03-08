Újabb 183 román állampolgár érkezik haza Katarból Bukarestbe

A közel-keleti konfliktus miatt Katarban rekedt román állampolgárokat szállító repülőgép érkezik vasárnap Bukarestbe. A repatriáló járat a szaúd-arábiai Rijádból szállt fel, 183 román állampolgárral a fedélzetén.

A külügyminisztérium tájékoztatása szerint az utasok szárazföldi úton, négy autóbusszal jutottak el Dohából Rijádba.

A szaúd-arábiai határig a dohai külképviselet konzuli egysége, a határtól a rijádi román nagykövetség munkatársai kísérték el őket

– ismerteti az Agerpres. Hirdetés A szárazföldi szállítást a külügy biztosította és ingyenes volt a román állampolgárok számára, a charter-járatot pedig a külügyi válságstáb magánszolgáltatókkal együttműködve szervezte meg, hogy minél több romániai turista számára legyen megfizethető a jegy – jegyezték meg.

A külügy megköszönte a szaúd-arábiai és a katari külügyminisztériumnak a repatriáló járat megszervezéséhez nyújtott segítséget.