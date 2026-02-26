A PNL egyértelmű döntést vár a PSD-től a kormányzati szerepvállalásról

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) csütörtökön felszólította a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét, hogy döntse el: kormányon vagy ellenzékben kíván politizálni.

Állásfoglalásában a PNL Sorin Grindeanu G4mediának adott szerdai nyilatkozataira reagált, amelyek a liberálisok szerint a politikai instabilitás érzetét keltik és rontják Románia hitelességét. A szociáldemokrata pártelnök a hírportálnak többek között kijelentette:

konzultálni készül a párttagsággal arról, hogy a PSD maradjon-e a koalícióban Ilie Bolojannal a kormány élén, vagy kérjék fel miniszterelnök-cserére a PNL-t.

Emellett Grindeanu szavazásra bocsátaná a pártban azt is, hogy a PSD a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) együtt vagy nélkülük kívánja-e folytatni a kormányzást.

Közleményében a PNL hangsúlyozta, hogy most az országnak valós számokra épülő, privilégiumoktól mentes költségvetésre van szüksége, amely esélyt ad a gazdasági fellendülésre. Emellett fenn kell tartani a költségvetési fegyelmet és nem szabad semmissé tenni a deficit csökkentéséért hozott társadalmi áldozatokat – számol be az Agerpres. A liberálisok szerint