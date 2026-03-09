Nemzetközi csalási ügy: európai elfogatóparancs alapján kaptak el két férfit Maros megyében

Három házkutatást tartottak Koronka, Maroskeresztúr és Backamadaras községekben egy európai elfogatóparancs végrehajtása keretében a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai március 8-án, vasárnap.

Az akciót a marosvásárhelyi ügyészség koordinálta, a német igazságügyi hatóságok kérésére. Az ügyben három, 23 és 34 év közötti férfit vizsgálnak, akiket a német hatóságok azzal gyanúsítanak, hogy 2025 folyamán

A gyanúsítottak ellen európai elfogatóparancsot adtak ki. A házkutatások során a rendőrök több, az ügy szempontjából fontos bizonyítékot foglaltak le, köztük elektronikus eszközöket, dokumentumokat, egy bélyegzőt, egy 4,5 milliméteres légfegyvert, valamint 25 300 euró készpénzt.

A keresett személyek közül kettőt elfogtak és előállítottak, majd 24 órás őrizetbe vételükről döntöttek.