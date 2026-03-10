Rovatok
Iskolaépületből bentlakás lesz Marosvásárhelyen

Két épülettömböt alakítanának át bentlakássá a Székely Vértanúk utcában • Fotó: Haáz Vince

Két épülettömböt alakítanának át bentlakássá a Székely Vértanúk utcában

Fotó: Haáz Vince

Huszonkét millió lej értékű licitet hirdettek meg Marosvásárhelyen, amellyel bentlakást alakítanak ki a Székely Vértanúk utcában. Elsősorban a Bolyai iskola és a Református Kollégium diákjai költözhetnek be, de más iskola tanulói számára is nyitott lesz.

Hajnal Csilla

2026. március 10., 18:562026. március 10., 18:56

Jelentős beruházás előtt áll a Székely Vértanúk utca 14. szám alatti ingatlanegyüttes: a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal pályázatot írt ki két épülettömb felújítására, bővítésére és rendeltetésváltoztatására, amely jelenleg a Bolyai Farkas Elméleti Líceumhoz tartozik.

A Bolyai iskola elemi osztályai tanultak itt évekig helyhiány miatt,

és akkor még a 7-es számú iskolához – még régebb a hatos iskola volt itt – tartozott az épület. Az iskolaépületet bentlakássá alakítják át a következő időszakban, elsősorban a Bolyai iskola és a Református Kollégium diákjai számára.

Két épület, két különböző sors

A szerződés becsült értéke 22 millió lej, de ez változhat még, akár kevesebb is lehet a végösszeg, jelenleg még zajlik a licit a felújítást, átalakítást végző kivitelező megtalálásáért – közölte a Székelyhonnal Horațiu Lobonț, a polgármesteri hivatal iskolákért felelős igazgatóságának vezetője.

A pályázatba foglalt

legnagyobb tétel az építési munkák elvégzése, amelynek becsült költsége 19,78 millió lej.

Emellett tervezési szolgáltatások és műszaki felügyelet is szerepel a csomagban. Külön, a becsült összegbe nem beleszámítva, 1 millió lejt különítenek el előre nem látható kiadásokra.

A tervezett munkálatok a következőket foglalják magukba: a C1-es épülettömb felújítása és átalakítása, bővítése, a C2-es tömb részleges lebontása és újjáépítése, valamint mindkét épület funkcióváltása – az eddigi általános iskolai tantermek és műhely helyett iskolai bentlakást biztosítanának.

Miért volt szükség az új kollégiumra?

Marosvásárhelynek jelenleg öt bentlakása van, amelyek épületenként száz-kétszáz diák befogadására alkalmasak. A tanulók Maros megye több szegletéből érkeznek, és a legnépszerűbbek a pedagógiai líceum, illetve a Gheorghe Marinescu Egészségügyi Líceum bentlakásai, ezekben általában túljelentkezés is szokott lenni – világított rá Horațiu Lobonț. Hozzátette,

a tervezett kollégium nemcsak bolyais és refis diákokat fogadna be, hanem más iskolákból érkező tanulókat is,

ha marad hely, hiszen értelmetlen lenne üresen hagyni a fűtött szállást.

2017-ig létezett a Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak saját bentlakása, ám amikor az épület felújítása elkezdődött, megszűnt a kollégiumi rész, hiszen az épületen osztozkodó két tanintézet – a Bolyai iskola és a Református Kollégium – tanteremhiánnyal küzdött.

Ezért a felújítások során osztálytermekké alakították az épület bentlakásrészét is. Addig

általában ötven-hatvan diák igényelt helyet benne,

és jelenleg is mintegy hatvan bolyais diák lakik a katolikus egyház, a pedagógiai, illetve a kereskedelmi középiskolák bentlakásaiban, sőt kintlakásban, albérletben is laknak bolyaisok a városban.

korábban írtuk

Sok a környékbeli diák, ezért bentlakást kap a Bolyai iskola
Sok a környékbeli diák, ezért bentlakást kap a Bolyai iskola

Szükségük van a diákoknak egy új kollégiumra, hiszen sok tanuló érkezik Marosvásárhelyre Maros megye minden szegletéből. A képviselő-testület megszavazta: a volt hatos számú iskola épületét fogják a Bolyai Farkas Elméleti Líceum bentlakásává alakítani.

Marosszék Marosvásárhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
