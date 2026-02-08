Több mint 200 milliárd lej volt a magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő alapok vagyona decemberben

A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) vasárnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona december végén 201,6 milliárd lej volt, 34 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.

Székelyhon 2026. február 08., 18:552026. február 08., 18:55

Az ASF közleménye szerint a magánnyugdíjalapok romániai eszközökbe – főként államkötvényekbe és a Bukaresti Értéktőzsdén (BVB) jegyzett részvényekbe – fektették a megtakarítások 94 százalékát.

Decemberben összesen 1,88 milliárd lej – átlagban 408 lej – járulékot fizettek be a romániai munkavállalók a magánnyugdíjalapoknak