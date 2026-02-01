Fotó: Olti Angyalka
Az adóemelések ellen tiltakozva gyűltek össze az emberek vasárnap délután a székelyudvarhelyi Márton Áron téren – a részvevők civil kezdeményezésre, az Udvarhelyért Tesszük Civil Akciócsoport felhívására érkeztek a helyszínre, és kérdésekkel is készültek.
Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely és Csíkszereda után vasárnap Székelyudvarhelyen is tüntetés kezdődött a drasztikus adóemelések miatt, így gyakorlatilag a közösségi média után most közterületen is hangot adnak felháborodásuknak a lakók.
A Márton Áron téren vasárnap délután összegyűlt tömeget Magyari Lajos, az UTCA képviselője előzetesen arra kérte, hogy békésen demonstráljanak, ugyanakkor kulturált módon fogalmazzák meg kérdéseiket a politikai vezetők irányába. Úgy véli, hogy nem a közösségi médiában kell informálódjanak az emberek, a hasonló eseményeken élőben kell jelen lenni, hiszen így „nincs helye a hazugságoknak.”
Fotó: Olti Angyalka
Azt tervezik, hogy az esemény részeként egy petíciót fogalmaznak meg, amit szeretnének eljuttatni az országos politikai vezetőknek. A tiltakozó megmozdulás egy rövid bevezetővel kezdődött el, ezt követően pedig felszólalásokra is lesz lehetőség.
Fotó: Olti Angyalka
A helyszínen megjelent Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere, aki próbálta megmagyarázni az adóemelés hátterét. „Jómagam nagyon sajnálom a helyzetet, de egyszerűen nem tudunk mást tenni, minthogy minden üzenetüket el fogjuk juttatni Bukarestbe. Nem tudok többet ígérni. Kérdezzen, és szívesen válaszolok” – fogalmazott a polgármester az elégedetlenkedő tömegnek.
A csíkszeredai tüntetéshez képest jobb a szervezés, itt ugyanis van megfelelő hangosítás, így tisztán hallatszik a polgármester hangja. Az összegyűlt emberek felróják, hogy a kivetett adók sok esetben túlmutatnak a lehetőségeiken – ezért nagyon sokan az RMDSZ-t hibáztatják.
„Arra is ígéretet teszek, hogy önökkel, a városlakókkal fogjuk megállapítani, hogy milyen adókat tudunk alkalmazni a jövőben Székelyudvarhelyen” – tesz ígéretet az elöljáró, majd így folyatta: ha tudták volna, hogy „ez lesz” (vagyis, hogy a kormány eltöröl egy sor kedvezményt), akkor már 2024-ben lehozták volna a lehető legminimálisabbra a helyi adókulcsokat. Ezt az érvelést nem nagyon fogadták el a tüntetők, ezért a polgármester mindössze azt válaszolta egyiküknek, hogy: „Tisztelt uram, mi annyit tudunk tenni, hogy meghallgatunk mindenkit”.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
