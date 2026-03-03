Rhédey Klaudia Zsuzsánna szobra a kastély udvarán
Fotó: Visit Maros
A téli szünet után újranyitott az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély és új kiállítási tárgyat is megcsodálhatnak mindazok, akik betérnek a szépen karbantartott épületbe.
Erdőszentgyörgy egyik legkülönlegesebb helyszíne, a település központjában levő Rhédey-kastély a téli álmot követően március 2-án, hétfőn, újranyitott. Az emeleti bálterem falára egy új kiállítási darab került fel,
a Rhédey-kastélynak az erdőszentgyörgyi Socotar Dinu közbenjárására.
A kézzel szőtt, virágmintás falikárpit 1,4 méter széles és 3,2 méter hosszú és valószínűleg a 19. század végén (vagy a 20. század legelején) készülhetett egy németországi műhelyben. A kiállítás, amelynek része most már a falikárpit is, a Rhédey család és az angol királyi család közti rokoni kapcsolatot, az erdőszentgyörgyi születésű
A kiállítás munkanapokon 9-15 óra között, minden egész órában látogatható. Érdeklődni és előre bejelentkezni a 0743-055 922-es telefonszámon lehet.
Az adományba kapott faliszőnyeg
Fotó: Visit Maros
Több helyszínen, három napon keresztül ünnepelheti a marosvásárhelyi magyarság az 1848–49-es forradalom és szabadságharcot kitörésének 178. évfordulóját, hiszen idén az eddiginél színesebb programokkal készülnek a civil szervezetek.
A befizetett helyi adókból legtöbb ezer lejt térít vissza a marosvásárhelyi városháza a fogyatékossággal élőknek a hétfőn megjelent határozattervezet szerint, amit a testületnek el kell fogadnia, majd a prefektusi hivatalnak jóvá kell hagynia.
Gázpalack robban fel a Maros megyei Szénaverősön, egy nő égési sérüléseket szenvedett.
A város ipari területére száműzné a szerencsjáték-termeket Kovács Mihály Levente, Marosvásárhely alpolgármestere, miután a kormány felhatalmazza a helyi önkormányzatokat a szerencsejáték-szervező cégek engedélykérelmének elbírálására.
Szombatra virradóan egy marosvásárhelyi lakóháznál keletkezett tűzhöz riasztották a helyi tűzoltókat.
Nézzétek, értsétek meg és soha ne feledjétek el mottóval mutatták be a roma holokausztra emlékeztető kiállítást pénteken Marosvásárhelyen. A New Yorkban összeállított tárlatanyagot kibővítik helyi adatokkal, fényképekkel, és nyáron is látható lesz.
Egy átfogó állagfelmérés során kiderült, hogy kilenc marosvásárhelyi tömbház szerkezeti megerősítésre szorul. Bár az épületeken látható repedések nincsenek, a szakértői besorolás szerint egy erősebb földrengés komoly károkat okozhatna bennük.
Tíz kút megépítésével segítené a Magyar Református Szeretetszolgálat a Küküllő menti településeken élőket, miután az elmúlt évi súlyos árvíz következményei máig megnehezítik a helyiek mindennapjait.
Közúti baleset történt Maros megyében, Mezőpagocsa községben, a helyszínre több mentő- és tűzoltóegységet riasztottak.
Közúti baleset történt Szászkézden csütörtök délelőtt, az egyik sofőr megsérült – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.
szóljon hozzá!