Grindeanu: nem lehet reformnak nevezni a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot

Fotó: Olti Angyalka
A kormány elfogadja a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot, de „korrekt feltételek mellett”, és az a központi és a helyi közigazgatásra egyaránt kiterjed – jelentette ki Sorin Grindeanu kedden a Romániai Községek Szövetségének parlamentben zajló közgyűlésén.
A képviselőházi elnök hangsúlyozta, szándékosan nem használja a reform szót a közigazgatást érintő intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket a kormány felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fog elfogadni. Szerinte
Kifejtette: a polgármesterek nagy része már meghozta a szükséges intézkedéseket és végrehajtotta a lehetséges létszámcsökkentéseket.
Hangsúlyozta: a közigazgatás átszervezés elkerülhetetlen, de
A Szociáldemokrata Párt elnöke szerint ugyanakkor a helyi adókból és illetékekből befolyó bevételnek teljes egészében a helyi önkormányzatoknál kell maradnia, és helyi beruházásokra kell fordítani a költségek fedezése után megmaradt forrásokat.
Grindeanu hangsúlyozta ugyanakkor, hogy újra kell építeni a központi közigazgatás és a helyi önkormányzatok közötti együttműködést.
Színészek vonultak utcára Marosvásárhelyen az új minisztériumi szabályok ellen tiltakozva, amelyek a művészek munkaidejének nyilvántartását írják elő. Úgy vélik, a rendelet félreérti, és mereven szabályozza az alkotói munkát.
Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy szükség van egy egységes bértörvényre, amelynek azonban a fizetésemelések mellett indokolt esetekben bércsökkentésekről is rendelkeznie kell.
A Kanta Szakképző Központban a Magyar Kormány támogatásával középiskolások számára életpálya-tervező, pályaorientációs foglalkozásokat, illetve mesterséges intelligencia használati képzést indítanak – jelentették be kedden Kézdivásárhelyen.
Tíznapos szabadságot vett ki az alkotmánybíróság egyik bírája, ezért a testület szerdán várhatóan ismét elhalasztja a döntéshozatalt a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.
Mintegy háromszáz méteres biztonsági zónát jelöltek ki a hatóságok kedden délután az A1-es autópályán, miután összeütközött két kamion és ammónium-szulfát ömlött az útra.
Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy a helyi közigazgatás hatékonyabbá tételére irányuló intézkedések hiányában csökkenteni kellene a községek számát.
Egy 45 éves férfi életét vesztette és ketten megsérültek kedden egy közúti balesetben a 24-es országúton, Iași megyében. Két autó ütközött össze frontálisan, az egyik sérültet, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba.
A Solidaritatea Sanitară szövetség általános sztrájk kirobbantását tervezi az egészségügyben a kormány gazdasági és szociális politikája miatt.
Több mint 13 ezer lejre büntették meg azt a Vâlcea megyei férfit, aki arra kényszerítette a lovát, hogy nagyon nagy súlyokat húzzon. A rendőrök hivatalból jártak el, miután a férfi feltöltötte a videót a netre.
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tart a községi és városi önkormányzati alkalmazottak érdekvédelmi tömörülése azokban a polgármesteri hivatalokban, ahol van képviselete a szakszervezetnek. A tiltakozás ideje alatt szünetel az ügyfélfogadás.
szóljon hozzá!