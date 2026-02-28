Rovatok
Izrael és az Egyesült Államok megelőző csapást mért Iránra

• Fotó: Abedin Taherkenareh/EPA/Agerpres

Fotó: Abedin Taherkenareh/EPA/Agerpres

Izrael megelőző csapást mért Iránra – jelentette be szombat reggel Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból.

Székelyhon

2026. február 28., 10:582026. február 28., 10:58

Izraelben országos szükségállapotot rendeltek el. Miri Regev közlekedési miniszter bejelentette az ország légterének lezárását – számolt be az MTI.

Az izraeli polgári védelmi parancsnokság megtiltotta a gyülekezéseket, bezáratta az oktatási intézményeket és a munkahelyeket, a létfontosságú munkahelyek kivételével.

Az iráni megelőző csapásokat Izrael és az Egyesült Államok közösen hajtja végre

a 13-as izraeli kereskedelmi TV csatorna értesülése szerint. Az Irán elleni művelet első célja a már indításra kész rakétasorozat semlegesítése volt, amely föld alatti és felszíni indítóállásokon állt készenlétben.

Emellett az iráni légvédelmi rendszer megmaradt elemeinek, köztük a rövid hatótávolságú eszközöknek a megbénítása többek között azért, hogy ne tudják elfogni a Tomahawk rakétákat.

Az iráni légitámadások célpontjai többek közt

  • a teheráni elnöki palota – noha Ali Hamenei ajatollah, a síita állam de facto vallási és politikai vezetője nem tartózkodik az épületben –,

  • az iráni légierő létesítményei az ország területén,

  • a teheráni repülőtér,

  • a hírszerzési minisztérium,

  • a védelmi minisztérium,

  • és nukleáris fejlesztéssel foglalkozó intézmények.

Izraelben a kórházak megkezdték a betegek áthelyezését a védett helyiségekbe; a sürgősségi és mentőszolgálatok a megszokott rendben működnek.

Az iráni támadás előtt Izrael légicsapásokat mért a Hezbollah síita milícia libanoni kilövőállásaira, valamint felderítő eszközeire, céljuk a Hezbollah „szemeinek megvakítása” volt. Ezekkel a libanoni felderítő létesítményekkel akarták észlelni az izraeli légierő megelőző csapásának elindítást, majd értesíteni Iránt.

Külföld
