Sütő András-szobor: nem történt szabálytalanság, készülnek a szerződéskötésre

Makkai István alkotó és a nyertes Sütő-szobor
Fotó: Haáz Vince
Több évtizednyi várakozás és egy februári óvás után zöld utat kapott Sütő András szobrának kivitelezése. A szakmai zsűri elutasította a pályázat menetét kifogásoló észrevételeket, így a városi költségvetés elfogadását követően aláírhatják a szerződést.
Marosvásárhelyen több tízéves a helyi önkormányzat azon próbálkozása, hogy köztéren felállítsa Sütő András Herder-díjas író szobrát. Többször megszavazták az alkotás felállítását, de soha nem valósult meg. Tavaly a városháza egy tervpályázatot írt ki, amelynek témája a Sütő András-szobor volt. Januárban hivatalos bejelentették, hogy
A zsűri tagjai nyolc alkotást értékeltek, figyelembe véve a művészeti értéket, ami 50 pontot ért, az elkészítés költségeit (40 pont) és a határidőt (10 pont).
Makkai István alkotása 93 pontot ért el, a második helyen Deák Árpád alkotása végzett 56 ponttal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik helyén Harmath István makettje volt 51 ponttal. A hivatalos pontozás a városháza honlapján érhető el.
Február elején a pályázatban részt vett kolozsvári Macalik Arnold műépítész óvást nyújtott be, azt kifogásolva, hogy a zsűri nem tartotta be a kiírásban szereplő követelményeket, többek között nem őrizte meg a pályázók anonimitását.
Kelemen Márton, a zsűri elnöke
Fotó: Haáz Vince
Kelemen Márton, a zsűri elnöke a Székelyhonnak elmondta, hogy levélben válaszoltak az észrevételekre, közölve álláspontjukat:
A válaszlevélre nem érkezett visszajelzés, ezért az óvást lezártnak tekintik és folytatják a pályázati kiírásban szereplő lépéseket.
Kelemen Mártontól megtudtuk, hogy a szobor kivitelezésére csak azután lehet szerződést kötni, miután a helyi költségvetésbe belefoglalják az elkészítéséhez szükséges pénzösszegeket.
A szobormakett háta
Fotó: Haáz Vince
„Sajtóhírek szerint jövő héten elfogadják az országos költségvetést, ezután a helyi önkormányzatnak 45 napja van a városi büdzsét megszavazni. A marosvásárhelyi költségvetés első változatában szerepel már a Sütő András-szobor elkészítéséhez szükséges pénzösszeg. Úgy gondolom, hogy
– vélekedett.
A Sütő András-szobrot a Színház térre fogják felállítani, a tervek szerint idén őszre, az író halálának huszadik évfordulójára.
A nyertes szobor feje
Fotó: Haáz Vince
