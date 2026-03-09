Székely szabadság napja: kedden tartják Marosvásárhelyen a felvonulást

Archív
Fotó: Haáz Vince
Kedden, március 10-én ismét megtartják Marosvásárhelyen a székely szabadság napja alkalmából tartott megemlékezést és felvonulást. A rendezvényt a Székely Nemzeti Tanács szervezi.
A szervezet közlése szerint a székely szabadság napja nem csupán történelmi emléknap, hanem a jelenről és a jövőről is szól. Az eseményen a résztvevők az 1854-ben kivégzett székely vértanúkra emlékeznek, ugyanakkor arra az eszmére is, amelyért életüket adták: a szabadságra és a nemzeti önrendelkezésre. A felhívásban hangsúlyozzák, hogy
A szervezők szerint a rendezvény azt az üzenetet is hordozza, hogy Székelyföld jövője és a közösség saját ügyeibe való beleszólása továbbra is fontos kérdés a székelység számára.
A Székely Nemzeti Tanács szerint a romániai politikai és közigazgatási folyamatok új kihívásokat is jelentenek, különösen az esetleges közigazgatási átszervezések miatt. Úgy vélik, ezek akár a jelenlegi területi keretek átalakításához is vezethetnek, ami a székely közösség jövőjét érintheti. A szervezők ezért arra kérik a közösség tagjait, hogy
A felhívás szerint a részvétel azt az üzenetet közvetíti: Székelyföld történelmi közösség, amely meg kívánja őrizni identitását és jövőjét.
Három házkutatást tartottak Koronka, Maroskeresztúr és Backamadaras községekben egy európai elfogatóparancs végrehajtása keretében a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai március 8-án, vasárnap.
Százezer eurós kártérítést kapnak annak a marosvásárhelyi háznak a tulajdonosai, amit kisajátítottak és hamarosan lebontanak. A kövesdombi lakótelepen levő ingatlan akadályozza két utca összekötését, ezért kénytelenek eltüntetni a föld színéről.
Országos szinten is egyedülálló helyzetet teremtett az a negyedik osztályos kisfiú, akitől tavaly ősszel egy egész osztálynyi diák menekült el. A jogi csatározások és több elutasítás után a gyermek végre befogadó közegre talált.
Sokan értetlenül állnak az előtt, hogy a kikotort mederüledéket a Maros-parti parkolóba hordják: a vízügyi igazgatóság iszaptalanításba kezdett, hogy biztosítsa a víz szabad áramlását, még ha ez átmeneti kényelmetlenséggel is jár a közlekedők számára.
Több évtizednyi várakozás és egy februári óvás után zöld utat kapott Sütő András szobrának kivitelezése. A szakmai zsűri elutasította a pályázat menetét kifogásoló észrevételeket, így a városi költségvetés elfogadását követően aláírhatják a szerződést.
Pontosítást küldött a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya a tűzoltókat ért bírálatokra, amelyek a közösségi médiában jelentek meg a pénteki, kerelőszentpáli tűzeset kapcsán.
Medvebiztos kukákat helyeztek ki Marosvásárhelyen a Somostetőn, ahol tavaly számtalanszor megfordult több medve is. A zárható kukáktól azt remélik, ha a medve nem talál élelmet az emberek közelében, az erdőben marad.
A Marosvásárhelyi Állatkertbe Szegedről érkeztek az új állatok, sőt az intézmény számára új faj is otthonra talált nemrég. Még karanténban vannak az új lakók, gondozóik felügyelete mellett.
Képzésekkel, gyakorlati bemutatókkal és nyílt nappal ünnepelték a polgári védelem hetét Maros megyében. Szükség is van ilyen tudatosító rendezvényekre, hiszen sokan nem tudják, miként kell viselkedni természeti katasztrófa vagy háborús helyzet esetén.
Tűz ütött ki egy lakóházban Kerelőszentpálon, a tűzoltók erőfeszítései ellenére az épület lakhatatlanná vált.
