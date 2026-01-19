Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket

A tömeget Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád fogadta a városháza épülete előtt • Fotó: Tuchiluș Alex

A tömeget Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád fogadta a városháza épülete előtt

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több százan százan gyűltek össze Sepsiszentgyörgy főterén a hétfői békés megmozdulásra. A tiltakozók a városvezetésnek üzentek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével, és követelik a drágítások felülvizsgálatát.

Farkas Orsolya

2026. január 19., 17:142026. január 19., 17:14

2026. január 19., 17:272026. január 19., 17:27

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat. A megmozdulásra ugyan mikrofonok és hangosbemondók nélkül érkeztek a résztvevők, a találkozó cseppet sem volt csendes: a városháza előtt a tömeg Antal Árpád polgármesternek szegezte a kérdéseit, panaszait. Az eseményt követően a városvezető a sajtónak is nyilatkozott.

Nem maradnak csendben

A polgármesteri hivatal előtt déli 12 óra előtt már látványos tömeg gyülekezett, köztük munkások, vállalkozók, idősek, fogyatékkal élők – olyan emberek, akik igazságtalannak érzik a helyi adók emelését. A hevesebb tiltakozók igyekezték átkiabálni a tömeget, hogy a középen álló városvezetőnek címezhessék a megjegyzéseiket. Az indulatokat Antal Árpád polgármester próbálta fékezni, ám alig tudott befejezni egy elkezdett mondatot, máris nekiszegezték a következő kérdést.

Több százan jöttek el a tiltakozásra, hogy hangot adjanak az elégedetlenségüknek • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Több százan jöttek el a tiltakozásra, hogy hangot adjanak az elégedetlenségüknek

Fotó: Tuchiluș Alex

A tiltakozók több témát is érintettek:

  • különösen a megemelkedett ingatlan- és gépjárműadókat, valamint a garázsok haszonbérleti díjáról szóló döntést nehezményezték;

  • rávilágítottak a nyugdíjasok, kis jövedelműek, valamint a fogyatékkal élők kiszolgáltatott helyzetére, ugyanakkor a tömegben számos, az RMDSZ-re tett negatív megjegyzés is elhangzott;

  • ezenkívül sokan fejezték ki nemtetszésüket arra vonatkozóan, hogy a városi önkormányzat valós párbeszéd indítványozása helyett utólagosan ad magyarázatot az adóemelésre.

Egy idős megkérdezettünk például azért jött el, mert elmondása szerint

pofoncsapásként érte, hogy a garázsbért 300 lejről több mint 1900 lejre emelte meg az önkormányzat.

Mást inkább a gépjárműadó emelkedése aggasztott, különösen a hibrid autókra vonatkozóan, hiszen az eddigi kedvezmény jelentősen csökkent. A polgármester ehhez fűződően elmondta, ezt az önkormányzat a parkolási díjakra adott kedvezménnyel fogja kompenzálni, egyebet nem tehet az ügyben.

Antal Árpád: minden egy lej után, amit befizetnek, mi tíz lejnyi európai uniós forrást hozunk Sepsiszentgyörgyre • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Antal Árpád: minden egy lej után, amit befizetnek, mi tíz lejnyi európai uniós forrást hozunk Sepsiszentgyörgyre

Fotó: Tuchiluș Alex

Egy férfi, aki kerekesszékben érkezett a megmozdulásra, rámutatott: a fogyatékkal élők, sérültek jövedelme alapvetően is kevés, de most az eddiginél nehezebb helyzetbe kerülnek, mivel 2026-tól az adómentességüket megszüntették. Ő azért jött el a mai eseményre, hogy a polgármestertől megkérdezze: van-e esély rá, hogy visszatérítsék az érintetteknek az adót, és ha igen, mi az eljárás? Antal Árpád a kérdésére válaszolva elmondta, lesz rá lehetőség, ehhez kérést kell kitölteni, és személyesen bevinni vagy online beküldeni a polgármesteri hivatalhoz.

Jövő héten is tiltakoznak

Fazakas Péter, a tiltakozás kezdeményezője, hagyományőrző huszárkapitány, korábbi megyei tanácsos elmondása szerint a megmozduláson résztvevők a törvényben megszabott adóemelés, és az erre rászámított, helyi tanács által elfogadott növelés mértéke miatt elégedetlenek. Nem tartja igazságosnak, hogy a helyi adók emelését nem előzte meg társadalmi egyeztetés. Úgy véli, az adók módosítására ugyanúgy lenne lehetősége a helyi tanácsnak, mint a garázsok bérleti díjának átszabására, ha lenne rá akarat.

A tömeg egy része a főtéri kőszínpadnál, a másik része a polgármesteri hivatalnál gyülekezett • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A tömeg egy része a főtéri kőszínpadnál, a másik része a polgármesteri hivatalnál gyülekezett

Fotó: Tuchiluș Alex

„Követeljük, hogy a döntéshozók vállalják a felelősséget döntéseik következményeiért.

Idézet
Követeljük az adóemelések felülvizsgálatát, a lakosság teherbíró képességének figyelembevételét, és valódi párbeszédet, nem utólagos magyarázkodást”

– fogalmazott beszédében.

Hirdetés

A felolvasott beszédet követően a Székelyhonnak úgy nyilatkozott: nem számított rá, hogy ennyien eljönnek, ugyanakkor bízik abban, hogy a következőre még több résztvevőt sikerül bevonzani. Ugyanis

jövő hétfőn, január 26-án 17 órakor ismét megszervezik a tiltakozást,

hogy azok is eljöhessenek, akik ma, munkaidő lévén nem tudtak jelen lenni.

A városvezető álláspontja

A másfél órán át tartó tiltakozást követően Antal Árpád a sajtónak nyilatkozva elmondta: érti az emberek felháborodását, mert az elmúlt egy évben sok olyan döntés született, ami kedvezőtlenül érintette a lakosságot.

Január 26-án 17 órakor újabb tiltakozást szerveznek • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Január 26-án 17 órakor újabb tiltakozást szerveznek

Fotó: Tuchiluș Alex

„Ami tény, hogy Sepsiszentgyörgyön a törvény által megengedett minimális szinten van a természetes személyeknél a lakás- és telekadó. Ez nem azt jelenti, hogy nem nőttek az adók, mert a bukaresti döntés értelmében az értékek megváltoztak, de Sepsiszentgyörgy esetében a törvény által megengedett minimumon van” – ismételte el. Hozzátette, a környező településeken a lakás- és telekadó magasabb, mint a háromszéki megyeszékhelyen, viszont

a gépjárművek esetében Sepsiszentgyörgyön valóban magasabb az adózás.

Ezt megindokolva kiemelte, az önkormányzat a lakhatást tekinti prioritásnak, de ahhoz, hogy a lakás- és telekadót a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten tarthassák, az autók esetében magasabb adót kellett érvényesíteni.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

„2025-ben a városnak a költségvetése körülbelül 300 millió lej volt. Ebből az összegből körülbelül közel 100 millió lejt európai uniós alapokból hoztunk. Azt azért tudtuk idehozni a városba, mert a polgárok befizettek 12 millió lej adót, ami ennek az összegnek a költségvetés 4 százalékát teszi ki ugyan, de biztosította azokat az önrészeket, amik lehetőséget teremtettek az önkormányzatnak azt a 100 millió lejt idehozni” – magyarázta Antal Árpád.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Az elöljáró szeretné, ha városlakók befektetésként tekintetének a befizetett adóra, mert az önkormányzat továbbra is azon fog igyekezni, hogy támogassa a gyerekeket, a családokat, továbbá rendben és tisztán tartsa a várost.

korábban írtuk

Antal Árpád: rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt
Antal Árpád: rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester az adóemeléssel kapcsolatos lakossági felvetésekre reagálva szeretett volna néhány nézőpontot nyomatékosítani: például azt, hogy a városnak kifizetett adókért mi mindent kap a polgár.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Társadalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Önként fizetünk jóval többet az áramért, holott akár 35 százalékkal is olcsóbban kaphatnánk
Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
Kétszer állt fel hátrányból, hét gólt lőtt Brassóban a Sportklub
Hatalmas tűz pusztított a Nagyváradi Egyetemen
Rendbe rakta a védekezését, alázattal küzdött az FK Csíkszereda
Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Önként fizetünk jóval többet az áramért, holott akár 35 százalékkal is olcsóbban kaphatnánk
Székelyhon

Önként fizetünk jóval többet az áramért, holott akár 35 százalékkal is olcsóbban kaphatnánk
Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
Székelyhon

Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
Kétszer állt fel hátrányból, hét gólt lőtt Brassóban a Sportklub
Székely Sport

Kétszer állt fel hátrányból, hét gólt lőtt Brassóban a Sportklub
Hatalmas tűz pusztított a Nagyváradi Egyetemen
Krónika

Hatalmas tűz pusztított a Nagyváradi Egyetemen
Rendbe rakta a védekezését, alázattal küzdött az FK Csíkszereda
Székely Sport

Rendbe rakta a védekezését, alázattal küzdött az FK Csíkszereda
Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Nőileg

Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 19., hétfő

Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön

A Magyar Kultúra Napja alkalmából, a Barcsay 125 emlékév keretében tárlatot nyitnak Barcsay Jenő Művészeti anatómia című könyvének giclée-nyomataiból.

Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön
Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön
2026. január 19., hétfő

Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. január 19., hétfő

Súlyos helyzetben a kovásznai önkormányzat

A kovásznai önkormányzatnak is csökkentenie kell a személyzetét, de turisztikai településként és fürdővárosi minőségében plusz alkalmazottakat igénylő feladatai vannak. Vagyis kevesebb emberrel kell még többet felmutatnia.

Súlyos helyzetben a kovásznai önkormányzat
Súlyos helyzetben a kovásznai önkormányzat
2026. január 19., hétfő

Súlyos helyzetben a kovásznai önkormányzat
2026. január 18., vasárnap

Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban

Eddigi működésének legjobb évét zárta a sepsiszentgyörgyi Művész mozi, a legsikeresebb film pedig 4000-rel rávert a korábban jegyzett legmagasabb nézőszámra, amit a Kincsem ért el. Külön öröm, hogy a rekorder is magyar produkció.

Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban
Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban
2026. január 18., vasárnap

Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban
2026. január 18., vasárnap

Változatos programmal várja közönségét a Háromszék Táncszínház

Brassóban indítja, majd több erdélyi helyszín után Budakalászon zárja januári előadássorozatát a Háromszék Táncszínház. Ugyanakkor vendég produkciókat is fogadnak sepsiszentgyörgyi termükben.

Változatos programmal várja közönségét a Háromszék Táncszínház
Változatos programmal várja közönségét a Háromszék Táncszínház
2026. január 18., vasárnap

Változatos programmal várja közönségét a Háromszék Táncszínház
Hirdetés
2026. január 18., vasárnap

Az Olt jegén is átkeltek, hogy a magyar hazát szolgálhassák

Az 1940-es második bécsi döntéssel Székelyföld határvidékéről nem minden magyar került a visszacsatolt Észak–Erdélybe. Sokan a befagyott Olt jegén átszökve jelentkeztek a haza szolgálatára, és voltak, akik sosem tértek vissza a fagyos Szibériából.

Az Olt jegén is átkeltek, hogy a magyar hazát szolgálhassák
Az Olt jegén is átkeltek, hogy a magyar hazát szolgálhassák
2026. január 18., vasárnap

Az Olt jegén is átkeltek, hogy a magyar hazát szolgálhassák
2026. január 17., szombat

Emlékezés a Katrosában a doni áttörés áldozataira

„Ma, amikor újra háborog a világ, amikor a szomszédban háború darál, álljunk meg egy percre a Donnál.” Iochom Zsolt versének sorai a 83 évvel ezelőtti tragédia szereplőire való szombati megemlékezésen hangzottak el a katrosai kettős keresztnél.

Emlékezés a Katrosában a doni áttörés áldozataira
Emlékezés a Katrosában a doni áttörés áldozataira
2026. január 17., szombat

Emlékezés a Katrosában a doni áttörés áldozataira
2026. január 17., szombat

Mintegy tíz köbméter faanyagot loptak el Dobollópatakán

Nyomozást indított a Kovászna megyei rendőrség minősített lopás gyanúja miatt, miután a szitabodzai rendőrök több falopási esetről értesültek.

Mintegy tíz köbméter faanyagot loptak el Dobollópatakán
Mintegy tíz köbméter faanyagot loptak el Dobollópatakán
2026. január 17., szombat

Mintegy tíz köbméter faanyagot loptak el Dobollópatakán
Hirdetés
2026. január 17., szombat

Jogerősen elítélt fiatalt fogtak el a rendőrök

Megpróbált elmenekülni az őt kereső rendőrök elől egy autólopásért elítélt kézdivásárhelyi fiatal, de elfogták. Javítóintézetbe szállították, hogy hároméves büntetését letöltse.

Jogerősen elítélt fiatalt fogtak el a rendőrök
Jogerősen elítélt fiatalt fogtak el a rendőrök
2026. január 17., szombat

Jogerősen elítélt fiatalt fogtak el a rendőrök
2026. január 17., szombat

Akik védelmezik, és akik magukra hagyják a kutyákat a téli, fagyos időben

Januárban megérkezett az igazi tél, és habár ilyenkor a többség törekedik védelmezni az élőlényeket, most is találni kidobott kutyákat az út szélén. Állatvédő egyesületet kérdeztünk a téli kutyatartásról, valamint a gazdátlan ebek helyzetéről.

Akik védelmezik, és akik magukra hagyják a kutyákat a téli, fagyos időben
Akik védelmezik, és akik magukra hagyják a kutyákat a téli, fagyos időben
2026. január 17., szombat

Akik védelmezik, és akik magukra hagyják a kutyákat a téli, fagyos időben
2026. január 16., péntek

Sepsiszentgyörgyön csökkentik a garázsok bérleti díját, de csak egy feltétellel

Négyzetméterenként 10 euróra csökkentik a garázsok éves bérleti díját, de csak akkor, ha a tulajdonos felújítja azt az előírt szabványok alapján. Ha ezt nem végzi el, a koncessziós díj összege 2027-től jelentősen megemelkedik.

Sepsiszentgyörgyön csökkentik a garázsok bérleti díját, de csak egy feltétellel
Sepsiszentgyörgyön csökkentik a garázsok bérleti díját, de csak egy feltétellel
2026. január 16., péntek

Sepsiszentgyörgyön csökkentik a garázsok bérleti díját, de csak egy feltétellel
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!