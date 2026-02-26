Az uniós helyreállítási források lehívásáról tárgyalt Ilie Bolojan Brüsszelben

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben találkozott Roxana Mînzatuval, az Európai Bizottság ügyvezető alelnökével. Bolojan Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is tárgyalt.

A kormány közleménye szerint a találkozón a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Románia számára prioritás az országos helyreállítási tervhez (PNRR) rendelt uniós források lehívása. Hirdetés „A kihívást a mérföldkövek teljesítése és a beruházások megvalósításának üteme jelenti.

Azoknál a beruházásoknál, amelyek nem valósíthatók meg, más finanszírozási forrásokat keresünk. Célunk az uniós források felszabadítása”

– idézte az Agerpres közleménye a kormányfőt. Bolojan beszámolt arról az uniós biztosnak, hogy a kormány a jövő héten véglegesítené az idei állami költségvetés tervezetét. A kormány közleménye szerint a felek szociálpolitikai kérdésekről is tárgyaltak, és megállapodtak abban, hogy további finanszírozási lehetőségeket keresnek az Európai Szociális Alapból.

Ursula von der Leyen EB-elnökkel is tárgyalt a miniszterelnök Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben találkozott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is. A megbeszélésen a felek megállapodtak abban, hogy a végleges döntés előtt az EB még elemezni fogja Románia 3. és 4. számú kifizetési kérelmét. A kabinet közleménye szerint

Ursula von der Leyen értékelte a kormány által elfogadott reformokat.

A PNRR-vel kapcsolatban a miniszterelnök ismertette a bírák és ügyészek különnyugdíjával és a dekarbonizációval kapcsolatos mérföldkövek jelenlegi helyzetét. Megállapodtak abban, hogy

a végleges döntés előtt még elemzik Románia 3. és 4. számú kifizetési kérelmét