Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az adóemelések ellen tiltakozva gyűltek össze az emberek vasárnap délután a székelyudvarhelyi Márton Áron téren – a részvevők civil kezdeményezésre, az Udvarhelyért Tesszük Civil Akciócsoport felhívására érkeztek a helyszínre, és kérdésekkel is készültek.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 01., 15:062026. február 01., 15:06

2026. február 01., 15:412026. február 01., 15:41

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely és Csíkszereda után vasárnap Székelyudvarhelyen is tüntetés kezdődött a drasztikus adóemelések miatt, így gyakorlatilag a közösségi média után most közterületen is hangot adnak felháborodásuknak a lakók.

Hirdetés

A Márton Áron téren vasárnap délután összegyűlt tömeget Magyari Lajos, az UTCA képviselője előzetesen arra kérte, hogy békésen demonstráljanak, ugyanakkor kulturált módon fogalmazzák meg kérdéseiket a politikai vezetők irányába. Úgy véli, hogy nem a közösségi médiában kell informálódjanak az emberek, a hasonló eseményeken élőben kell jelen lenni, hiszen így „nincs helye a hazugságoknak.”

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Azt tervezik, hogy az esemény részeként egy petíciót fogalmaznak meg, amit szeretnének eljuttatni az országos politikai vezetőknek. A tiltakozó megmozdulás egy rövid bevezetővel kezdődött el, ezt követően pedig felszólalásokra is lesz lehetőség.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Frissítés

A helyszínen megjelent Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere, aki próbálta megmagyarázni az adóemelés hátterét. „Jómagam nagyon sajnálom a helyzetet, de egyszerűen nem tudunk mást tenni, minthogy minden üzenetüket el fogjuk juttatni Bukarestbe. Nem tudok többet ígérni. Kérdezzen, és szívesen válaszolok” – fogalmazott a polgármester az elégedetlenkedő tömegnek.

Frissítés

A csíkszeredai tüntetéshez képest jobb a szervezés, itt ugyanis van megfelelő hangosítás, így tisztán hallatszik a polgármester hangja. Az összegyűlt emberek felróják, hogy a kivetett adók sok esetben túlmutatnak a lehetőségeiken – ezért nagyon sokan az RMDSZ-t hibáztatják.

„Arra is ígéretet teszek, hogy önökkel, a városlakókkal fogjuk megállapítani, hogy milyen adókat tudunk alkalmazni a jövőben Székelyudvarhelyen” – tesz ígéretet az elöljáró, majd így folyatta: ha tudták volna, hogy „ez lesz” (vagyis, hogy a kormány eltöröl egy sor kedvezményt), akkor már 2024-ben lehozták volna a lehető legminimálisabbra a helyi adókulcsokat. Ezt az érvelést nem nagyon fogadták el a tüntetők, ezért a polgármester mindössze azt válaszolta egyiküknek, hogy: „Tisztelt uram, mi annyit tudunk tenni, hogy meghallgatunk mindenkit”.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
2 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Korodi Attila: elfogadhatatlan, hogy az AUR szervezzen tüntetést Csíkszeredában
Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához
Óriási meglepetés a kupában, a Steaua legyűrte a gyergyóiakat
Kolumbán Vilmos: az Erdélyi Református Egyházkerület megfontolja, hogy kilép a Református Egyházak Világközösségéből
Megtáltosodott az UTÁ-nál a Sepsi OSK volt támadója
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Korodi Attila: elfogadhatatlan, hogy az AUR szervezzen tüntetést Csíkszeredában
Székelyhon

Korodi Attila: elfogadhatatlan, hogy az AUR szervezzen tüntetést Csíkszeredában
Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához
Székelyhon

Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához
Óriási meglepetés a kupában, a Steaua legyűrte a gyergyóiakat
Székely Sport

Óriási meglepetés a kupában, a Steaua legyűrte a gyergyóiakat
Kolumbán Vilmos: az Erdélyi Református Egyházkerület megfontolja, hogy kilép a Református Egyházak Világközösségéből
Krónika

Kolumbán Vilmos: az Erdélyi Református Egyházkerület megfontolja, hogy kilép a Református Egyházak Világközösségéből
Megtáltosodott az UTÁ-nál a Sepsi OSK volt támadója
Székely Sport

Megtáltosodott az UTÁ-nál a Sepsi OSK volt támadója
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 31., szombat

Megújult a patakfalvi iskola, de az ígért támogatásnak csak töredéke érkezett meg

Lassan a végéhez közeledik a patakfalvi iskola felújítása, ám a polgármester attól tart, hogy számos fejlesztést nem lehet majd elszámolni pályázati pénzből. Kellemetlen helyzetbe került a kivitelező is, hiszen több százezer lejjel tartoznak neki.

Megújult a patakfalvi iskola, de az ígért támogatásnak csak töredéke érkezett meg
Megújult a patakfalvi iskola, de az ígért támogatásnak csak töredéke érkezett meg
2026. január 31., szombat

Megújult a patakfalvi iskola, de az ígért támogatásnak csak töredéke érkezett meg
Hirdetés
2026. január 30., péntek

Ideiglenesen nem iható a vezetékes víz Homoródfürdőn

Zavarossá vált a vezetékes víz Homoródfürdőn a hóolvadás miatt, ezért átmenetileg nem felel meg az ivóvízre vonatkozó előírásoknak – tájékoztatja az érintetteket a szentegyházi polgármesteri hivatal.

Ideiglenesen nem iható a vezetékes víz Homoródfürdőn
Ideiglenesen nem iható a vezetékes víz Homoródfürdőn
2026. január 30., péntek

Ideiglenesen nem iható a vezetékes víz Homoródfürdőn
2026. január 29., csütörtök

Székelyudvarhelyen is utcára vonulnak az adóemelés miatt

Tiltakozást szerveznek Székelyudvarhelyen is, hogy kifejezzék elégedetlenségüket az adóemelések miatt. A tüntetést vasárnapra tervezik.

Székelyudvarhelyen is utcára vonulnak az adóemelés miatt
Székelyudvarhelyen is utcára vonulnak az adóemelés miatt
2026. január 29., csütörtök

Székelyudvarhelyen is utcára vonulnak az adóemelés miatt
2026. január 28., szerda

Idén is lesz disznótor Szentegyházán

Kilencedik alkalommal szerveznek disznótoros eseményt Szentegyházán, ahol a szakmaiság mellett a hangulat és a közösségi élmény is számít.

Idén is lesz disznótor Szentegyházán
Idén is lesz disznótor Szentegyházán
2026. január 28., szerda

Idén is lesz disznótor Szentegyházán
Hirdetés
2026. január 28., szerda

Kinyíltak a hóvirágok Székelyudvarhelyen

Az elmúlt napok enyhe időjárása nemcsak a hó olvadásában mutatkozik meg Székelyudvarhelyen, hanem az előbukkanó hóvirágokkal is.

Kinyíltak a hóvirágok Székelyudvarhelyen
Kinyíltak a hóvirágok Székelyudvarhelyen
2026. január 28., szerda

Kinyíltak a hóvirágok Székelyudvarhelyen
2026. január 28., szerda

Többnapos programsorozattal emlékeznek Orbán Balázsra

Emlékünnepséggel, iskolai programokkal, városi sétákkal, kvízzel és fotókiállítással idézik fel Orbán Balázs emlékét Székelyudvarhelyen február elején.

Többnapos programsorozattal emlékeznek Orbán Balázsra
Többnapos programsorozattal emlékeznek Orbán Balázsra
2026. január 28., szerda

Többnapos programsorozattal emlékeznek Orbán Balázsra
2026. január 27., kedd

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül

Egy magyar Úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma címmel nyílt kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, amelyen jeles személyiség életébe engednek betekintést, aki könyvével a 20. század receptjeit mentette át az utókornak.

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
2026. január 27., kedd

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Egy dolog már biztos a lemondott székelyudvarhelyi tanácsos helyére kerülő jelöltről

Új tagot fog nevesíteni a Székelyudvarhelyért Párt a helyi önkormányzati képviselő-testületbe, miután korábbi tanácsosuk, Élthes Előd Etele tavaly iktatta lemondását. Az új személy kilétéről Gálfi Árpádot, a párt elnökét is faggattuk.

Egy dolog már biztos a lemondott székelyudvarhelyi tanácsos helyére kerülő jelöltről
Egy dolog már biztos a lemondott székelyudvarhelyi tanácsos helyére kerülő jelöltről
2026. január 27., kedd

Egy dolog már biztos a lemondott székelyudvarhelyi tanácsos helyére kerülő jelöltről
2026. január 26., hétfő

Két új kiállítás is nyílik egymás után a Haáz Rezső Múzeumban

Két különböző tematikájú kiállítás megnyitójára várja az érdeklődőket január 26-án és 27-én a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum.

Két új kiállítás is nyílik egymás után a Haáz Rezső Múzeumban
Két új kiállítás is nyílik egymás után a Haáz Rezső Múzeumban
2026. január 26., hétfő

Két új kiállítás is nyílik egymás után a Haáz Rezső Múzeumban
2026. január 26., hétfő

Előadás a 20. századi székelyudvarhelyi képzőművészetről

Lőrincz Ildikó muzeológus, művészettörténész tart előadást a 20. századi székelyudvarhelyi képzőművészetről szerdán.

Előadás a 20. századi székelyudvarhelyi képzőművészetről
Előadás a 20. századi székelyudvarhelyi képzőművészetről
2026. január 26., hétfő

Előadás a 20. századi székelyudvarhelyi képzőművészetről
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!