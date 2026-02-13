A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza

Hatalmi visszaéléssel vádolja a városi rendőrséget Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, miután a hatóságok leszereltették az illegálisan parkoló autókat elszállító vontató rendszámtábláit. A szolgáltatás leállt, az ügy a bíróságon folytatódik.

Hét elején igazi csemege olvasgatni a marosvásárhelyi helyi rendőrség előző heti tevékenységi beszámolóját, amiből kiderül, hányan koldultak, hányan szotyiztak vagy söröztek Marosvásárhely közterein. A tájékoztató mindig kitér arra is, hogy előző napokon a helyi rendőrök felügyelete alatt hány tilosban parkoló autót szállítottak el a közterületről.

Mint korábban beszámoltunk róla, az illegálisan állomásozó autókat begyűjtő szolgáltatást tavaly szeptemberben indította újra a városháza, a munkát a piacigazgatóság szakemberei végzik, a helyi rendőrség felügyeletével.

Tavaly hatszáznál több autót vittek el, ezek között volt pár roncsautó is. A helyi rendőség múlt hétre vonatkozó beszámolójából azonban hiányoztak a törvénytelenül parkoló autókra vonatkozó friss számadatok.

Bosszú a tilosban parkolásért?

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy egy városi rendőrnek felemelték az autóját, mert illegálisan parkolt. „Ő pedig »vadászni kezdett« az autókat elszállító járműre, hibákat keresve. A városi rendőrség