Felfüggesztik a látogatást a székelyudvarhelyi kórházban

Ideiglenesen felfüggesztik a látogatást az egészségügyi intézményben
Fotó: Csató Andrea
Csütörtöktől csak a nagyon különleges esetekben és csak a kezelőorvos jóváhagyásával lehet beteget látogatni a székelyudvarhelyi városi kórházban. A látogatási korlátozás ideiglenes.
A Székelyudvarhelyi Városi Kórház közösségi oldalán adja hírül, hogy február 12-től, csütörtöktől ideiglenes felfüggeszti a látogatásokat.
Azzal indokolják a döntést, hogy meredeken megnövekedett az akut légúti fertőzések száma és védeni szeretnék a beutalt betegeket és az egészségügyi személyzetet a fertőzésektől.
Nagyon kivételes esetek (pl. kritikus vagy végstádiumú beteg, kiskorú beteg, kommunikációképtelen páciens) látogatása a kezelőorvos külön jóváhagyásával engedélyezett, az alábbi feltételekkel:
az írásos engedély a kapuhoz a látogatás előtt megérkezik.
kötelező kézfertőtlenítés be- és kilépéskor,
maszk viselése a látogatás teljes ideje alatt,
maximum 15 perc,
1 hozzátartozó/beteg kaphat engedélyt.
A kórház honlapján hangsúlyozzák, hogy a megszorító intézkedés megelőző jellegű és ideiglenes, a járványügyi helyzet alakulásának függvényében felülvizsgálják.
A futballpálya két éve készült el, most pedig lelátókkal szeretnék komfortosabbá tenni azt, abban bízva, hogy a sport és a szurkolás még jobban összehozza a szentegyháziakat. A munkálatok elkezdődtek, és a tervek szerint még idén befejeződnek.
Új orvosi készülékekkel bővült a gyermekosztály eszköztára a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban, miután 42 ezer lej értékű adomány érkezett az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségétől. A felszereléseket kedden adták át.
Rendhagyó tárlatvezetésre hívja az érdeklődőket a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum: a kiállított rézkarcokat ezúttal maga az alkotó, Siklódy Ferenc grafikusművész mutatja be a közönségnek.
Népzene, ének és a tánc tölti meg a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Házat: ötödik alkalommal rendezik meg a Nem úgy van most, mint volt régen – Felnőtt néptánccsoportok találkozója című eseményt, szombaton.
Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét, hogy helyére felhúzhassák az új palliatív ellátó központot. A bontást mihamarabb elkezdenék, mert csak ezután következhet az új épület tervezése és kivitelezése.
Erősen ittas állapotban, bejegyzetlen gépjárművel közlekedő sofőr került rendőrkézre Székelykeresztúr térségében csütörtökön délután. Az illető ellen eljárás indult.
Elégedetlenséget szült Parajdon az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti szakaszának megépítéséhez szükséges területkisajátítások. Az is kiderült, hogy Parajd határában nem lehet majd felhajtani a sztrádára.
Egy börtönbüntetésre ítélt személyt kísértek be a büntetés-végrehajtási intézetbe a Hargita megyei rendőrök szerdán. A korondi férfi bőséges bűnlajstrommal rendelkezik.
Csőtörés miatt több háztartásban is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen csütörtökön délutánig.
Több mint 30 millió lejt költött el az Országos Sóipari Társaság (Salrom), hogy csövekbe tereljék a Korond-patakot a beszakadt parajdi sóbányánál. Folyamatban van a beruházás átvétele, ám késedelmi kamattal fogják sújtani a kivitelezőt.
szóljon hozzá!