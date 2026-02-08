Érkezik az újabb havazás, szerdáig kitart a télies időjárás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) vasárnapi előrejelzése szerint kedd estig havazással, jegesedéssel, a szél élénkülésével és jelentős lehűléssel járó időjárás várható Románia legnagyobb részén.

A meteorológusok szerint vasárnap napközben és hétfőre virradóra Moldvában, illetve Erdély keleti és délkeleti térségeiben, majd

hétfő estétől kedd estig Olténiában, a Bánságban, Erdélyben és a hegyvidéken havazás várható.

Helyenként 5-10 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, a hegyekben és az ország délnyugati részén akár 15 liter is.

A hóréteg vastagsága általában 5-10 centiméter, a hegyekben mintegy 15 centiméter lehet, elszórtan ónos eső és jegesedés is lehetséges

– ismerteti az Agerpres.

Az ország délnyugati, déli és keleti térségeiben 45-50 km/órás sebességű szél várható, a Bánsági-hegységben és a Déli-Kárpátok nyugati, magasabb részein a széllökések elérhetik a 80-90 km/órát, ami időszakosan hófúvást okozhat.

Az ANM szerint a Kárpátokon kívüli régiókban jelentősen lehűl az idő,