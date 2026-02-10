Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tánczos Barna szerint a magyar közösséget jobban tudják segíteni a kormányon, mint ellenzékben

Újságírók kérdezték Tánczos Barnát kedden Bukarestben. Archív • Fotó: Haáz Vince

Újságírók kérdezték Tánczos Barnát kedden Bukarestben. Archív

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes a Digi24 hírtévének nyilatkozva kijelentette, hogy ha a helyzet kiéleződik, az RMDSZ megvizsgálhatja a kormányból való kilépés lehetőségét. Ugyanakkor utalt arra, hogy az RMDSZ politikai erejét a kormányon tudja a leginkább érvényesíteni. Az újságírók azt követően kérdezték a miniszterelnök-helyettest, hogy Kelemen Hunor korábban felvetette Ilie Bolojan miniszterelnöknek, lehetővé kellene tenni a helyi adók csökkentését.

Székelyhon

2026. február 10., 20:002026. február 10., 20:00

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

„A magyar közösséget jobban tudjuk segíteni a kormányon, mint ellenzékben. Jelenleg nagyon fontos döntések születnek. Politikai erőnket sokkal jobban ki tudjuk használni, ha koalícióban vagyunk, mintha azon kívül lennénk. A döntések minden esetben felső vezetői szinten születnek meg” – nyilatkozta kedden a parlamentben a miniszterelnök-helyettes, amikor az RMDSZ esetleges kormányból való kilépéséről kérdezték az újságírók.

„Egyelőre a koalíció része vagyunk. Ha a helyzet kiéleződik, nincs kizárva az ilyen jellegű vizsgálat, de továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy

Idézet
a politikai erőnket a koalícióban tudjuk a legjobban kihasználni”

– mondta még Tánczos Barna.

A miniszterelnök-helyettest azok után kérdezték Bukarestben, hogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök múlt héten nyilvánosan kérte a kormányt, vizsgálja át a drasztikusan megemelt helyi adók és illetékek csökkentésének lehetőségét a „népakarat” nevében.

Hirdetés

Ilie Bolojan miniszterelnök akkori válasza szerint a kormány kész megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy az önkormányzatok a törvényben rögzített minimális szintet alkalmazzák a helyi adók és illetékek megállapításakor, azt ugyanakkor kizártnak nevezte, hogy az adómentesség megszüntetését felülbírálnák.

A kormányfő később a Digi24 hírtévének azt mondta, hogy néhány helyi önkormányzat a kormány által meghatározott határértéknél jóval nagyobb mértékben emelte a gépkocsiadót.

A törvény pedig most már nem teszi lehetővé, hogy a helyi adókat a meghatározott minimális szintre csökkentsék,

miután a helyi lakosság elégedetlenségével szembesültek – magyarázta a kormányfő.

korábban írtuk

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor kedd este kijelentette, hogy a kormánynak a korábbi döntését felülvizsgálva az általa meghatározott határokon belül akár 50 százalékkal is csökkentenie kellene a helyi adókat és illetékeket.

korábban írtuk

Jövőre érkezik a piaciérték-alapú ingatlanadó – részleteket osztott meg a kormányfő
Jövőre érkezik a piaciérték-alapú ingatlanadó – részleteket osztott meg a kormányfő

Románia az országos helyreállítási tervben (PNRR) vállalta, hogy ez év végétől a piaci érték alapján fogja kiszámolni az ingatlanadót. Mire számítsunk?

Belföld RMDSZ Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Luxusautók frontális ütközése: egy üzletember életét vesztette, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba
Lefilmezte, amint megroggyan a ló a vontatott teher súlyától – videóval
Megdobták Kovács Istvánt és a magyarokat gyalázták a Dinamo ultrái
Tánczos elárulta, mikor gondolkodik el az RMDSZ a kormányból való kilépésen
Családias légkör, kiváló feltételek – a székelyföldiek tapasztalatai a téli olimpián
Villáminterjú Péter Becze Renátával: Nem tudok egy helyben ülni
Luxusautók frontális ütközése: egy üzletember életét vesztette, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba
Székelyhon

Luxusautók frontális ütközése: egy üzletember életét vesztette, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba
Lefilmezte, amint megroggyan a ló a vontatott teher súlyától – videóval
Székelyhon

Lefilmezte, amint megroggyan a ló a vontatott teher súlyától – videóval
Megdobták Kovács Istvánt és a magyarokat gyalázták a Dinamo ultrái
Székely Sport

Megdobták Kovács Istvánt és a magyarokat gyalázták a Dinamo ultrái
Tánczos elárulta, mikor gondolkodik el az RMDSZ a kormányból való kilépésen
Krónika

Tánczos elárulta, mikor gondolkodik el az RMDSZ a kormányból való kilépésen
Családias légkör, kiváló feltételek – a székelyföldiek tapasztalatai a téli olimpián
Székely Sport

Családias légkör, kiváló feltételek – a székelyföldiek tapasztalatai a téli olimpián
Villáminterjú Péter Becze Renátával: Nem tudok egy helyben ülni
Nőileg

Villáminterjú Péter Becze Renátával: Nem tudok egy helyben ülni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 10., kedd

Felülvizsgálja a kulturális minisztérium az előadó-művészeti területen dolgozók munkaerő-nyilvántartási kezdeményezését

Felülvizsgálja a kulturális minisztérium az előadó-művészeti intézményeknél foglalkoztatottak munkaidő-nyilvántartására vonatkozó kísérleti tervet – ismertette Demeter András miniszter döntését a tárca keddi közleménye.

Felülvizsgálja a kulturális minisztérium az előadó-művészeti területen dolgozók munkaerő-nyilvántartási kezdeményezését
Felülvizsgálja a kulturális minisztérium az előadó-művészeti területen dolgozók munkaerő-nyilvántartási kezdeményezését
2026. február 10., kedd

Felülvizsgálja a kulturális minisztérium az előadó-művészeti területen dolgozók munkaerő-nyilvántartási kezdeményezését
Hirdetés
2026. február 10., kedd

A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a különnyugdíjak ügyében

A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet ügyében.

A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a különnyugdíjak ügyében
A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a különnyugdíjak ügyében
2026. február 10., kedd

A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a különnyugdíjak ügyében
2026. február 10., kedd

Újabb felszerelések érkeznek ezen a héten Hargita megye oktatási intézményeibe

Hargita megye 83 tanintézetének több mint 220 kapcsolódó intézménye részesül új bútorzatban, taneszközökben és korszerű digitális felszerelésekben, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásából.

Újabb felszerelések érkeznek ezen a héten Hargita megye oktatási intézményeibe
Újabb felszerelések érkeznek ezen a héten Hargita megye oktatási intézményeibe
2026. február 10., kedd

Újabb felszerelések érkeznek ezen a héten Hargita megye oktatási intézményeibe
2026. február 10., kedd

Fontos tudnivalók a Magyarországi országgyűlési választásokról

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa tájékoztatást tett közzé a 2026. április 12-én esedékes magyar országgyűlési választásokkal kapcsolatban a külhoni szavazókat érintő határidőkről és tudnivalókról.

Fontos tudnivalók a Magyarországi országgyűlési választásokról
Fontos tudnivalók a Magyarországi országgyűlési választásokról
2026. február 10., kedd

Fontos tudnivalók a Magyarországi országgyűlési választásokról
Hirdetés
2026. február 10., kedd

Az egészségügyi miniszter szerint nincs helye a 10 százalékos bércsökkentésnek

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden bejelentette, ellenzi a kórházi és a mentőszolgálati egészségügyi személyzet fizetésének 10 százalékos csökkentését.

Az egészségügyi miniszter szerint nincs helye a 10 százalékos bércsökkentésnek
Az egészségügyi miniszter szerint nincs helye a 10 százalékos bércsökkentésnek
2026. február 10., kedd

Az egészségügyi miniszter szerint nincs helye a 10 százalékos bércsökkentésnek
2026. február 10., kedd

Egyik törvényszékről a másikra helyezik át az ANAF és a Iohannis házaspár közötti per tárgyalását

A nagyszebeni törvényszékről a vajdahunyadira helyezik át az adóhatóság (ANAF) és a Iohannis család közötti per tárgyalását.

Egyik törvényszékről a másikra helyezik át az ANAF és a Iohannis házaspár közötti per tárgyalását
Egyik törvényszékről a másikra helyezik át az ANAF és a Iohannis házaspár közötti per tárgyalását
2026. február 10., kedd

Egyik törvényszékről a másikra helyezik át az ANAF és a Iohannis házaspár közötti per tárgyalását
2026. február 10., kedd

Grindeanu: nem lehet reformnak nevezni a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot

A kormány elfogadja a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot, de „korrekt feltételek mellett”, és az a központi és a helyi közigazgatásra egyaránt kiterjed – jelentette ki Sorin Grindeanu kedden.

Grindeanu: nem lehet reformnak nevezni a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot
Grindeanu: nem lehet reformnak nevezni a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot
2026. február 10., kedd

Grindeanu: nem lehet reformnak nevezni a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot
Hirdetés
2026. február 10., kedd

A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka – utcára vonultak a marosvásárhelyi színészek

Színészek vonultak utcára Marosvásárhelyen az új minisztériumi szabályok ellen tiltakozva, amelyek a művészek munkaidejének nyilvántartását írják elő. Úgy vélik, a rendelet félreérti, és mereven szabályozza az alkotói munkát.

A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka – utcára vonultak a marosvásárhelyi színészek
A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka – utcára vonultak a marosvásárhelyi színészek
2026. február 10., kedd

A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka – utcára vonultak a marosvásárhelyi színészek
2026. február 10., kedd

Bolojan szerint egységes bértörvényre van szükség, akár bércsökkentéssel is

Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy szükség van egy egységes bértörvényre, amelynek azonban a fizetésemelések mellett indokolt esetekben bércsökkentésekről is rendelkeznie kell.

Bolojan szerint egységes bértörvényre van szükség, akár bércsökkentéssel is
Bolojan szerint egységes bértörvényre van szükség, akár bércsökkentéssel is
2026. február 10., kedd

Bolojan szerint egységes bértörvényre van szükség, akár bércsökkentéssel is
2026. február 10., kedd

Fogódzót és sikerélményt adnának a középiskolásoknak

A Kanta Szakképző Központban a Magyar Kormány támogatásával középiskolások számára életpálya-tervező, pályaorientációs foglalkozásokat, illetve mesterséges intelligencia használati képzést indítanak – jelentették be kedden Kézdivásárhelyen.

Fogódzót és sikerélményt adnának a középiskolásoknak
Fogódzót és sikerélményt adnának a középiskolásoknak
2026. február 10., kedd

Fogódzót és sikerélményt adnának a középiskolásoknak
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!