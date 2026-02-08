Rovatok
Több mint 200 milliárd lej volt a magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő alapok vagyona decemberben

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) vasárnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona december végén 201,6 milliárd lej volt, 34 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.

Székelyhon

2026. február 08., 18:552026. február 08., 18:55

Az ASF közleménye szerint a magánnyugdíjalapok romániai eszközökbe – főként államkötvényekbe és a Bukaresti Értéktőzsdén (BVB) jegyzett részvényekbe – fektették a megtakarítások 94 százalékát.

Decemberben összesen 1,88 milliárd lej – átlagban 408 lej – járulékot fizettek be a romániai munkavállalók a magánnyugdíjalapoknak

– ismerteti az Agerpres.

A hónap végén a magánnyugdíjalapok a vagyonuk 65,5 százalékát, 131,05 milliárd lejt állampapírokban tartották. A megtakarítások 25,7 százalékát (51,85 milliárd lejt) részvényekbe, 3,9 százalékát (7,92 milliárd lejt) vállalati kötvényekbe fektették.

Az ASF adatai szerint novemberben a nyugdíjrendszer kettes pillérének 8 458 638 befizetője volt Romániában. A megtakarításaikat hét magánnyugdíjalap kezelte: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN és Vital.

