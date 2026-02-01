Az adóemelések ellen tiltakozva gyűltek össze az emberek vasárnap délután a székelyudvarhelyi Márton Áron téren – a részvevők civil kezdeményezésre, az Udvarhelyért Tesszük Civil Akciócsoport felhívására érkeztek a helyszínre, és kérdésekkel is készültek.

Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely és Csíkszereda után vasárnap Székelyudvarhelyen is tüntetés kezdődött a drasztikus adóemelések miatt, így gyakorlatilag a közösségi média után most közterületen is hangot adnak felháborodásuknak a lakók.

Hirdetés

A Márton Áron téren vasárnap délután összegyűlt tömeget Magyari Lajos, az UTCA képviselője előzetesen arra kérte, hogy békésen demonstráljanak, ugyanakkor kulturált módon fogalmazzák meg kérdéseiket a politikai vezetők irányába. Úgy véli, hogy nem a közösségi médiában kell informálódjanak az emberek, a hasonló eseményeken élőben kell jelen lenni, hiszen így „nincs helye a hazugságoknak.”