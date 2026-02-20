Szigorú figyelmeztetést adott ki a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság: a bevizsgált közkutak és források kevesebb mint 10 százaléka rendelkezik mindenki számára iható vízzel. Nitráttartalom vagy a bakteriális fertőzöttség miatt tilos a fogyasztás.

Kezdjük egy fontos információval: a vonatkozó jogszabály értelmében a polgármesteri hivatalok kötelesek évente legalább egyszer ellenőriztetni a területükön található nyilvános vízforrásokat. A vizsgálatokat a megyei közegészségügyi igazgatóságnál végzik, és az eredmények alapján a hivatalok feliratokat kell kihelyezzenek a forrásokhoz. Ezeken fel kell tüntetni, hogy a víz iható-e vagy sem, illetve külön kell jelezni, ha csak csecsemőkre nézve lehet veszélyes.

Ilyen tábla kell legyen, ha fogyasztható a víz

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) vezetője, Iuliu Moldovan tájékoztatása szerint tavaly, egész évben 178 forrás és közkút vizét vizsgálták megyeszerte. A városi és vidéki településeken összesen 110 forrás és 68 közkút vizéből gyűjtöttek mintát és vizsgálták meg a laboratóriumban. Az eredmények azt mutatták, hogy

csupán 16 forrás és közkút vize iható mindenki által, illetve 12 olyan van még, amit csecsemőknek nem szabad fogyasztaniuk a magas nitráttartalom miatt.

Mint ismert, a hat hónaposnál kisebb csecsemők esetében a nitrát tartalmú víz – akkor is, ha felfőzik azt – légzési nehézségeket és más egészségügyi problémákat okozhat.

Marosvásárhelyen két forrásvíz iható

Az ellenőrzés során kiderült, hogy Marosvásárhelyen, a mérés időszakában a Székely vértanúk emlékművénél és a Nyíres (Mestecănișului) utcában levő forrás vize volt fogyasztásra alkalmas.

Mindenki számára egészséges és fogyasztható Segesváron, a Fűzfák utcában levő forrás vize, Szovátán a Forrás utcai forrás, Beresztelkén a Mezőszentandás felé vezető úton levő forrás, a dánosi, az erdőlibánfalvi, recseai, ratosnyai, szalárdtelepi, nyágrai forrás, Marosszentgyörgyön pedig a Bodoni utcai forrás vize.