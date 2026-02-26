Tíz kút megépítésével segítené a Magyar Református Szeretetszolgálat a Küküllő menti településeken élőket, miután az elmúlt évi súlyos árvíz következményei máig megnehezítik a helyiek mindennapjait.

Tavaly tavasszal több települést öntött el az ár, a parajdi sóbányánál történt katasztrófa pedig tovább súlyosbította a helyzetet. Az áradások nemcsak gazdasági, hanem környezeti károkat is okoztak, hiszen

Adománygyűjtést hirdetett az erdélyi, különösen a Küküllő menti településeken élők megsegítésére a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az Élő víz elnevezésű felhívás célja legalább tíz közösségi kút létrehozása.

a folyók, a talajvíz és az ivóvízkészletek jelentős része sóssá vált.

Batizán Attila, a Küküllői Református Egyházmegye esperese szerint a térséget három hullámban érte a baj: előbb az árvíz pusztítása, majd a parajdi sóbánya elárasztása, végül az ivóvíz elsósodása. Mint fogalmazott, a közösségek azzal szembesültek, hogy nincs ivóvíz, nincs mivel locsolni, és az állatok itatása is gondot okoz.

A megoldást új kutak fúrása jelentheti. Az egyházmegye önerőből