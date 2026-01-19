Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket

Több százan százan gyűltek össze Sepsiszentgyörgy főterén a hétfői békés megmozdulásra. A tiltakozók a városvezetésnek üzentek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével, és követelik a drágítások felülvizsgálatát.

Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat. A megmozdulásra ugyan mikrofonok és hangosbemondók nélkül érkeztek a résztvevők, a találkozó cseppet sem volt csendes: a városháza előtt a tömeg Antal Árpád polgármesternek szegezte a kérdéseit, panaszait. Az eseményt követően a városvezető a sajtónak is nyilatkozott. Nem maradnak csendben A polgármesteri hivatal előtt déli 12 óra előtt már látványos tömeg gyülekezett, köztük munkások, vállalkozók, idősek, fogyatékkal élők – olyan emberek, akik igazságtalannak érzik a helyi adók emelését. A hevesebb tiltakozók igyekezték átkiabálni a tömeget, hogy a középen álló városvezetőnek címezhessék a megjegyzéseiket. Az indulatokat Antal Árpád polgármester próbálta fékezni, ám alig tudott befejezni egy elkezdett mondatot, máris nekiszegezték a következő kérdést.

Több százan jöttek el a tiltakozásra, hogy hangot adjanak az elégedetlenségüknek

A tiltakozók több témát is érintettek: különösen a megemelkedett ingatlan- és gépjárműadókat, valamint a garázsok haszonbérleti díjáról szóló döntést nehezményezték;

rávilágítottak a nyugdíjasok, kis jövedelműek, valamint a fogyatékkal élők kiszolgáltatott helyzetére, ugyanakkor a tömegben számos, az RMDSZ-re tett negatív megjegyzés is elhangzott;

ezenkívül sokan fejezték ki nemtetszésüket arra vonatkozóan, hogy a városi önkormányzat valós párbeszéd indítványozása helyett utólagosan ad magyarázatot az adóemelésre. Egy idős megkérdezettünk például azért jött el, mert elmondása szerint

pofoncsapásként érte, hogy a garázsbért 300 lejről több mint 1900 lejre emelte meg az önkormányzat.

Mást inkább a gépjárműadó emelkedése aggasztott, különösen a hibrid autókra vonatkozóan, hiszen az eddigi kedvezmény jelentősen csökkent. A polgármester ehhez fűződően elmondta, ezt az önkormányzat a parkolási díjakra adott kedvezménnyel fogja kompenzálni, egyebet nem tehet az ügyben.

Antal Árpád: minden egy lej után, amit befizetnek, mi tíz lejnyi európai uniós forrást hozunk Sepsiszentgyörgyre

Egy férfi, aki kerekesszékben érkezett a megmozdulásra, rámutatott: a fogyatékkal élők, sérültek jövedelme alapvetően is kevés, de most az eddiginél nehezebb helyzetbe kerülnek, mivel 2026-tól az adómentességüket megszüntették. Ő azért jött el a mai eseményre, hogy a polgármestertől megkérdezze: van-e esély rá, hogy visszatérítsék az érintetteknek az adót, és ha igen, mi az eljárás? Antal Árpád a kérdésére válaszolva elmondta, lesz rá lehetőség, ehhez kérést kell kitölteni, és személyesen bevinni vagy online beküldeni a polgármesteri hivatalhoz. Jövő héten is tiltakoznak Fazakas Péter, a tiltakozás kezdeményezője, hagyományőrző huszárkapitány, korábbi megyei tanácsos elmondása szerint a megmozduláson résztvevők a törvényben megszabott adóemelés, és az erre rászámított, helyi tanács által elfogadott növelés mértéke miatt elégedetlenek. Nem tartja igazságosnak, hogy a helyi adók emelését nem előzte meg társadalmi egyeztetés. Úgy véli, az adók módosítására ugyanúgy lenne lehetősége a helyi tanácsnak, mint a garázsok bérleti díjának átszabására, ha lenne rá akarat.

A tömeg egy része a főtéri kőszínpadnál, a másik része a polgármesteri hivatalnál gyülekezett

„Követeljük, hogy a döntéshozók vállalják a felelősséget döntéseik következményeiért.

Követeljük az adóemelések felülvizsgálatát, a lakosság teherbíró képességének figyelembevételét, és valódi párbeszédet, nem utólagos magyarázkodást”

jövő hétfőn, január 26-án 17 órakor ismét megszervezik a tiltakozást,

hogy azok is eljöhessenek, akik ma, munkaidő lévén nem tudtak jelen lenni. A városvezető álláspontja A másfél órán át tartó tiltakozást követően Antal Árpád a sajtónak nyilatkozva elmondta: érti az emberek felháborodását, mert az elmúlt egy évben sok olyan döntés született, ami kedvezőtlenül érintette a lakosságot.

Január 26-án 17 órakor újabb tiltakozást szerveznek Fotó: Tuchiluș Alex

„Ami tény, hogy Sepsiszentgyörgyön a törvény által megengedett minimális szinten van a természetes személyeknél a lakás- és telekadó. Ez nem azt jelenti, hogy nem nőttek az adók, mert a bukaresti döntés értelmében az értékek megváltoztak, de Sepsiszentgyörgy esetében a törvény által megengedett minimumon van” – ismételte el. Hozzátette, a környező településeken a lakás- és telekadó magasabb, mint a háromszéki megyeszékhelyen, viszont

a gépjárművek esetében Sepsiszentgyörgyön valóban magasabb az adózás.

Ezt megindokolva kiemelte, az önkormányzat a lakhatást tekinti prioritásnak, de ahhoz, hogy a lakás- és telekadót a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten tarthassák, az autók esetében magasabb adót kellett érvényesíteni.

Fotó: Tuchiluș Alex

„2025-ben a városnak a költségvetése körülbelül 300 millió lej volt. Ebből az összegből körülbelül közel 100 millió lejt európai uniós alapokból hoztunk. Azt azért tudtuk idehozni a városba, mert a polgárok befizettek 12 millió lej adót, ami ennek az összegnek a költségvetés 4 százalékát teszi ki ugyan, de biztosította azokat az önrészeket, amik lehetőséget teremtettek az önkormányzatnak azt a 100 millió lejt idehozni” – magyarázta Antal Árpád.

Fotó: Tuchiluș Alex