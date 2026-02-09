Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Hodgyában és Patakfalván is megújult a kultúrotthon, de nem lehet teljes az öröm

Már csak apróbb munkálatok vannak hátra ahhoz, hogy lezárhassák a patakfalvi, illetve a hodgyai kultúrotthonok hőenergetikai felújítását. Örülnek is a beruházásnak, amit csak az árnyékol be, hogy nem festhettek újra minden falat.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 09., 19:592026. február 09., 19:59

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Már csak apróbb munkálatok vannak hátra ahhoz, hogy lezárhassák a patakfalvi, illetve a hodgyai kultúrotthonok hőenergetikai felújítását. Örülnek is a beruházásnak, amit csak az árnyékol be, hogy nem festhettek újra minden falat.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 09., 19:592026. február 09., 19:59

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A hodgyai és a patakfalvi kultúrházak hőenergetikai felújítása érdekében nyújtott be pályázatot az Országos Helyreállítási Terv Programban (PNRR) a felsőboldogfalvi önkormányzat, ahol

több mint kétmillió lejt ítéltek meg számukra az elképzeléseik kivitelezésére.
Hirdetés

Önrészt nem is kellett biztosítaniuk – fejtette ki lapunknak Zsombori Levente polgármester.

Könyvtár is működik a hodgyai kultúrotthonban

Könyvtár is működik a hodgyai kultúrotthonban

Fotó: Olti Angyalka

Ami belefért a munkába…

Tavaly nyár végén kezdődtek el a felújítása munkálatok mindkét épület esetében – folytatta az elöljáró. Mint mondta, a korszerűsítés részeként egyebek mellett

  • kicserélték az ajtókat és az ablakokat,

  • szigetelték a falakat,

  • modernizálták a fűtésrendszert,

  • ugyanakkor napelemeket is felszereltek.

A kivitelezés ugyanakkor jól haladt, hiszen most már csak apróbb munkálatok vannak hátra.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A polgármestertől azt is meg tudtuk, hogy nem volt gond a beígért pénzek utalásával a kormány részéről, már csak a végelszámolást kell kérje az önkormányzat. A kivitelezőt is kifizették.

…és ami nem fért bele

Zsombori Levente rámutatott, némileg furcsállotta, hogy bizonyos munkálatokat nem lehetett elszámolni a pályázat részeként. Példaként említette, hogy

a plafont le lehet szigetelni, az ablakokat is ki lehet cserélni, de a falakat csak közvetlenül a beavatkozásoknál lehet újrafesteni, attól két méterre már nem.

Emiatt néhol az új, máshol a régi, akár tíz éves színezés látszik az épületekben.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

„Nekünk most nincs pénzünk a fennmaradt festések finanszírozására, így elképzelhető, hogy azok elvégzése nélkül fogjuk lezárni a projektet.

Idézet
Ha majd az idei költségvetésünk engedi, akkor pénzt különítünk el a munkára és a nyár folyamán megvalósítjuk”

– magyarázta a polgármester.

Megjegyezte, az említett kellemetlenségek ellenére nagyon fontosnak tartották a kultúrotthonok hőenergetikai felújítását, hiszen nem voltak jó állapotban az épületek. Patakfalván például az ablakok résein befújt a szél.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Zsombori hangsúlyozta, a kultúrotthonok a helyi közösségek találkozási helyei, ahol számos családi rendezvény is zajlik, így elengedhetetlen, hogy azokban megfelelőek legyenek a körülmények.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A projekt nem tartalmazta minden fal újrafestését

A projekt nem tartalmazta minden fal újrafestését

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Nem volt józan a balesetet okozó fiatal remetei sofőr
Forrong a közszféra, a polgármesteri hivatalokban is sztrájkra készülnek
Érmekben gazdag hétvégét zártak a csíkszeredai biatlonosok
Az idei kolozsvári futballderbi sem volt mentes a magyarellenességtől
Érmeket osztanak a téli olimpián, focimeccsek, tenisztornák – a hétfői sportműsor
Villáminterjú Péter Becze Renátával: Nem tudok egy helyben ülni
Nem volt józan a balesetet okozó fiatal remetei sofőr
Székelyhon

Nem volt józan a balesetet okozó fiatal remetei sofőr
Forrong a közszféra, a polgármesteri hivatalokban is sztrájkra készülnek
Székelyhon

Forrong a közszféra, a polgármesteri hivatalokban is sztrájkra készülnek
Érmekben gazdag hétvégét zártak a csíkszeredai biatlonosok
Székely Sport

Érmekben gazdag hétvégét zártak a csíkszeredai biatlonosok
Az idei kolozsvári futballderbi sem volt mentes a magyarellenességtől
Krónika

Az idei kolozsvári futballderbi sem volt mentes a magyarellenességtől
Érmeket osztanak a téli olimpián, focimeccsek, tenisztornák – a hétfői sportműsor
Székely Sport

Érmeket osztanak a téli olimpián, focimeccsek, tenisztornák – a hétfői sportműsor
Villáminterjú Péter Becze Renátával: Nem tudok egy helyben ülni
Nőileg

Villáminterjú Péter Becze Renátával: Nem tudok egy helyben ülni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 09., hétfő

Több mint 1300 polgármesteri hivatalban készülnek figyelmeztető sztrájkra

Országszerte több mint 1300 polgármesteri hivatalban tartanak figyelmeztető sztrájkot kedden 10 és 12 óra között.

Több mint 1300 polgármesteri hivatalban készülnek figyelmeztető sztrájkra
Több mint 1300 polgármesteri hivatalban készülnek figyelmeztető sztrájkra
2026. február 09., hétfő

Több mint 1300 polgármesteri hivatalban készülnek figyelmeztető sztrájkra
Hirdetés
2026. február 09., hétfő

Munkaerőpiaci helyzetkép: a nagy cégek elküldik, majd vissza is veszik az alkalmazottak egy részét

Dinamikus változások jellemzik a Kovászna megyei vállalkozási szektort: nagy cégek bocsátanak el, majd vesznek vissza dolgozókat. Ezzel párhuzamosan megnőtt a szociális vállalkozások száma.

Munkaerőpiaci helyzetkép: a nagy cégek elküldik, majd vissza is veszik az alkalmazottak egy részét
Munkaerőpiaci helyzetkép: a nagy cégek elküldik, majd vissza is veszik az alkalmazottak egy részét
2026. február 09., hétfő

Munkaerőpiaci helyzetkép: a nagy cégek elküldik, majd vissza is veszik az alkalmazottak egy részét
2026. február 09., hétfő

USR-s szenátor az RMDSZ adócsökkentési kezdeményezéséről: gyengeség egy törvényt az elfogadása után módosítani

Ștefan Pălărie USR-s szenátor hétfőn kijelentette, hogy elutasítja az RMDSZ helyi adók csökkentésére irányuló javaslatát, mivel meglátásában a 'gyengeség jele' lenne a kormány által elfogadott jogszabályok rövid időn belüli módosítása.

USR-s szenátor az RMDSZ adócsökkentési kezdeményezéséről: gyengeség egy törvényt az elfogadása után módosítani
USR-s szenátor az RMDSZ adócsökkentési kezdeményezéséről: gyengeség egy törvényt az elfogadása után módosítani
2026. február 09., hétfő

USR-s szenátor az RMDSZ adócsökkentési kezdeményezéséről: gyengeség egy törvényt az elfogadása után módosítani
2026. február 09., hétfő

Bíróság elé áll Călin Georgescu legionárius propaganda vádjával

A bukaresti törvényszék három bíróból álló testülete hétfőn elutasította Călin Georgescu fellebbezését az ellen, hogy bíróság elé kell állnia legionárius propaganda vádja miatt. A bíróság úgy döntött, hogy a per elsőfokú tárgyalása elkezdődik.

Bíróság elé áll Călin Georgescu legionárius propaganda vádjával
Bíróság elé áll Călin Georgescu legionárius propaganda vádjával
2026. február 09., hétfő

Bíróság elé áll Călin Georgescu legionárius propaganda vádjával
Hirdetés
2026. február 09., hétfő

Csütörtökön majd kérdezhetjük: ez még ugyanaz a hét?

Lentről jövünk fölfelé, ahogy haladunk előre ezen a héten, aztán megint visszaesünk. Közzétette hétfőn a február 9–22. időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Csütörtökön majd kérdezhetjük: ez még ugyanaz a hét?
Csütörtökön majd kérdezhetjük: ez még ugyanaz a hét?
2026. február 09., hétfő

Csütörtökön majd kérdezhetjük: ez még ugyanaz a hét?
2026. február 09., hétfő

Nacsa Lőrinc: a magyar nemzet fennmaradása elképzelhetetlen erős családok nélkül

A házasság és a család nem csupán magánügy, hanem a társadalom és a nemzet jövőjének alapja – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára A hűség szabadsága konferencián.

Nacsa Lőrinc: a magyar nemzet fennmaradása elképzelhetetlen erős családok nélkül
Nacsa Lőrinc: a magyar nemzet fennmaradása elképzelhetetlen erős családok nélkül
2026. február 09., hétfő

Nacsa Lőrinc: a magyar nemzet fennmaradása elképzelhetetlen erős családok nélkül
2026. február 09., hétfő

Megvan az ország legnagyobb pizzakedvelője

Románia délkelet-európai viszonylatban az első helyet foglalta el 2025-ben pizzarendelések tekintetében – közölte a Glovo futárszolgálat.

Megvan az ország legnagyobb pizzakedvelője
Megvan az ország legnagyobb pizzakedvelője
2026. február 09., hétfő

Megvan az ország legnagyobb pizzakedvelője
Hirdetés
2026. február 09., hétfő

Tíz év alatt tíz falunyival csökkent Háromszék lakossága

Senki számára nem újdonság, hogy Románia lakosságával párhuzamosan Székelyföld, ezen belül Kovászna megye népessége is folyamatosan apad. Ám ha csak az utóbbi tíz évet vesszük figyelembe, az itteni csökkenés mértéke az országos átlagot is meghaladja.

Tíz év alatt tíz falunyival csökkent Háromszék lakossága
Tíz év alatt tíz falunyival csökkent Háromszék lakossága
2026. február 09., hétfő

Tíz év alatt tíz falunyival csökkent Háromszék lakossága
2026. február 09., hétfő

Ismét visszatér a fagy, de ezúttal csak egy napra

Fagyos időre, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hargita és Kovászna megyében is lehűl az idő.

Ismét visszatér a fagy, de ezúttal csak egy napra
Ismét visszatér a fagy, de ezúttal csak egy napra
2026. február 09., hétfő

Ismét visszatér a fagy, de ezúttal csak egy napra
2026. február 09., hétfő

Tetemes a román külkereskedelmi mérleg hiánya

Tavaly 32,743 milliárd euró volt a román külkereskedelmi mérleg hiánya, 2 százalékkal, azaz 673 millió euróval kisebb, mint 2024-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn.

Tetemes a román külkereskedelmi mérleg hiánya
Tetemes a román külkereskedelmi mérleg hiánya
2026. február 09., hétfő

Tetemes a román külkereskedelmi mérleg hiánya
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!