Több csíkszeredai utcában is áramszünettel kell számolni a következő napokban

Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint előre tervezett munkálatok miatt több helyszínen is szünetelni fog az áramszolgáltatás Csíkszereda területén.

Február 26-án, csütörtökön 15 és 20 óra között a Mikó utca 1. szám alatt várható áramszünet.

Február 27-én, pénteken 8 és 16 óra között az Octavian Goga sétány 2/A/B, 4/A/B, 6/A/B, 8/A/B és 10/A/B szám alatti tömbházakban, a Kossuth Lajos utca 2. szám alatt, valamint a Decemberi Forradalom utca 3/B, 5/A/B, 7/A/B, 9/A/B, 11/A/B és 13/A/B számoknál szünetel az áramszolgáltatás.

Hirdetés

Február 28-án, szombaton szintén 8 és 16 óra között a Hargita utca 81/C, 90–116 és 113 szám alatti ingatlanokat, a Rét utca 104–110 szám alatti lakókat, valamint a Hajnal utca 115–119 szám alatti fogyasztókat érinti a leállás.

A szolgáltató a lakosság megértését és türelmét kéri a munkálatok ideje alatt.