Lefilmezte, amint megroggyan a ló a vontatott teher súlyától – videóval

Több mint 13 ezer lejre büntették meg azt a Vâlcea megyei férfit, aki arra kényszerítette a lovát, hogy nagyon nagy súlyokat húzzon. A rendőrök hivatalból jártak el, miután a férfi feltöltötte a videót a netre.

A közösségi oldalakon közzétett néhány másodperces felvételen jól látható, amint egy ló egyensúlyát veszti és megrogyik a vontatott teher nehézségétől. A videót látva az állatvédelmi rendőrség munkatársai hivatalból intézkedtek. A Vâlcea Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, a hatóság állatvédelmi osztályának munkatársai hétfőn

13 200 lej értékű bírságot szabtak ki

egy 42 éves, Vâlcea megyei férfira, állatokkal szembeni kegyetlen cselekmények és rossz bánásmód elkövetése miatt. Az elvégzett ellenőrzések és a beszerzett bizonyítékok alapján megállapították, hogy a férfi megsértette az állatvédelemről szóló 2004/205. számú törvény rendelkezéseit, ennek megfelelően megtették a szükséges jogi intézkedéseket – közölték a rendőrségtől. Hirdetés Az eset kapcsán ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy az állatokkal szembeni kegyetlenség, erőszak vagy rossz bánásmód törvénytelen, és az ilyen incidensek bejelentése hozzájárulhat e viselkedés megelőzéséhez és leküzdéséhez. Emlékeztetnek, hogy

tavaly májusban egy ló elpusztult