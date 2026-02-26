Körvonalazódnak a közlekedési változások Székelyudvarhely szombatfalvi részén

A nagy mobilitási projekt révén felújított Tamási Áron és Orbán Balázs utcák rendezése a forgalmi rend változását is hozta
Fotó: Olti Angyalka
Forgalmi átszervezések előtt áll a szombatfalvi városrész. A Lejtő utca egy részének egyirányúsítása, a teherforgalom irányának pontosítása és a jelzőlámpák visszaállítása mellett a városközpont jövőbeni, „shared space” alapú átalakítása is szóba került.
Rendeznék Székelyudvarhelyen a Lejtő utca Tamási Áron és Orbán Balázs utcák közti szakaszának forgalmát, mivel az érintett részen napközben mindkét oldalon parkolnak az autók, így a kétirányú közlekedés ellehetetlenül – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a székelyudvarhelyi városháza sajtószóvivőjétől.
Érdeklődésünkre kifejtette, a keddi közlekedési bizottsági ülésen megoldásként azt javasolták, hogy az említett útszakasz az Orbán Balázs utca irányába váljon egyirányúvá, ami lehetőséget teremtene a rendezettebb parkolásra is. A módosításhoz szükséges a rendőrség jóváhagyása, és a lakókkal is egyeztetni kell a bevezetés előtt – ismertette.
Fotó: Olti Angyalka
A problémák részben a nagy mobilitási projekt keretében felújított Tamási Áron és Orbán Balázs utcák rendezéséből fakadnak, mivel ott kevesebb parkolóhelyet tudtak kialakítani, ami megnövelte a környező utcák terheltségét.
Korábban már a teherforgalom rendjéről is döntöttek, így a Tamási Áron utcán át befelé, az Orbán Balázs utcán keresztül kifelé haladhatnak a városból a tehergépjárművek.
Fotó: Olti Angyalka
Mint megtudtuk, az Orbán Balázs, a Wesselényi Miklós és a Nicolae Bălcescu utca kereszteződésénél is visszaállítják a jelzőlámpákat, amelyek jelenleg nem működnek. Ebben az ügyben is történtek előrelépések, ugyanis a villamosvállalat kiiktatta azt az oszlopot, amely az útkereszteződés régóta tervezett korszerűsítését akadályozta.
A közlekedési bizottság ülésén ugyanakkor érintették a városközpont rendezési tervét is, amely a Bethlen Gábor, Tompa László, Eötvös József és Vár utcákat érinti. Egyelőre tájékoztatás hangzott el a készülő dokumentációról: a tervező cég javaslatokat fogalmaz meg például úgynevezett „shared space” felületek kialakítására, ahol autósok, gyalogosok és kerékpárosok közösen használják az utcákat – részletezte Zörgő Noémi. Hozzátette, a végleges tervet majd az önkormányzatnak kell elfogadnia.
A shared space egy olyan közterület-kialakítási koncepció, amelyet a holland közlekedésmérnök, Hans Monderman dolgozott ki, és amelyben az autósok, gyalogosok és kerékpárosok fizikai elválasztás, sok tábla és jelzőlámpa nélkül, egymásra figyelve, közös térben közlekednek, ami így lassabb, óvatosabb forgalmat eredményez.
Áramszünet lesz Farkaslaka számos háztartásában február 27-én, pénteken 9 és 17 óra között.
Lángok csaptak fel egy melléképületben Székelyudvarhelyen szerda késő este.
A barátság erejéről szól a Barátságunk története című új mesejáték, amelyet a Tomcsa Sándor Színház és az Udvarhely Néptáncműhely közösen visz színpadra Székelyudvarhelyen. Az összművészeti előadás bemutatóját szombaton tartják.
Távolságtartásra intenek a Sóskúton tanyázó medvecsalád miatt. A két bocsával pihenő anyamedve ugyan közel, mintegy 30–40 méterre húzódott meg a diákszállótól, de eddigi viselkedése alapján nem keresi az emberek társaságát és nem mutat agressziót.
Kápolnási Zsolt történész Székelyudvarhely és Budapest a millenniumi ünnepségek hevében (1896) címmel tart előadást február 26-án Székelyudvarhelyen.
A város egyik legnagyobb tudományos rendezvényévé nőtte ki magát a Székelyudvarhelyi Kórház Napok: a harmadik kiadást március 4–7. között tartják. Idén is külön napot szentelnek a prevenciós, lakosságnak szóló programoknak.
Szigorú figyelmeztetést adott ki a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság: a bevizsgált közkutak és források kevesebb mint 10 százaléka rendelkezik mindenki számára iható vízzel. Nitráttartalom vagy a bakteriális fertőzöttség miatt tilos a fogyasztás.
Korszerű, négykerék-meghajtású mentőautóval bővült Korond és a környező települések sürgősségi egészségügyi ellátása, ami jelentősen javítja a beavatkozások gyorsaságát, különösen a hegyvidéki térségben.
Újra megszervezik a Játék a jégen! programsorozatot Székelyudvarhelyen, amely szombaton reggel 9 órától várja a gyerekeket és családjaikat a korcsolyapályán.
A kormány jóváhagyta a Korond-patakon épülő árvízvédelmi rendszer gazdasági és műszaki tervét csütörtöki ülésén. A települést védő gát- és záportározó-rendszer 332 millió lejből fog megépülni, amelyet állami forrásból biztosítanak.
szóljon hozzá!