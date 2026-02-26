Rovatok
Az uniós helyreállítási források lehívásáról tárgyalt Ilie Bolojan Brüsszelben

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben találkozott Roxana Mînzatuval, az Európai Bizottság ügyvezető alelnökével. Bolojan Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is tárgyalt.

Székelyhon

2026. február 26., 16:242026. február 26., 16:24

2026. február 26., 16:492026. február 26., 16:49

A kormány közleménye szerint a találkozón a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Románia számára prioritás az országos helyreállítási tervhez (PNRR) rendelt uniós források lehívása.

„A kihívást a mérföldkövek teljesítése és a beruházások megvalósításának üteme jelenti.

Azoknál a beruházásoknál, amelyek nem valósíthatók meg, más finanszírozási forrásokat keresünk. Célunk az uniós források felszabadítása”

– idézte az Agerpres közleménye a kormányfőt.

Bolojan beszámolt arról az uniós biztosnak, hogy a kormány a jövő héten véglegesítené az idei állami költségvetés tervezetét.

A kormány közleménye szerint a felek szociálpolitikai kérdésekről is tárgyaltak, és megállapodtak abban, hogy további finanszírozási lehetőségeket keresnek az Európai Szociális Alapból.

• Fotó: Gov.ro Galéria

Fotó: Gov.ro

Ursula von der Leyen EB-elnökkel is tárgyalt a miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben találkozott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is.

A megbeszélésen a felek megállapodtak abban, hogy a végleges döntés előtt az EB még elemezni fogja Románia 3. és 4. számú kifizetési kérelmét. A kabinet közleménye szerint

Ursula von der Leyen értékelte a kormány által elfogadott reformokat.

A PNRR-vel kapcsolatban a miniszterelnök ismertette a bírák és ügyészek különnyugdíjával és a dekarbonizációval kapcsolatos mérföldkövek jelenlegi helyzetét. Megállapodtak abban, hogy

a végleges döntés előtt még elemzik Románia 3. és 4. számú kifizetési kérelmét

– közölte a kormány.

A miniszterelnök ismertette a SAFE program végrehajtásának előrehaladását is, valamint elismerését fejezte ki a Bizottság által kidolgozott és a tagállamok rendelkezésére bocsátott pénzügyi eszközökért, külön kiemelve az EastInvest mechanizmus elindítását.

Az EB-elnök értékelte, hogy Románia továbbra is a költségvetési hiány csökkentésének útján halad.

