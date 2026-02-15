Rovatok
Kempinggázpalack robbant egy tömbház erkélyén

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Felrobbant egy kempinggázpalack egy székelyudvarhelyi erkélyen vasárnap délután.

Simon Virág

2026. február 15., 16:02

2026. február 15., 16:062026. február 15., 16:06

Felrobbant egy gázpalack egy székelyudvarhelyi tömbház erkélyén – tájékoztatott vasárnap délután a Hargita megyei tűzoltóság. A robbanás nem okozott tüzet és senki nem sérült meg. A helyszínre egy tűzoltósági egység szállt ki, hogy megvizsgálják, pontosan mi történhetett.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Tűzoltóság
