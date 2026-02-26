A PNL egyértelmű döntést vár a PSD-től a kormányzati szerepvállalásról

Fotó: Facebook/Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) csütörtökön felszólította a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét, hogy döntse el: kormányon vagy ellenzékben kíván politizálni.
Állásfoglalásában a PNL Sorin Grindeanu G4mediának adott szerdai nyilatkozataira reagált, amelyek a liberálisok szerint a politikai instabilitás érzetét keltik és rontják Románia hitelességét. A szociáldemokrata pártelnök a hírportálnak többek között kijelentette:
Emellett Grindeanu szavazásra bocsátaná a pártban azt is, hogy a PSD a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) együtt vagy nélkülük kívánja-e folytatni a kormányzást.
Közleményében a PNL hangsúlyozta, hogy most az országnak valós számokra épülő, privilégiumoktól mentes költségvetésre van szüksége, amely esélyt ad a gazdasági fellendülésre. Emellett fenn kell tartani a költségvetési fegyelmet és nem szabad semmissé tenni a deficit csökkentéséért hozott társadalmi áldozatokat – számol be az Agerpres. A liberálisok szerint
Állásfoglalásukban hozzátették: megengedhetetlennek tartják a koalíción belüli 'kettős játékot' és a politikai megállapodások felrúgását, ezért
A PNL közölte, hogy folytatja a költségvetés kidolgozását, és elvárja a PSD-től álláspontjának mielőbbi tisztázását. A párt hangsúlyozta: a jó kormányzást és a vállalt célok teljesítését támogatja, nem enged a politikai zsarolásnak,
A liberálisok leszögezték, hogy a tavaly aláírt koalíciós megállapodást változatlanul érvényesnek tekintik, és figyelmeztettek, hogy az egyezség felrúgása a partnerek közötti bizalom elvesztéséhez vezetne.
A Fejér Dávid és Miron Cristea utcák felújításához fogadtak el új dokumentációt, megújították bérleti szerződéseket a Felszegi Óvoda és a Fogarasy Mihály középiskola használatára. Ezek voltak a csütörtöki gyergyószentmiklósi tanácsülés főbb pontjai.
A múlt héten öt elhalálozást okozott az influenzavírus Romániában; ezzel 83-ra nőtt az idei influenzaszezon haláleseteinek száma – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben találkozott Roxana Mînzatuval, az Európai Bizottság ügyvezető alelnökével. Bolojan Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is tárgyalt.
Jóváhagyta csütörtökön az oktatási minisztérium az általános iskolai beiratkozás 2026–2027-es tanévre érvényes menetrendjét.
Fel fogják függeszteni a gépjárművezetői engedélyét annak a sofőrnek, aki határidőig nem fizeti be a közlekedési szabálysértési bírságot – vezet be új szabályozást (amint hatályba lép) a kedden este elfogadott sürgősségi kormányrendelet.
A szervezett bűnözés és terrorizmus ellenes ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön razziát tartottak egy bukaresti éjszakai klubban.
Mintegy kilencven tonna, engedély nélküli helyen tárolt hulladékot foglaltak le a rendőrök Hargita megyében egy illegális hulladékgazdálkodási ügyben.
Drónt észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni szerdai orosz légitámadás során – tájékoztatott szerda este a védelmi minisztérium.
Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint előre tervezett munkálatok miatt több helyszínen is szünetelni fog az áramszolgáltatás Csíkszereda területén.
Egy tizenegy éves gyermek – kihasználva, hogy nem figyelnek rá – beült édesanyja autójába, elindította a motort és véletlenül elütötte az autó mellett tartózkodó anyját, aki megsérült szerdán este a Szeben megyei Sellenberken.
