Donald Trump: Orbán Viktor a teljes támogatásomat élvezi

Fotó: MTI/EPA
Teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök Washingtonban csütörtökön, az általa kezdeményezett Béketanács első ülésén – írja az MTI.
A csúcsszintű találkozón részt vevő állam- és kormányfőket bemutatva Trump kijelentette, hogy a magyar kormányfő „hihetetlenül jó munkát végez a migráció” területén.
Trump kijelentette, a Béketanács a békéről szól, és semmi sem fontosabb, mint a béke.
„Amit teszünk, az egyszerűen szólva béke (...). Egyszerű kimondani, de nehéz megteremteni, de meg fogjuk tudni teremteni” – hangsúlyozta, kiemelve, hogy
„Úgy vélem, ez a legfontosabb és legnagyobb horderejű dolog, amiben rész veszek” – mondta. Úgy fogalmazott, hogy hatalmát és presztizsét tekintve ez a legbefolyásosabb testület, tekintettel arra, hogy a világ legnagyobb vezetői vesznek részt benne.
Azt is kijelentette, hogy szinte mindenki elfogadta a csatlakozást a tanácshoz, aki pedig még nem, az is hamarosan így fog tenni.
Romániának a Béketanács ülésén való jelenléte segít tisztázni az ország és az Egyesült Államok közötti kétoldalú kapcsolat „valós” helyzetét – jelentette ki kedden Nicușor Dan államfő.
Magyarország fontos nukleáris együttműködési megállapodást ír alá az Egyesült Államokkal – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint hétfőn Budapesten.
A 2026-os év a győzelem éve lesz: a győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a Fidesznek és a győzelem éve Magyarországnak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszéde végén szombaton Budapesten, a Várkert Bazárban.
George Simiont és népes delegációját senki nem fogadta az Egyesült Államokban – jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan államfő, aki szerint ez sokat elárul a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnökének külföldi megítéléséről.
Gyerekcsíny miatt vadászgépeket riasztottak Izraelben a Wizzair londoni járatához vasárnap – jelentette a repülőtéri hatóság Izraelben.
Mintegy hárommilliárd maszkot semmisítettek meg Németországban, olyan védőeszközöket, amelyeket a koronavírus-világjárvány idején szereztek be, de nem használták fel és időközben lejártak – jelentette be a múlt héten a német kormány.
A benne ülő ötéves kisfiúval együtt lopott el egy autót egy húszéves férfi a Pest vármegyei Sülysápon szerdán, majd a gyermeket hat kilométerrel arrébb Úriban egy bolt előtt magára hagyta és továbbhajtott.
Újra bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot a Romániával délnyugatról határos Szerbia. Idén decembertől vagy jövő év márciustól tervezik újraindítani.
Megvásárolja a medgyesi Automecanica Rt. többségi részvénycsomagját a török Otokar. A Koç Grouphoz tartozó Otokar a szárazföldi harcászati eszközök legnagyobb törökországi exportőre.
Egy ember meghalt, négyen súlyosan megsérültek kedden este Barcelona térségben egy újabb spanyolországi vonatbalesetben – közölte a katalán rendőrség.
