Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit

Egy börtönbüntetésre ítélt személyt kísértek be a büntetés-végrehajtási intézetbe a Hargita megyei rendőrök szerdán. A korondi férfi bőséges bűnlajstrommal rendelkezik.

A 36 éves illetőt korábban ítélték letöltendő szabadságvesztésre, alkohol vagy más bódítószer hatása alatti vezetés, illetve jogosítvány nélküli vezetés miatt.

A férfit az otthonában találták meg a Hargita megyei rendőrök, majd a rendőrségre kísérték, ezt követően pedig a csíkszeredai büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, hogy letöltse a rá kiszabott büntetést – írja közleményében a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.