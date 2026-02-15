Kempinggázpalack robbant egy tömbház erkélyén

2026. február 11., szerda

Lelátókkal bővül a szentegyházi futballpálya

A futballpálya két éve készült el, most pedig lelátókkal szeretnék komfortosabbá tenni azt, abban bízva, hogy a sport és a szurkolás még jobban összehozza a szentegyháziakat. A munkálatok elkezdődtek, és a tervek szerint még idén befejeződnek.