Hodgyában és Patakfalván is megújult a kultúrotthon, de nem lehet teljes az öröm

Fotó: Olti Angyalka
Már csak apróbb munkálatok vannak hátra ahhoz, hogy lezárhassák a patakfalvi, illetve a hodgyai kultúrotthonok hőenergetikai felújítását. Örülnek is a beruházásnak, amit csak az árnyékol be, hogy nem festhettek újra minden falat.
A hodgyai és a patakfalvi kultúrházak hőenergetikai felújítása érdekében nyújtott be pályázatot az Országos Helyreállítási Terv Programban (PNRR) a felsőboldogfalvi önkormányzat, ahol
Önrészt nem is kellett biztosítaniuk – fejtette ki lapunknak Zsombori Levente polgármester.
Könyvtár is működik a hodgyai kultúrotthonban
Fotó: Olti Angyalka
Tavaly nyár végén kezdődtek el a felújítása munkálatok mindkét épület esetében – folytatta az elöljáró. Mint mondta, a korszerűsítés részeként egyebek mellett
kicserélték az ajtókat és az ablakokat,
szigetelték a falakat,
modernizálták a fűtésrendszert,
ugyanakkor napelemeket is felszereltek.
A kivitelezés ugyanakkor jól haladt, hiszen most már csak apróbb munkálatok vannak hátra.
Fotó: Olti Angyalka
A polgármestertől azt is meg tudtuk, hogy nem volt gond a beígért pénzek utalásával a kormány részéről, már csak a végelszámolást kell kérje az önkormányzat. A kivitelezőt is kifizették.
Zsombori Levente rámutatott, némileg furcsállotta, hogy bizonyos munkálatokat nem lehetett elszámolni a pályázat részeként. Példaként említette, hogy
Emiatt néhol az új, máshol a régi, akár tíz éves színezés látszik az épületekben.
Fotó: Olti Angyalka
„Nekünk most nincs pénzünk a fennmaradt festések finanszírozására, így elképzelhető, hogy azok elvégzése nélkül fogjuk lezárni a projektet.
– magyarázta a polgármester.
Megjegyezte, az említett kellemetlenségek ellenére nagyon fontosnak tartották a kultúrotthonok hőenergetikai felújítását, hiszen nem voltak jó állapotban az épületek. Patakfalván például az ablakok résein befújt a szél.
Fotó: Olti Angyalka
Zsombori hangsúlyozta, a kultúrotthonok a helyi közösségek találkozási helyei, ahol számos családi rendezvény is zajlik, így elengedhetetlen, hogy azokban megfelelőek legyenek a körülmények.
Fotó: Olti Angyalka
A projekt nem tartalmazta minden fal újrafestését
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
