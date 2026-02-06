Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét

A Szeben megyei gyermekvédelem pénteken tájékoztatott, hogy a kürpödi (Chirpăr) család egyetlen túlélő gyermekét sürgősségi eljárással nevelőszülői gondozásba helyezték, miután a másik négy testvér meghalt, kettő vízbefúlás, kettő pedig tüdőgyulladás szövődményei miatt.

Székelyhon 2026. február 06., 18:282026. február 06., 18:28

A vizsgálatok és a kockázati tényezők elemzésének lezárulta után a bíróság a gyermekvédelmi igazgatóság szakembereinek javaslatára az életben maradt gyermek nevelőszülői gondozásba helyezéséről döntött sürgősségi eljárással.

A gyermeket kiemelték a családból és biztonságban van