Iskolaépületből bentlakás lesz Marosvásárhelyen

Két épülettömböt alakítanának át bentlakássá a Székely Vértanúk utcában
Fotó: Haáz Vince
Huszonkét millió lej értékű licitet hirdettek meg Marosvásárhelyen, amellyel bentlakást alakítanak ki a Székely Vértanúk utcában. Elsősorban a Bolyai iskola és a Református Kollégium diákjai költözhetnek be, de más iskola tanulói számára is nyitott lesz.
Jelentős beruházás előtt áll a Székely Vértanúk utca 14. szám alatti ingatlanegyüttes: a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal pályázatot írt ki két épülettömb felújítására, bővítésére és rendeltetésváltoztatására, amely jelenleg a Bolyai Farkas Elméleti Líceumhoz tartozik.
és akkor még a 7-es számú iskolához – még régebb a hatos iskola volt itt – tartozott az épület. Az iskolaépületet bentlakássá alakítják át a következő időszakban, elsősorban a Bolyai iskola és a Református Kollégium diákjai számára.
A szerződés becsült értéke 22 millió lej, de ez változhat még, akár kevesebb is lehet a végösszeg, jelenleg még zajlik a licit a felújítást, átalakítást végző kivitelező megtalálásáért – közölte a Székelyhonnal Horațiu Lobonț, a polgármesteri hivatal iskolákért felelős igazgatóságának vezetője.
A pályázatba foglalt
Emellett tervezési szolgáltatások és műszaki felügyelet is szerepel a csomagban. Külön, a becsült összegbe nem beleszámítva, 1 millió lejt különítenek el előre nem látható kiadásokra.
A tervezett munkálatok a következőket foglalják magukba: a C1-es épülettömb felújítása és átalakítása, bővítése, a C2-es tömb részleges lebontása és újjáépítése, valamint mindkét épület funkcióváltása – az eddigi általános iskolai tantermek és műhely helyett iskolai bentlakást biztosítanának.
Marosvásárhelynek jelenleg öt bentlakása van, amelyek épületenként száz-kétszáz diák befogadására alkalmasak. A tanulók Maros megye több szegletéből érkeznek, és a legnépszerűbbek a pedagógiai líceum, illetve a Gheorghe Marinescu Egészségügyi Líceum bentlakásai, ezekben általában túljelentkezés is szokott lenni – világított rá Horațiu Lobonț. Hozzátette,
ha marad hely, hiszen értelmetlen lenne üresen hagyni a fűtött szállást.
2017-ig létezett a Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak saját bentlakása, ám amikor az épület felújítása elkezdődött, megszűnt a kollégiumi rész, hiszen az épületen osztozkodó két tanintézet – a Bolyai iskola és a Református Kollégium – tanteremhiánnyal küzdött.
Ezért a felújítások során osztálytermekké alakították az épület bentlakásrészét is. Addig
és jelenleg is mintegy hatvan bolyais diák lakik a katolikus egyház, a pedagógiai, illetve a kereskedelmi középiskolák bentlakásaiban, sőt kintlakásban, albérletben is laknak bolyaisok a városban.
Szükségük van a diákoknak egy új kollégiumra, hiszen sok tanuló érkezik Marosvásárhelyre Maros megye minden szegletéből. A képviselő-testület megszavazta: a volt hatos számú iskola épületét fogják a Bolyai Farkas Elméleti Líceum bentlakásává alakítani.
