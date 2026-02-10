Tánczos Barna szerint a magyar közösséget jobban tudják segíteni a kormányon, mint ellenzékben

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes a Digi24 hírtévének nyilatkozva kijelentette, hogy ha a helyzet kiéleződik, az RMDSZ megvizsgálhatja a kormányból való kilépés lehetőségét. Ugyanakkor utalt arra, hogy az RMDSZ politikai erejét a kormányon tudja a leginkább érvényesíteni. Az újságírók azt követően kérdezték a miniszterelnök-helyettest, hogy Kelemen Hunor korábban felvetette Ilie Bolojan miniszterelnöknek, lehetővé kellene tenni a helyi adók csökkentését.

Székelyhon 2026. február 10., 20:002026. február 10., 20:00

„A magyar közösséget jobban tudjuk segíteni a kormányon, mint ellenzékben. Jelenleg nagyon fontos döntések születnek. Politikai erőnket sokkal jobban ki tudjuk használni, ha koalícióban vagyunk, mintha azon kívül lennénk. A döntések minden esetben felső vezetői szinten születnek meg” – nyilatkozta kedden a parlamentben a miniszterelnök-helyettes, amikor az RMDSZ esetleges kormányból való kilépéséről kérdezték az újságírók. „Egyelőre a koalíció része vagyunk. Ha a helyzet kiéleződik, nincs kizárva az ilyen jellegű vizsgálat, de továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy

a politikai erőnket a koalícióban tudjuk a legjobban kihasználni”

– mondta még Tánczos Barna. A miniszterelnök-helyettest azok után kérdezték Bukarestben, hogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök múlt héten nyilvánosan kérte a kormányt, vizsgálja át a drasztikusan megemelt helyi adók és illetékek csökkentésének lehetőségét a „népakarat” nevében. Hirdetés Ilie Bolojan miniszterelnök akkori válasza szerint a kormány kész megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy az önkormányzatok a törvényben rögzített minimális szintet alkalmazzák a helyi adók és illetékek megállapításakor, azt ugyanakkor kizártnak nevezte, hogy az adómentesség megszüntetését felülbírálnák. A kormányfő később a Digi24 hírtévének azt mondta, hogy néhány helyi önkormányzat a kormány által meghatározott határértéknél jóval nagyobb mértékben emelte a gépkocsiadót.

A törvény pedig most már nem teszi lehetővé, hogy a helyi adókat a meghatározott minimális szintre csökkentsék,