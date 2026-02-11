Felfüggesztik a látogatást a székelyudvarhelyi kórházban

Csütörtöktől csak a nagyon különleges esetekben és csak a kezelőorvos jóváhagyásával lehet beteget látogatni a székelyudvarhelyi városi kórházban. A látogatási korlátozás ideiglenes.

A Székelyudvarhelyi Városi Kórház közösségi oldalán adja hírül, hogy február 12-től, csütörtöktől ideiglenes felfüggeszti a látogatásokat.

Hirdetés

Azzal indokolják a döntést, hogy meredeken megnövekedett az akut légúti fertőzések száma és védeni szeretnék a beutalt betegeket és az egészségügyi személyzetet a fertőzésektől.

Hirdetés

Nagyon kivételes esetek (pl. kritikus vagy végstádiumú beteg, kiskorú beteg, kommunikációképtelen páciens) látogatása a kezelőorvos külön jóváhagyásával engedélyezett, az alábbi feltételekkel:

az írásos engedély a kapuhoz a látogatás előtt megérkezik.

kötelező kézfertőtlenítés be- és kilépéskor,

maszk viselése a látogatás teljes ideje alatt,

maximum 15 perc,

1 hozzátartozó/beteg kaphat engedélyt.

A kórház honlapján hangsúlyozzák, hogy a megszorító intézkedés megelőző jellegű és ideiglenes, a járványügyi helyzet alakulásának függvényében felülvizsgálják.