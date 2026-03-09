Rovatok
Nemzetközi csalási ügy: európai elfogatóparancs alapján kaptak el két férfit Maros megyében

Több mint 25 ezer eurót foglaltak le a rendőrök a házkutatások során • Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

Több mint 25 ezer eurót foglaltak le a rendőrök a házkutatások során

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

Három házkutatást tartottak Koronka, Maroskeresztúr és Backamadaras községekben egy európai elfogatóparancs végrehajtása keretében a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai március 8-án, vasárnap.

Székelyhon

2026. március 09., 11:292026. március 09., 11:29

2026. március 09., 11:312026. március 09., 11:31

Az akciót a marosvásárhelyi ügyészség koordinálta, a német igazságügyi hatóságok kérésére. Az ügyben három, 23 és 34 év közötti férfit vizsgálnak, akiket a német hatóságok azzal gyanúsítanak, hogy 2025 folyamán

szervezett bűnözői csoport tagjaiként csalásokat követtek el az építőipari ágazat területén.

A gyanúsítottak ellen európai elfogatóparancsot adtak ki. A házkutatások során a rendőrök több, az ügy szempontjából fontos bizonyítékot foglaltak le, köztük elektronikus eszközöket, dokumentumokat, egy bélyegzőt, egy 4,5 milliméteres légfegyvert, valamint 25 300 euró készpénzt.

A keresett személyek közül kettőt elfogtak és előállítottak, majd 24 órás őrizetbe vételükről döntöttek.

A két férfit várhatóan bíróság elé állítják előzetes letartóztatás elrendelésének indítványozásával.

A harmadik gyanúsított felkutatása még folyamatban van, a hatóságok szerint feltételezhető, hogy jelenleg egy másik ország területén tartózkodik.

Maros megye Marosszék Bűnügy
