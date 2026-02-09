Hirdetés

Hodgyában és Patakfalván is megújult a kultúrotthon, de nem lehet teljes az öröm Már csak apróbb munkálatok vannak hátra ahhoz, hogy lezárhassák a patakfalvi, illetve a hodgyai kultúrotthonok hőenergetikai felújítását. Örülnek is a beruházásnak, amit csak az árnyékol be, hogy nem festhettek újra minden falat. Fülöp-Székely Botond 2026. február 09., 19:592026. február 09., 19:59

Fotó: Olti Angyalka

Már csak apróbb munkálatok vannak hátra ahhoz, hogy lezárhassák a patakfalvi, illetve a hodgyai kultúrotthonok hőenergetikai felújítását. Örülnek is a beruházásnak, amit csak az árnyékol be, hogy nem festhettek újra minden falat.

Fülöp-Székely Botond 2026. február 09., 19:592026. február 09., 19:59

A hodgyai és a patakfalvi kultúrházak hőenergetikai felújítása érdekében nyújtott be pályázatot az Országos Helyreállítási Terv Programban (PNRR) a felsőboldogfalvi önkormányzat, ahol

több mint kétmillió lejt ítéltek meg számukra az elképzeléseik kivitelezésére.

Hirdetés Önrészt nem is kellett biztosítaniuk – fejtette ki lapunknak Zsombori Levente polgármester.

Könyvtár is működik a hodgyai kultúrotthonban Fotó: Olti Angyalka

Ami belefért a munkába… Tavaly nyár végén kezdődtek el a felújítása munkálatok mindkét épület esetében – folytatta az elöljáró. Mint mondta, a korszerűsítés részeként egyebek mellett kicserélték az ajtókat és az ablakokat,

szigetelték a falakat,

modernizálták a fűtésrendszert,

ugyanakkor napelemeket is felszereltek. A kivitelezés ugyanakkor jól haladt, hiszen most már csak apróbb munkálatok vannak hátra.

Fotó: Olti Angyalka

A polgármestertől azt is meg tudtuk, hogy nem volt gond a beígért pénzek utalásával a kormány részéről, már csak a végelszámolást kell kérje az önkormányzat. A kivitelezőt is kifizették. …és ami nem fért bele Zsombori Levente rámutatott, némileg furcsállotta, hogy bizonyos munkálatokat nem lehetett elszámolni a pályázat részeként. Példaként említette, hogy

a plafont le lehet szigetelni, az ablakokat is ki lehet cserélni, de a falakat csak közvetlenül a beavatkozásoknál lehet újrafesteni, attól két méterre már nem.

Emiatt néhol az új, máshol a régi, akár tíz éves színezés látszik az épületekben.

Fotó: Olti Angyalka

„Nekünk most nincs pénzünk a fennmaradt festések finanszírozására, így elképzelhető, hogy azok elvégzése nélkül fogjuk lezárni a projektet.

Ha majd az idei költségvetésünk engedi, akkor pénzt különítünk el a munkára és a nyár folyamán megvalósítjuk”

– magyarázta a polgármester. Megjegyezte, az említett kellemetlenségek ellenére nagyon fontosnak tartották a kultúrotthonok hőenergetikai felújítását, hiszen nem voltak jó állapotban az épületek. Patakfalván például az ablakok résein befújt a szél.

Fotó: Olti Angyalka

Zsombori hangsúlyozta, a kultúrotthonok a helyi közösségek találkozási helyei, ahol számos családi rendezvény is zajlik, így elengedhetetlen, hogy azokban megfelelőek legyenek a körülmények.

Fotó: Olti Angyalka

A projekt nem tartalmazta minden fal újrafestését Fotó: Olti Angyalka