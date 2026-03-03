A téli szünet után újranyitott az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély és új kiállítási tárgyat is megcsodálhatnak mindazok, akik betérnek a szépen karbantartott épületbe.

Erdőszentgyörgy egyik legkülönlegesebb helyszíne, a település központjában levő Rhédey-kastély a téli álmot követően március 2-án, hétfőn, újranyitott. Az emeleti bálterem falára egy új kiállítási darab került fel,

egy Aubusson-szőnyeg, amit Cristina Schraer, a jászvásári Gheorghe Asachi Egyetem professzora adományozott

a Rhédey-kastélynak az erdőszentgyörgyi Socotar Dinu közbenjárására. Hirdetés A kézzel szőtt, virágmintás falikárpit 1,4 méter széles és 3,2 méter hosszú és valószínűleg a 19. század végén (vagy a 20. század legelején) készülhetett egy németországi műhelyben. A kiállítás, amelynek része most már a falikárpit is, a Rhédey család és az angol királyi család közti rokoni kapcsolatot, az erdőszentgyörgyi születésű

Rhédey Klaudia Zsuzsánna, illetve férje, Alexander von Württemberg herceg életét és Erdőszentgyörgy történetét mutatja be.

A kiállítás munkanapokon 9-15 óra között, minden egész órában látogatható. Érdeklődni és előre bejelentkezni a 0743-055 922-es telefonszámon lehet.