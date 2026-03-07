Sütő András-szobor: nem történt szabálytalanság, készülnek a szerződéskötésre

Több évtizednyi várakozás és egy februári óvás után zöld utat kapott Sütő András szobrának kivitelezése. A szakmai zsűri elutasította a pályázat menetét kifogásoló észrevételeket, így a városi költségvetés elfogadását követően aláírhatják a szerződést.

Marosvásárhelyen több tízéves a helyi önkormányzat azon próbálkozása, hogy köztéren felállítsa Sütő András Herder-díjas író szobrát. Többször megszavazták az alkotás felállítását, de soha nem valósult meg. Tavaly a városháza egy tervpályázatot írt ki, amelynek témája a Sütő András-szobor volt. Januárban hivatalos bejelentették, hogy

A zsűri tagjai nyolc alkotást értékeltek, figyelembe véve a művészeti értéket, ami 50 pontot ért, az elkészítés költségeit (40 pont) és a határidőt (10 pont).

Makkai István alkotása 93 pontot ért el, a második helyen Deák Árpád alkotása végzett 56 ponttal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik helyén Harmath István makettje volt 51 ponttal. A hivatalos pontozás a városháza honlapján érhető el.

Az óvás és annak elutasítása

Február elején a pályázatban részt vett kolozsvári Macalik Arnold műépítész óvást nyújtott be, azt kifogásolva, hogy a zsűri nem tartotta be a kiírásban szereplő követelményeket, többek között nem őrizte meg a pályázók anonimitását.