Tavaly hónapokig tartályokban biztosították az ivóvizet, amikor nem volt megfelelő ivóvize a lakosságnak
Fotó: Haáz Vince
Tíz kút megépítésével segítené a Magyar Református Szeretetszolgálat a Küküllő menti településeken élőket, miután az elmúlt évi súlyos árvíz következményei máig megnehezítik a helyiek mindennapjait.
Adománygyűjtést hirdetett az erdélyi, különösen a Küküllő menti településeken élők megsegítésére a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az Élő víz elnevezésű felhívás célja legalább tíz közösségi kút létrehozása.
Tavaly tavasszal több települést öntött el az ár, a parajdi sóbányánál történt katasztrófa pedig tovább súlyosbította a helyzetet. Az áradások nemcsak gazdasági, hanem környezeti károkat is okoztak, hiszen
Batizán Attila, a Küküllői Református Egyházmegye esperese szerint a térséget három hullámban érte a baj: előbb az árvíz pusztítása, majd a parajdi sóbánya elárasztása, végül az ivóvíz elsósodása. Mint fogalmazott, a közösségek azzal szembesültek, hogy nincs ivóvíz, nincs mivel locsolni, és az állatok itatása is gondot okoz.
A megoldást új kutak fúrása jelentheti. Az egyházmegye önerőből
amelyek több száz ember ellátását biztosítják, de a szükség ennél jóval nagyobb.
A Magyar Református Szeretetszolgálat országos gyűjtést indított annak érdekében, hogy legalább tíz új kút létesülhessen. Az adományokat az adomany.jobbadni.hu oldalon, valamint az alapítvány 10702019-85008898-51100005-ös bankszámlaszámán (Erdély) lehet eljuttatni.
Öt hónapja történt a parajdi bányakatasztrófa, amit példátlan környezeti krízis követett. Azonban mindmáig nem tudni pontosan, mekkora pusztítást végzett a sószennyezés a Kis-Küküllőben, és hogy helyreállhat-e korábbi állapotába a folyó élővilága.
Egyházi épületek udvarára, a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatásával fúrnak közkutakat Kis-Küküllő menti településeken, így próbálva kivédeni a tavaly előállt nehézségeket, amikor hónapokig nem volt megfelelő ivóvize a lakosságnak.
