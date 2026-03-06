Az önzetlen közösségszolgálat díjazása Kézdivásárhelyen

Pszichológus és mentálhigiénés szakember, hagyományőrző, mézeskalács-készítő mester és költő, szerkesztő részesült elismerésben csütörtök este Kézdivásárhelyen. A Tegyünk Kézdiszékért civil tömörülés nyolcadik alkalommal osztotta ki díjait.

Csütörtök este a Vigadó Művelődési Központ nagytermét szinte színültig megtöltötte az ünneplő közönség. A gálán a Tegyünk Kézdiszékért civil tömörülés négy közéleti személyiségnek adta át a 2026. évre szóló díját. Amint azt Józsa Irén műsorvezető felvezetőjében ismételten kiemelte, az elismerésben a közösség azon tagjai részesülhetnek, „akik ebben az egyre inkább elbizonytalanodó világban bíznak szárnyaik erejében, feladatokat vállalnak, amiket kitűnően teljesítenek is, akik önzetlenül, becsülettel, alázattal tettek és tesznek Kézdiszékért, annak polgáraiért”. A díjazás által kívánják felhívni a figyelmet azokra,

akik nem vártak és várnak anyagi jutalmat, egyszerűen ott vannak, ahol segíteni lehet és kell, akiknek becsülettel végzett munkáját természetesnek vesszük, hiszen ez a jellemző rájuk.

A díjazottak neveit már előzetesen közétették, ám még a méltatások előtt, amolyan meglepetésként a Szentkereszty Stephanie Egyesület védnöksége alatt fogyatékkal élőkből összeállt kórus aratott vastapsot. Az éneklő csoportot Gergely Gábor, a Boldog Özséb-plébánia kántor-karnagya tanította be és vezényelte, Veres Hunor hegedűtanár és Miklós Tamás kísérték. Akinek munkája sorsokban mérhető Józsa Irén elsőként Bálint Olgát, a fent említett egyesület alapító-elnökét szólította színpadra, aki „pszichológusként és mentálhigiénés szakemberként egész pályáját az emberi méltóság megőrzésének, az embertársak iránti odafigyelésnek és gondoskodásnak a szolgálatába állította.”

Bálint Olga. „A meghallgató szakember, a biztos pont, a támasz válsághelyzetben” Fotó: Tuchiluș Alex

Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsa alelnöke laudációjából megtudhattuk, Kézdiszék közösségi életének meghatározó alakja harminc éve vezeti a kézdivásárhelyi Közösségi Szolgáltatási Komplexumot, ahol

a szakmaiságot az alázatos emberi jelenléttel, a vezetői felelősséget pedig a személyes odafordulással kapcsolta össze.

„Munkája értelmét nem számokban, statisztikai kimutatásokban, hanem sorsokban, kapcsolatokban, megmentett, újraépített s megtartott életekben látta. Számos, országos szinten innovatív, kísérleti jellegű programot, úttörő központot, speciális szolgáltatást hozott létre és működtet a mai napig: lakásotthonokat, ergoterápiás műhelyeket, védett egységet, központot a családon belüli erőszak áldozatai számára” – hangzott el. Miután a kitüntetett köszönetét és gondolatait megosztotta a közönséggel, a díjat Barta Vilmos és Szigethy Kálmán adták át. „Közös üggyé teszi a közösségi eseményeket” A torjai Antal Zoltán a közösségi élet fáradhatatlan szervezője és mozgatórugója nemcsak lakóhelyén, hanem az egész Felső-Háromszéken. Farsangok, mulatságok, ünnepi alkalmak elképzelhetetlenek lennének nélküle, legutóbb a kézdivásárhelyi téltemetés megszervezésében vállalt oroszlánrészt.

Ő az, aki ötletel, szervez, összehangol, biztat, és ha kell, maga áll az élére mindennek. Nem parancsol, hanem lelkesít. Nem irányít, hanem maga mellé állít másokat.

Vidámsága ragadós, lelkesedése közös üggyé teszi a közösségi eseményeket” – fogalmazott Péter Barna. A torjai Bálványos Fiai Egyesület tagja azt is kiemelte, a díjazott, nem mellesleg „a varroda falai között a szakma elismert mestere” olyan ember, aki nem kér, hanem ad; aki nem számol, hanem jelen van; aki nem elismerést vár, hanem örömmel szolgál.

Antal Zoltán a közösségi élet fáradhatatlan szervezője és mozgatórugója Fotó: Tuchiluș Alex

„Az ő életútja és személyisége tökéletesen megtestesíti mindazt, amit közösen értéknek tartunk: hagyományaink tiszteletét, a közösség erejébe vetett hitet, az egymás iránti figyelmet és megbecsülést. Azt a meggyőződést, hogy derűvel, jó szóval és összefogással szebb hellyé tehetjük világunkat.” A köszönetét elszoruló torokkal kifejező kitüntetett Orbán Imolától és Fórika Balázstól vette át a díjat.

A gála zenei vonulatát idén a kézdivásárhelyi Noo-Rule biztosította. A Bejan Norbert és Kaly Roland alkotta duó bevallása szerint nem követni szeretne trendeket, hanem teremteni, feltett szándékuk meghódítani a térség összes nagyszínpadát. Első, Everest című számukat február 1-jén adták ki, és videoklip is készült hozzá, második dalukat (Anno gyerekként) most hallhatta először élőben a közönség. Április 23-án nagylemez-bemutató koncertet tartanak Kézdivásárhelyen.

Ahol a munka örökség Az 1979-ben Kézdivásárhelyen született Szántó József anyai ágon negyedik generációs szakmabelinek számít, aki a szüleitől tanulta a tésztagyúrás, a sütés és a díszítő íróka használatának titkát. Családi műhelyükben a mai napig hagyományos receptek és eljárások alapján készülnek mézeskalácsok és karácsonyi szaloncukrok, számára tehát ezek elsősorban örökséget jelentenek.

Szántó József számára a mézeskalács-készítés nem egy sima foglalkozás, hanem hagyomány és életstílus Fotó: Tuchiluș Alex

Mindezt Dobolyi Annamária művészettörténész, muzeológus emelte ki mester munkásága kapcsán, hozzátéve, hogy

jelentős mértékben járult hozzá a kézdivásárhelyi mézeskalács-készítés hagyományának fennmaradásához és megújulásához.

„Mézeskalácsai nem csupán édességek, hanem díszítőművészeti alkotások is. Egyszerre hordozzák a népi kultúra letisztult formavilágát és az egyéni alkotói látásmód frissességét. Díszítéseiben a cukormáz finom rajzolata, a kompozíciók arányossága és a szimbolikus motívumok tudatos alkalmazása különleges harmóniát teremt.” Hirdetés A családi összefogás különösen fontos szerepet hangsúlyozó mesternek Szőcs Szigyártó Emese és Tóth László nyújtották át a kitüntető oklevelet és a vele járó művészeti alkotást. A Szántó család 2013-ban megnyitott bemutatóműhelye igazi turisztikai látványossággá vált Kézdivásárhelyen, melynek küszöbét évente több ezer érdeklődő lépi át. „Aki ilyent tud írni, már akármit tehet, megmarad” Fekete Vincéről költőtársa és barátja, Sántha Attila már laudációja elején előrebocsátotta, „költészetéről pár percben érdemlegesen szólni szinte képtelenség. De gondolom, a Kézdiszékért Tömörülés nemcsak a verseiért ítélte neki a díjat, hanem azért is, amit székünkért tett. Vagy azért, amit jelent a neve a városban.”

Fekete Vince „ismeri a város és a környék minden porcikáját” Fotó: Tuchiluș Alex

Úgyhogy inkább az emberről beszélt, „aki Polyánban nőtt fel, amelynek nemrég a monográfiáját is összeállította. A ’80-as évek végén a városban, a lakásgazdálkodásnál dolgozott, s közben szorgalmasan felvételizett a kolozsvári bölcsészkarra, ahová az istennek sem akarták felvenni az évi hét magyar–idegennyelv-hely egyikére.” 1989 után, Kolozsváron aztán „a költészete azonnal megtalálta olvasóit, hamarosan a Helikon melléklapjának, a Serény Múmiának lett az alapító szerkesztője, majd Kézdiről ingázva a Csíkszeredában megjelenő Székelyföld következett, ahol mai napig rostálja a hozzá érkező verseket, hogy a folyóirat olvasói a legjobbakat kapják meg.

Ma a Kárpát-medence legjobb szerkesztőinek egyike.”

Fekete Vince köszönetnyilvánítás közben néhány anekdotát is megosztott a hallgatósággal, majd még úgy is némileg meghatódva vette át a díjat Csüdör Katalintól és Hegedüs Ferenctől, hogy a Magyarország Babérkoszorúja, a Romániai Írók Szövetségének elismerése és a Balassi Bálint-emlékkard után már hozzászokhatott – hogy csak a három legutóbbit említsük.

A Szentkereszty-kórus vastapsot aratott Fotó: Kocsis Károly

A kitüntetetteket és a gála szervezőit hosszú tapssal köszöntő közönség pedig a végén is meglepetésben részesült: mindenki egy Tegyünk Kézdiszékért 2026 feliratú mézeskalácsot kapott ajándékba. Az évszám csak egy mérföldkövet jelez: a civil szervezet már kezdhet gondolkodni a jövő évi jelölteken!

A Noo-Rule második dalát most hallhatta először a közönség Fotó: Tuchiluș Alex