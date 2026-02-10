Lefilmezte, amint megroggyan a ló a vontatott teher súlyától – videóval

Képünk illusztráció
Fotó: Kristó Róbert
Több mint 13 ezer lejre büntették meg azt a Vâlcea megyei férfit, aki arra kényszerítette a lovát, hogy nagyon nagy súlyokat húzzon. A rendőrök hivatalból jártak el, miután a férfi feltöltötte a videót a netre.
2026. február 10., 11:002026. február 10., 11:00
A közösségi oldalakon közzétett néhány másodperces felvételen jól látható, amint egy ló egyensúlyát veszti és megrogyik a vontatott teher nehézségétől. A videót látva az állatvédelmi rendőrség munkatársai hivatalból intézkedtek.
A Vâlcea Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, a hatóság állatvédelmi osztályának munkatársai hétfőn
egy 42 éves, Vâlcea megyei férfira, állatokkal szembeni kegyetlen cselekmények és rossz bánásmód elkövetése miatt.
Az elvégzett ellenőrzések és a beszerzett bizonyítékok alapján megállapították, hogy a férfi megsértette az állatvédelemről szóló 2004/205. számú törvény rendelkezéseit, ennek megfelelően megtették a szükséges jogi intézkedéseket – közölték a rendőrségtől.
Az eset kapcsán ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy az állatokkal szembeni kegyetlenség, erőszak vagy rossz bánásmód törvénytelen, és az ilyen incidensek bejelentése hozzájárulhat e viselkedés megelőzéséhez és leküzdéséhez.
Emlékeztetnek, hogy
a Beszterce-Naszód megyei Oláhszentgyörgyön, miután egy közösségi eseményen nagy méretű rönköt húzattak az állattal.
