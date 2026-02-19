Donald Trump: Orbán Viktor a teljes támogatásomat élvezi

Teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök Washingtonban csütörtökön, az általa kezdeményezett Béketanács első ülésén – írja az MTI.

Székelyhon 2026. február 19., 19:322026. február 19., 19:32

A csúcsszintű találkozón részt vevő állam- és kormányfőket bemutatva Trump kijelentette, hogy a magyar kormányfő „hihetetlenül jó munkát végez a migráció” területén.

Utalt a közelgő országgyűlési választásokra is, és azokkal kapcsolatban is megismételte, hogy Orbán Viktort támogatja.

Trump kijelentette, a Béketanács a békéről szól, és semmi sem fontosabb, mint a béke. Hirdetés „Amit teszünk, az egyszerűen szólva béke (...). Egyszerű kimondani, de nehéz megteremteni, de meg fogjuk tudni teremteni” – hangsúlyozta, kiemelve, hogy

második mandátumának első évében nyolc háborúnak vetettek véget.