Székely szabadság napja: kedden tartják Marosvásárhelyen a felvonulást

Kedden, március 10-én ismét megtartják Marosvásárhelyen a székely szabadság napja alkalmából tartott megemlékezést és felvonulást. A rendezvényt a Székely Nemzeti Tanács szervezi.

A szervezet közlése szerint a székely szabadság napja nem csupán történelmi emléknap, hanem a jelenről és a jövőről is szól. Az eseményen a résztvevők az 1854-ben kivégzett székely vértanúkra emlékeznek, ugyanakkor arra az eszmére is, amelyért életüket adták: a szabadságra és a nemzeti önrendelkezésre. A felhívásban hangsúlyozzák, hogy

A szervezők szerint a rendezvény azt az üzenetet is hordozza, hogy Székelyföld jövője és a közösség saját ügyeibe való beleszólása továbbra is fontos kérdés a székelység számára.

Hirdetés

A Székely Nemzeti Tanács szerint a romániai politikai és közigazgatási folyamatok új kihívásokat is jelentenek, különösen az esetleges közigazgatási átszervezések miatt. Úgy vélik, ezek akár a jelenlegi területi keretek átalakításához is vezethetnek, ami a székely közösség jövőjét érintheti. A szervezők ezért arra kérik a közösség tagjait, hogy