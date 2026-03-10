Növelné a kormány az önkormányzatoknak szánt forrásokat

A 2026-os költségvetés tervezetében a helyi közösségek fejlesztésére több mint 86,4 milliárd lejt irányoznak elő, 7,4 milliárd lejjel többet, mint 2025-ben, és ez az eddigi legnagyobb összeg, amit a helyi önkormányzatok támogatására szánnak.

Székelyhon 2026. március 10., 19:592026. március 10., 19:59

A források mintegy kétharmadát uniós alapokból biztosítják, amelyeket helyi és regionális beruházásokra fordítanak, biztosítva a szükséges társfinanszírozást és a projektek folytonosságát – hivatkozik a pénzügyminisztérium közleményére az Agerpres. Áfából (TVA-ból) 27,7 milliárd lejt irányoznak elő a helyi költségvetések finanszírozására: ebből

4,5 milliárd lej a megyei önkormányzatokhoz, 17,6 milliárd lej a községekhez, városokhoz és municípiumokhoz kerül,

míg 880 millió lejt a megyei és községi utak finanszírozására fordítanak. Emellett 3,8 milliárd lejt különítenek el a helyi költségvetések kiegészítésére, valamint 915,6 millió lejt a tandíjmentes, akkreditált magán- és felekezeti oktatás támogatására. Hirdetés A személyi jövedelemadóból származó bevételek elosztása törvényben rögzített arányok alapján történik:

15 százalék a megyékhez, 63 százalék a megyei jogú városokhoz, városokhoz és községekhez,