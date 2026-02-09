Több mint 1300 polgármesteri hivatalban készülnek figyelmeztető sztrájkra

Országszerte több mint 1300 polgármesteri hivatalban tartanak figyelmeztető sztrájkot kedden 10 és 12 óra között.

Dan Cârlan az Agerpres nek azt nyilatkozta, hogy a tiltakozó akcióról szavazással döntöttek, amelynek eredménye néhány tartózkodást leszámítva egyöntetű volt. Ezért

A helyi önkormányzati alkalmazottak elégedetlenek a Bolojan-kormány által bejelentett intézkedésekkel – közölte hétfőn a Romániai Községi és Városi Önkormányzati Alkalmazottak Országos Szakszervezetének (SCOR) elnöke.

minden olyan város- vagy községházán, ahol a SCOR-nak szervezetei működnek, tehát összesen 1370 polgármesteri hivatalban, kétórás figyelmeztető sztrájk lesz kedden

– mutatott rá. Hozzátette, számítanak arra, hogy azoknál a polgármesteri hivataloknál is lesznek szolidaritási akciók, amelyeknek alkalmazottai nem tartoznak az érdekvédelmi képviselethez.

A SCOR elnöke elmondta: a szakszervezet a tiltakozást a községi polgármesterek iránti szolidaritásból szervezi, akik kedden találkoznak Ilie Bolojan kormányfővel a Romániai Községek Szövetségének újabb, a parlamentben zajló ülésén.