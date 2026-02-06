Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét

Képünk illusztráció
Fotó: Kristó Róbert
A Szeben megyei gyermekvédelem pénteken tájékoztatott, hogy a kürpödi (Chirpăr) család egyetlen túlélő gyermekét sürgősségi eljárással nevelőszülői gondozásba helyezték, miután a másik négy testvér meghalt, kettő vízbefúlás, kettő pedig tüdőgyulladás szövődményei miatt.
A vizsgálatok és a kockázati tényezők elemzésének lezárulta után a bíróság a gyermekvédelmi igazgatóság szakembereinek javaslatára az életben maradt gyermek nevelőszülői gondozásba helyezéséről döntött sürgősségi eljárással.
– írja a gyermekvédelem közleménye nyomán az Agerpres.
Az intézkedésre a gyermek fizikai és érzelmi integritásának védelme érdekében volt szükség.
A kürpödi család két gyermeke, egy hatéves kislány és egy nyolcéves kisfiú belefúlt hétfőn a település melletti patakba. A szülők két másik gyermeke korábban tüdőgyulladás szövődményeibe halt bele.
A Szeben megyei Kürpöd (Chirpăr) település melletti patakba esett és meghalt hétfőn egy testvérpár, egy 6 éves kislány és egy 9 éves fiú.
Vizsgálatot indított a Szeben megyei gyermekvédelem annál a kürpödi (Chirpăr) családnál, amelynek két gyermeke egy patakba fulladt hétfőn.
