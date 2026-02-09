Megvan az ország legnagyobb pizzakedvelője

Képünk illusztráció
Fotó: Erdély Bálint Előd
Románia délkelet-európai viszonylatban az első helyet foglalta el 2025-ben pizzarendelések tekintetében – közölte a Glovo futárszolgálat.
A pizza nemzetközi napja (február 9.) alkalmából közzétett elemzés szerint 2025-ben a szerelmesek napján, február 14-én rendelték a legtöbb pizzát Romániában, több mint 18 ezer adagot.
A legnépszerűbb pizzafajta a Pizza Diavola volt tavaly, amelyet a Pizza Quattro Stagioni, a Pizza Margherita, a Pizza Capricciosa és a Pizza Quattro Formaggi követett.
Az ország legnagyobb pizzakedvelőjének egy kolozsvári felhasználó bizonyult, aki
A legnagyobb összegű pizzarendelést egy aradi fogyasztó adta le tavaly, aki 2800 lejt fizetett a kiszállított csomagért.
A Glovo elemzése szerint 2025-ben májusban volt a legnagyobb a kereslet a pizza iránt, és rendszerint pénteken, szombaton és vasárnap értékesítik a legtöbb pizzát.
A legtöbb pizzát bukaresti, kolozsvári, konstancai, nagyváradi és jászvásári helyszínekre szállították ki tavaly 0 írja az Agerpres hírügynökség az elemzésre hivatkozva.
A bukaresti törvényszék három bíróból álló testülete hétfőn elutasította Călin Georgescu fellebbezését az ellen, hogy bíróság elé kell állnia legionárius propaganda vádja miatt. A bíróság úgy döntött, hogy a per elsőfokú tárgyalása elkezdődik.
Lentről jövünk fölfelé, ahogy haladunk előre ezen a héten, aztán megint visszaesünk. Közzétette hétfőn a február 9–22. időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A házasság és a család nem csupán magánügy, hanem a társadalom és a nemzet jövőjének alapja – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára A hűség szabadsága konferencián.
Senki számára nem újdonság, hogy Románia lakosságával párhuzamosan Székelyföld, ezen belül Kovászna megye népessége is folyamatosan apad. Ám ha csak az utóbbi tíz évet vesszük figyelembe, az itteni csökkenés mértéke az országos átlagot is meghaladja.
Fagyos időre, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hargita és Kovászna megyében is lehűl az idő.
Tavaly 32,743 milliárd euró volt a román külkereskedelmi mérleg hiánya, 2 százalékkal, azaz 673 millió euróval kisebb, mint 2024-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn.
A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok – közölte hétfő reggel a Kolozs megyei katasztrófavédelem.
Könnyed, vicces, kisebb téteket felvonultató westerosi történtet adaptált a képernyőre az HBO George R. R. Martin egyik „mellékregényéből”, a Hét királyság lovagjából. Ajánló.
A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) vasárnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona december végén 201,6 milliárd lej volt, 34 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.
Hárman meghaltak és egy személy megsérült vasárnap a 6-os országúton történt közúti balesetben a Krassó-Szörény megyei Somfa térségében – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
