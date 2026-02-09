Több mint 1300 polgármesteri hivatalban készülnek figyelmeztető sztrájkra

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Országszerte több mint 1300 polgármesteri hivatalban tartanak figyelmeztető sztrájkot kedden 10 és 12 óra között.
A helyi önkormányzati alkalmazottak elégedetlenek a Bolojan-kormány által bejelentett intézkedésekkel – közölte hétfőn a Romániai Községi és Városi Önkormányzati Alkalmazottak Országos Szakszervezetének (SCOR) elnöke.
Dan Cârlan az Agerpresnek azt nyilatkozta, hogy a tiltakozó akcióról szavazással döntöttek, amelynek eredménye néhány tartózkodást leszámítva egyöntetű volt. Ezért
– mutatott rá. Hozzátette, számítanak arra, hogy azoknál a polgármesteri hivataloknál is lesznek szolidaritási akciók, amelyeknek alkalmazottai nem tartoznak az érdekvédelmi képviselethez.
A SCOR elnöke elmondta: a szakszervezet a tiltakozást a községi polgármesterek iránti szolidaritásból szervezi, akik kedden találkoznak Ilie Bolojan kormányfővel a Romániai Községek Szövetségének újabb, a parlamentben zajló ülésén.
Dinamikus változások jellemzik a Kovászna megyei vállalkozási szektort: nagy cégek bocsátanak el, majd vesznek vissza dolgozókat. Ezzel párhuzamosan megnőtt a szociális vállalkozások száma.
Ștefan Pălărie USR-s szenátor hétfőn kijelentette, hogy elutasítja az RMDSZ helyi adók csökkentésére irányuló javaslatát, mivel meglátásában a 'gyengeség jele' lenne a kormány által elfogadott jogszabályok rövid időn belüli módosítása.
A bukaresti törvényszék három bíróból álló testülete hétfőn elutasította Călin Georgescu fellebbezését az ellen, hogy bíróság elé kell állnia legionárius propaganda vádja miatt. A bíróság úgy döntött, hogy a per elsőfokú tárgyalása elkezdődik.
Lentről jövünk fölfelé, ahogy haladunk előre ezen a héten, aztán megint visszaesünk. Közzétette hétfőn a február 9–22. időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A házasság és a család nem csupán magánügy, hanem a társadalom és a nemzet jövőjének alapja – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára A hűség szabadsága konferencián.
Románia délkelet-európai viszonylatban az első helyet foglalta el 2025-ben pizzarendelések tekintetében – közölte a Glovo futárszolgálat.
Senki számára nem újdonság, hogy Románia lakosságával párhuzamosan Székelyföld, ezen belül Kovászna megye népessége is folyamatosan apad. Ám ha csak az utóbbi tíz évet vesszük figyelembe, az itteni csökkenés mértéke az országos átlagot is meghaladja.
Fagyos időre, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hargita és Kovászna megyében is lehűl az idő.
Tavaly 32,743 milliárd euró volt a román külkereskedelmi mérleg hiánya, 2 százalékkal, azaz 673 millió euróval kisebb, mint 2024-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn.
A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok – közölte hétfő reggel a Kolozs megyei katasztrófavédelem.
