A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza

Marosvásárhelyen a roncsautókat is elszállították. Egy ideig azonban leáll a szolgáltatás. Archív • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen a roncsautókat is elszállították. Egy ideig azonban leáll a szolgáltatás. Archív

Fotó: Haáz Vince

Hatalmi visszaéléssel vádolja a városi rendőrséget Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, miután a hatóságok leszereltették az illegálisan parkoló autókat elszállító vontató rendszámtábláit. A szolgáltatás leállt, az ügy a bíróságon folytatódik.

Simon Virág

2026. február 13., 07:472026. február 13., 07:47

Hét elején igazi csemege olvasgatni a marosvásárhelyi helyi rendőrség előző heti tevékenységi beszámolóját, amiből kiderül, hányan koldultak, hányan szotyiztak vagy söröztek Marosvásárhely közterein. A tájékoztató mindig kitér arra is, hogy előző napokon a helyi rendőrök felügyelete alatt hány tilosban parkoló autót szállítottak el a közterületről.

Mint korábban beszámoltunk róla, az illegálisan állomásozó autókat begyűjtő szolgáltatást tavaly szeptemberben indította újra a városháza, a munkát a piacigazgatóság szakemberei végzik, a helyi rendőrség felügyeletével.

korábban írtuk

A luxusautókat is elszállítják, ha szabálytalanul parkolnak
A luxusautókat is elszállítják, ha szabálytalanul parkolnak

Négy hónap alatt hatszáznál több szabálytalanul parkoló vagy közterületen hagyott autót szállítottak el Marosvásárhelyen. Soós Zoltán polgármestert cáfolta, hogy a luxus, nagyméretű járművek a helyükön maradnak, bárhol is állomásoznak.

Tavaly hatszáznál több autót vittek el, ezek között volt pár roncsautó is. A helyi rendőség múlt hétre vonatkozó beszámolójából azonban hiányoztak a törvénytelenül parkoló autókra vonatkozó friss számadatok.

Bosszú a tilosban parkolásért?

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy egy városi rendőrnek felemelték az autóját, mert illegálisan parkolt. „Ő pedig »vadászni kezdett« az autókat elszállító járműre, hibákat keresve. A városi rendőrség

Idézet
bevonta a rendszámot arra hivatkozva, hogy nincs a teherszállításra engedélyünk.

Mi bemutattuk, hogy ezeknek a típusú szolgáltatásoknak, ami városi közszolgálat, Bukarestből kell engedélyt kérni, nem helyi szinten. Mi a szolgáltatás beindítása előtt

Idézet
másfél évet vártunk Bukarestből az engedélyre, a törvényes keretek szerint jártunk el”

– fogalmazott a polgármester.

A rendőrség álláspontja: hiányzó iratok

A Maros megyei rendőség sajtóirodája a Székelyhon megkeresésére azt közölte, hogy 2026. január 30-án a közlekedésügyi rendőrök valóban megállítottak egy tehervontatót, ami autókat gyűjtött be és szállított el a helyszínről.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy több iratot nem tudott bemutatni a gépkocsivezető, többek között a működési engedély másolatát – jelezte a sajtóiroda. A rendőrök

  • tízezer lejes pénzbírságot róttak ki

  • és egy figyelmeztetést is kiállítottak.

  • Ugyanakkor visszatartották a jármű rendszámtábláit és hat hónapra felfüggesztették a kocsi használati jogát.

Jogi megtorlás és kártérítés

A városháza nem hagyja annyiban az ügyet: beperelték a rendőrséget. A polgármester kijelentette, hogy a per megnyerése után kártérítést is követelni fognak a kiesett szolgáltatás és a városnak okozott hátrány miatt. Addig is

a kocsielszállító jármű a telephelyen parkol.

„Úgy értékelem, hogy hatalommal való visszaélés történt” – összegzett a polgármester.

Marosszék Marosvásárhely Rendőrség
