Növelné a kormány az önkormányzatoknak szánt forrásokat

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
A 2026-os költségvetés tervezetében a helyi közösségek fejlesztésére több mint 86,4 milliárd lejt irányoznak elő, 7,4 milliárd lejjel többet, mint 2025-ben, és ez az eddigi legnagyobb összeg, amit a helyi önkormányzatok támogatására szánnak.
A források mintegy kétharmadát uniós alapokból biztosítják, amelyeket helyi és regionális beruházásokra fordítanak, biztosítva a szükséges társfinanszírozást és a projektek folytonosságát – hivatkozik a pénzügyminisztérium közleményére az Agerpres.
Áfából (TVA-ból) 27,7 milliárd lejt irányoznak elő a helyi költségvetések finanszírozására: ebből
míg 880 millió lejt a megyei és községi utak finanszírozására fordítanak.
Emellett 3,8 milliárd lejt különítenek el a helyi költségvetések kiegészítésére, valamint 915,6 millió lejt a tandíjmentes, akkreditált magán- és felekezeti oktatás támogatására.
A személyi jövedelemadóból származó bevételek elosztása törvényben rögzített arányok alapján történik:
14 százalék az országos kiegyenlítési alapba, 6 százalék fölött a megyei tanácsok rendelkeznek, 2 százalék pedig kulturális intézményekhez kerül – olvasható a közleményben.
A 2026-os állami költségvetés tervezete 127,7 milliárd lejes, GDP-arányosan 6,2 százalékos deficitre épít – derül ki a pénzügyminisztérium által kedden közzétett dokumentumból, amely szerint 2027-re a GDP 5,1 százalékára csökken a deficit.
