Körvonalazódnak a közlekedési változások Székelyudvarhely szombatfalvi részén

A nagy mobilitási projekt révén felújított Tamási Áron és Orbán Balázs utcák rendezése a forgalmi rend változását is hozta

Forgalmi átszervezések előtt áll a szombatfalvi városrész. A Lejtő utca egy részének egyirányúsítása, a teherforgalom irányának pontosítása és a jelzőlámpák visszaállítása mellett a városközpont jövőbeni, „shared space” alapú átalakítása is szóba került.

László Ildikó 2026. február 26., 10:022026. február 26., 10:02

Rendeznék Székelyudvarhelyen a Lejtő utca Tamási Áron és Orbán Balázs utcák közti szakaszának forgalmát, mivel az érintett részen napközben mindkét oldalon parkolnak az autók, így a kétirányú közlekedés ellehetetlenül – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a székelyudvarhelyi városháza sajtószóvivőjétől. Érdeklődésünkre kifejtette, a keddi közlekedési bizottsági ülésen megoldásként azt javasolták, hogy az említett útszakasz az Orbán Balázs utca irányába váljon egyirányúvá, ami lehetőséget teremtene a rendezettebb parkolásra is. A módosításhoz szükséges a rendőrség jóváhagyása, és a lakókkal is egyeztetni kell a bevezetés előtt – ismertette.

Fotó: Olti Angyalka

A problémák részben a nagy mobilitási projekt keretében felújított Tamási Áron és Orbán Balázs utcák rendezéséből fakadnak, mivel ott kevesebb parkolóhelyet tudtak kialakítani, ami megnövelte a környező utcák terheltségét. Érvényben az új teherforgalmi szabályozás Korábban már a teherforgalom rendjéről is döntöttek, így a Tamási Áron utcán át befelé, az Orbán Balázs utcán keresztül kifelé haladhatnak a városból a tehergépjárművek.

Fotó: Olti Angyalka

Mint megtudtuk, az Orbán Balázs, a Wesselényi Miklós és a Nicolae Bălcescu utca kereszteződésénél is visszaállítják a jelzőlámpákat, amelyek jelenleg nem működnek. Ebben az ügyben is történtek előrelépések, ugyanis a villamosvállalat kiiktatta azt az oszlopot, amely az útkereszteződés régóta tervezett korszerűsítését akadályozta. Hirdetés Tervezés alatt a városközpont átalakítása A közlekedési bizottság ülésén ugyanakkor érintették a városközpont rendezési tervét is, amely a Bethlen Gábor, Tompa László, Eötvös József és Vár utcákat érinti. Egyelőre tájékoztatás hangzott el a készülő dokumentációról: a tervező cég javaslatokat fogalmaz meg például úgynevezett „shared space” felületek kialakítására, ahol autósok, gyalogosok és kerékpárosok közösen használják az utcákat – részletezte Zörgő Noémi. Hozzátette, a végleges tervet majd az önkormányzatnak kell elfogadnia.