Sütő András-szobor: nem történt szabálytalanság, készülnek a szerződéskötésre

Makkai István alkotó és a nyertes Sütő-szobor • Fotó: Haáz Vince

Makkai István alkotó és a nyertes Sütő-szobor

Fotó: Haáz Vince

Több évtizednyi várakozás és egy februári óvás után zöld utat kapott Sütő András szobrának kivitelezése. A szakmai zsűri elutasította a pályázat menetét kifogásoló észrevételeket, így a városi költségvetés elfogadását követően aláírhatják a szerződést.

Simon Virág

2026. március 07., 18:362026. március 07., 18:36

Marosvásárhelyen több tízéves a helyi önkormányzat azon próbálkozása, hogy köztéren felállítsa Sütő András Herder-díjas író szobrát. Többször megszavazták az alkotás felállítását, de soha nem valósult meg. Tavaly a városháza egy tervpályázatot írt ki, amelynek témája a Sütő András-szobor volt. Januárban hivatalos bejelentették, hogy

Makkai István készítette a nyertesként kikiáltott alkotást.

A zsűri tagjai nyolc alkotást értékeltek, figyelembe véve a művészeti értéket, ami 50 pontot ért, az elkészítés költségeit (40 pont) és a határidőt (10 pont).

Makkai István alkotása 93 pontot ért el, a második helyen Deák Árpád alkotása végzett 56 ponttal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik helyén Harmath István makettje volt 51 ponttal. A hivatalos pontozás a városháza honlapján érhető el.

Az óvás és annak elutasítása

Február elején a pályázatban részt vett kolozsvári Macalik Arnold műépítész óvást nyújtott be, azt kifogásolva, hogy a zsűri nem tartotta be a kiírásban szereplő követelményeket, többek között nem őrizte meg a pályázók anonimitását.

Kelemen Márton, a zsűri elnöke • Fotó: Haáz Vince

Kelemen Márton, a zsűri elnöke

Fotó: Haáz Vince

Kelemen Márton, a zsűri elnöke a Székelyhonnak elmondta, hogy levélben válaszoltak az észrevételekre, közölve álláspontjukat:

nem történt szabálysértés, törvénytelenség.

A válaszlevélre nem érkezett visszajelzés, ezért az óvást lezártnak tekintik és folytatják a pályázati kiírásban szereplő lépéseket.

A várható ütemterv

Kelemen Mártontól megtudtuk, hogy a szobor kivitelezésére csak azután lehet szerződést kötni, miután a helyi költségvetésbe belefoglalják az elkészítéséhez szükséges pénzösszegeket.

A szobormakett háta • Fotó: Haáz Vince

A szobormakett háta

Fotó: Haáz Vince

„Sajtóhírek szerint jövő héten elfogadják az országos költségvetést, ezután a helyi önkormányzatnak 45 napja van a városi büdzsét megszavazni. A marosvásárhelyi költségvetés első változatában szerepel már a Sütő András-szobor elkészítéséhez szükséges pénzösszeg. Úgy gondolom, hogy

április végén, május elején meg lehet kötni a kivitelezési szerződést a szobor elkészítőjével”

– vélekedett.

A Sütő András-szobrot a Színház térre fogják felállítani, a tervek szerint idén őszre, az író halálának huszadik évfordulójára.

A nyertes szobor feje • Fotó: Haáz Vince

A nyertes szobor feje

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
