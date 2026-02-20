Rovatok
Figyelem: tíz közkút és forrás vizéből csak egy iható Maros megyében

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Szigorú figyelmeztetést adott ki a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság: a bevizsgált közkutak és források kevesebb mint 10 százaléka rendelkezik mindenki számára iható vízzel. Nitráttartalom vagy a bakteriális fertőzöttség miatt tilos a fogyasztás.

Simon Virág

2026. február 20., 10:272026. február 20., 10:27

Kezdjük egy fontos információval: a vonatkozó jogszabály értelmében a polgármesteri hivatalok kötelesek évente legalább egyszer ellenőriztetni a területükön található nyilvános vízforrásokat. A vizsgálatokat a megyei közegészségügyi igazgatóságnál végzik, és az eredmények alapján a hivatalok feliratokat kell kihelyezzenek a forrásokhoz. Ezeken fel kell tüntetni, hogy a víz iható-e vagy sem, illetve külön kell jelezni, ha csak csecsemőkre nézve lehet veszélyes.

Ilyen tábla kell legyen, ha fogyasztható a víz • Fotó: Haáz Vince

Ilyen tábla kell legyen, ha fogyasztható a víz

Fotó: Haáz Vince

A tavalyi laboratóriumi vizsgálat mérlege

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) vezetője, Iuliu Moldovan tájékoztatása szerint tavaly, egész évben 178 forrás és közkút vizét vizsgálták megyeszerte. A városi és vidéki településeken összesen 110 forrás és 68 közkút vizéből gyűjtöttek mintát és vizsgálták meg a laboratóriumban. Az eredmények azt mutatták, hogy

csupán 16 forrás és közkút vize iható mindenki által, illetve 12 olyan van még, amit csecsemőknek nem szabad fogyasztaniuk a magas nitráttartalom miatt.

Mint ismert, a hat hónaposnál kisebb csecsemők esetében a nitrát tartalmú víz – akkor is, ha felfőzik azt – légzési nehézségeket és más egészségügyi problémákat okozhat.

Marosvásárhelyen két forrásvíz iható

Az ellenőrzés során kiderült, hogy Marosvásárhelyen, a mérés időszakában a Székely vértanúk emlékművénél és a Nyíres (Mestecănișului) utcában levő forrás vize volt fogyasztásra alkalmas.

Mindenki számára egészséges és fogyasztható Segesváron, a Fűzfák utcában levő forrás vize, Szovátán a Forrás utcai forrás, Beresztelkén a Mezőszentandás felé vezető úton levő forrás, a dánosi, az erdőlibánfalvi, recseai, ratosnyai, szalárdtelepi, nyágrai forrás, Marosszentgyörgyön pedig a Bodoni utcai forrás vize.

A legutóbbi mérés szerint a Királykút vize nem alkalmas a fogyasztásra • Fotó: Haáz Vince

A legutóbbi mérés szerint a Királykút vize nem alkalmas a fogyasztásra

Fotó: Haáz Vince

Jó minőségű vízzel rendelkeztek az ellenőrzés idején az alábbi közkutak: az Alsóbölkényhez tartozó Sopronházán az iskola udvarán levő, a backamadarasi, petelei, valamint a Mezőpanithoz tartozó harcói.

Vannak olyan közkutak, források, amelyeknek vize csak a csecsemők számára ártalmas,

ilyen van Vámosgálfalván, Kissármáson, Marosszentgyörgyön (Forrás utca 60. szám alatt), Dánoson, Beresztelkén (34. szám alatt), Csittszentivánon, Marosszentkirályon és Náznánfalván.

Kézmosásra is alkalmas, bár jéghideg • Fotó: Haáz Vince

Kézmosásra is alkalmas, bár jéghideg

Fotó: Haáz Vince

Sótartalom és a parajdi bányakatasztrófa

Maros megyében tavaly a közegészségügyi igazgatóság többször ellenőrizte a Kis-Küküllő folyó menti településeken levő közkutakat és forrásokat, azt vizsgálva, hogy mekkora a víz sótartalma, figyelembe véve, hogy a parajdi bányakatasztrófa miatt a folyóvíz sótartalma jelentősen megnövekedett. Egyetlen olyan eset volt, amikor nem mértek nagy sókoncentrációt a közkutakban és forrásvizekben.

