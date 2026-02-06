Megtiltanák a 13 év alatti gyerekek közösségi médiahasználatát Romániában

A Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete: a 13 év alatti gyermekek számára teljesen tiltsák meg a közösségi médiához való hozzáférést, a 13 és 15 év közötti gyermekek számára pedig csak szüleik hozzájárulásával engedélyezzék azt.

A szervezet emellett „valódi” szankciókat szorgalmaz azon platformok ellen, amelyek korhatár-ellenőrzés nélkül engedélyezik a kiskorúak számára fiók létrehozását, de a digitális oktatás és az online biztonság kötelező bevezetését is szorgalmazzák az iskolai tantervbe. Pénteki közleményében a szervezet szerint jelenleg a gyermekek jogainak védelme szempontjából az egyik legnagyobb kihívást a kiskorúak ellenőrizetlen hozzáférése jelenti a közösségi médiához. Megfelelő jogi keret és hatékony végrehajtási mechanizmusok hiányában Románia digitális generációi

jelentős kockázatoknak vannak kitéve mentális egészségük, biztonságuk és harmonikus fejlődésük tekintetében

– idézi a szervezet álláspontját az Agerpres. A szervezet egy 2025 decemberében végzett tanulmányra hivatkozva rámutat, hogy a közösségi hálózatok mindegyikét használják kiskorúak, beleértve a 12 és 14 év közötti gyermekeket is. Több mint egyharmaduknak nyilvános profilja van, amely bármely felhasználó számára hozzáférhető. A szervezet egy 2024-es tanulmánya szerint pedig a 11 és 15 év közötti román gyermekek több mint 22 százaléka a

megvonás tüneteit mutatja, amikor megszakad a mobil eszközökhöz való hozzáférése,