Élőben követhetjük, mikor érkeznek a gólyák a fészekbe

Húsz éve lehet minden tavasztól késő őszig megfigyelni a gólyák életét webkamera segítségével a Maros megyei Sáromberkén. Március 4-én újraindult az élő közvetítés, két kamerán is lehet figyelni, mikor érkeznek a madarak.

Húsz éve kezdődött

A Milvus 2006-ban helyezte ki az első kamerát a gólyák életének megfigyelésére, éppen Sáromberkén. Az első években (2006–2009) a fészekből érkező képeket csak a Gólyamúzeumban lehetett élőben követni, ám 2010-től már online is bemutatták egy gólyacsalád életét – Románia első ilyen élő közvetítéseként. 2012-ben a régi kamerát éjszakai látásra alkalmas eszközre cserélték, így a fészek élete sötétedés után is nyomon követhetővé vált. 2019 óta már két gólyafészekből közvetítenek élőben, lehetővé téve, hogy bárki bepillantson e kedvelt madarak mindennapjaiba.

Tavaly az első gólya március 10-én érkezett Sáromberkére.