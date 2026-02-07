Rovatok
Ilyen volt Gyergyószentmiklóson az adóemelés elleni tiltakozás

Több tucatnyian vonultak utcára szombaton Gyergyószentmiklóson egy héttel a csíkszeredai és székelyudvarhelyi adóemelés elleni megmozdulások után. A demonstráción a polgármester is felszólalt. Fotókon mutatjuk.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Több tucatnyian vonultak utcára szombaton Gyergyószentmiklóson egy héttel a csíkszeredai és székelyudvarhelyi adóemelés elleni megmozdulások után. A demonstráción a polgármester is felszólalt. Fotókon mutatjuk.

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
