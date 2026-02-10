Rovatok
Grindeanu: nem lehet reformnak nevezni a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A kormány elfogadja a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot, de „korrekt feltételek mellett”, és az a központi és a helyi közigazgatásra egyaránt kiterjed – jelentette ki Sorin Grindeanu kedden a Romániai Községek Szövetségének parlamentben zajló közgyűlésén.

Tamás Attila

2026. február 10., 17:032026. február 10., 17:03

A képviselőházi elnök hangsúlyozta, szándékosan nem használja a reform szót a közigazgatást érintő intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket a kormány felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fog elfogadni. Szerinte

ez esetben nem lehet reformról beszélni, mint ahogyan az elbocsátásokat sem lehet „dicső tettként” beállítani.

Kifejtette: a polgármesterek nagy része már meghozta a szükséges intézkedéseket és végrehajtotta a lehetséges létszámcsökkentéseket.

Hangsúlyozta: a közigazgatás átszervezés elkerülhetetlen, de

a helyi és a központi adminisztrációt egyaránt érinti.

A Szociáldemokrata Párt elnöke szerint ugyanakkor a helyi adókból és illetékekből befolyó bevételnek teljes egészében a helyi önkormányzatoknál kell maradnia, és helyi beruházásokra kell fordítani a költségek fedezése után megmaradt forrásokat.

Grindeanu hangsúlyozta ugyanakkor, hogy újra kell építeni a központi közigazgatás és a helyi önkormányzatok közötti együttműködést.

Belföld
