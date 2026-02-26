Rovatok
Körvonalazódnak a közlekedési változások Székelyudvarhely szombatfalvi részén

A nagy mobilitási projekt révén felújított Tamási Áron és Orbán Balázs utcák rendezése a forgalmi rend változását is hozta • Fotó: Olti Angyalka

A nagy mobilitási projekt révén felújított Tamási Áron és Orbán Balázs utcák rendezése a forgalmi rend változását is hozta

Fotó: Olti Angyalka

Forgalmi átszervezések előtt áll a szombatfalvi városrész. A Lejtő utca egy részének egyirányúsítása, a teherforgalom irányának pontosítása és a jelzőlámpák visszaállítása mellett a városközpont jövőbeni, „shared space” alapú átalakítása is szóba került.

László Ildikó

2026. február 26., 10:022026. február 26., 10:02

Rendeznék Székelyudvarhelyen a Lejtő utca Tamási Áron és Orbán Balázs utcák közti szakaszának forgalmát, mivel az érintett részen napközben mindkét oldalon parkolnak az autók, így a kétirányú közlekedés ellehetetlenül – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a székelyudvarhelyi városháza sajtószóvivőjétől.

Érdeklődésünkre kifejtette, a keddi közlekedési bizottsági ülésen megoldásként azt javasolták, hogy az említett útszakasz az Orbán Balázs utca irányába váljon egyirányúvá, ami lehetőséget teremtene a rendezettebb parkolásra is. A módosításhoz szükséges a rendőrség jóváhagyása, és a lakókkal is egyeztetni kell a bevezetés előtt – ismertette.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A problémák részben a nagy mobilitási projekt keretében felújított Tamási Áron és Orbán Balázs utcák rendezéséből fakadnak, mivel ott kevesebb parkolóhelyet tudtak kialakítani, ami megnövelte a környező utcák terheltségét.

Érvényben az új teherforgalmi szabályozás

Korábban már a teherforgalom rendjéről is döntöttek, így a Tamási Áron utcán át befelé, az Orbán Balázs utcán keresztül kifelé haladhatnak a városból a tehergépjárművek.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Mint megtudtuk, az Orbán Balázs, a Wesselényi Miklós és a Nicolae Bălcescu utca kereszteződésénél is visszaállítják a jelzőlámpákat, amelyek jelenleg nem működnek. Ebben az ügyben is történtek előrelépések, ugyanis a villamosvállalat kiiktatta azt az oszlopot, amely az útkereszteződés régóta tervezett korszerűsítését akadályozta.

Tervezés alatt a városközpont átalakítása

A közlekedési bizottság ülésén ugyanakkor érintették a városközpont rendezési tervét is, amely a Bethlen Gábor, Tompa László, Eötvös József és Vár utcákat érinti. Egyelőre tájékoztatás hangzott el a készülő dokumentációról: a tervező cég javaslatokat fogalmaz meg például úgynevezett „shared space” felületek kialakítására, ahol autósok, gyalogosok és kerékpárosok közösen használják az utcákat – részletezte Zörgő Noémi. Hozzátette, a végleges tervet majd az önkormányzatnak kell elfogadnia.

A shared space egy olyan közterület-kialakítási koncepció, amelyet a holland közlekedésmérnök, Hans Monderman dolgozott ki, és amelyben az autósok, gyalogosok és kerékpárosok fizikai elválasztás, sok tábla és jelzőlámpa nélkül, egymásra figyelve, közös térben közlekednek, ami így lassabb, óvatosabb forgalmat eredményez.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés
szóljon hozzá! Hozzászólások
