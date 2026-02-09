Megvan az ország legnagyobb pizzakedvelője

Románia délkelet-európai viszonylatban az első helyet foglalta el 2025-ben pizzarendelések tekintetében – közölte a Glovo futárszolgálat.

A pizza nemzetközi napja (február 9.) alkalmából közzétett elemzés szerint 2025-ben a szerelmesek napján, február 14-én rendelték a legtöbb pizzát Romániában, több mint 18 ezer adagot.

A legnépszerűbb pizzafajta a Pizza Diavola volt tavaly, amelyet a Pizza Quattro Stagioni, a Pizza Margherita, a Pizza Capricciosa és a Pizza Quattro Formaggi követett.

Az ország legnagyobb pizzakedvelőjének egy kolozsvári felhasználó bizonyult, aki