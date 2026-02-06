Megtiltanák a 13 év alatti gyerekek közösségi médiahasználatát Romániában

Képünk illusztráció
A Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete: a 13 év alatti gyermekek számára teljesen tiltsák meg a közösségi médiához való hozzáférést, a 13 és 15 év közötti gyermekek számára pedig csak szüleik hozzájárulásával engedélyezzék azt.
A szervezet emellett „valódi” szankciókat szorgalmaz azon platformok ellen, amelyek korhatár-ellenőrzés nélkül engedélyezik a kiskorúak számára fiók létrehozását, de a digitális oktatás és az online biztonság kötelező bevezetését is szorgalmazzák az iskolai tantervbe.
Pénteki közleményében a szervezet szerint jelenleg a gyermekek jogainak védelme szempontjából az egyik legnagyobb kihívást a kiskorúak ellenőrizetlen hozzáférése jelenti a közösségi médiához. Megfelelő jogi keret és hatékony végrehajtási mechanizmusok hiányában Románia digitális generációi
– idézi a szervezet álláspontját az Agerpres.
A szervezet egy 2025 decemberében végzett tanulmányra hivatkozva rámutat, hogy a közösségi hálózatok mindegyikét használják kiskorúak, beleértve a 12 és 14 év közötti gyermekeket is. Több mint egyharmaduknak nyilvános profilja van, amely bármely felhasználó számára hozzáférhető.
A szervezet egy 2024-es tanulmánya szerint pedig a 11 és 15 év közötti román gyermekek több mint 22 százaléka a
ami a függőség kialakulásának egyik jele.
A 2022 és 2025 között publikált metaanalízisek egyértelmű összefüggést mutatnak ki a problémás közösségi médiahasználat és a negatív mentális egészségügyi mutatók között: depressziós tünetek, szorongás, alvászavarok, koncentrációs nehézségek, súlyos esetekben önkárosító magatartás. A legújabb longitudinális tanulmányok azt mutatják, hogy a függőséget okozó használat több mint kétszeresére növeli az öngyilkossági hajlam kockázatát – figyelmeztetnek.
A szervezet javasolja továbbá a gyermekek számára vonzó és hozzáférhető offline alternatívák kifejlesztését, például tanórán kívüli tevékenységeket, oktatási klubokat, sportpályákat és nyitott közösségi tereket.
Emlékeztetnek ugyanakkor, hogy már több ország betiltotta, vagy szándékában áll betiltani a közösségi média használatát a 14-16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Köztük van Ausztrália, Franciaország, Spanyolország, Ausztria, Portugália, Görögország, Dánia.
Raed Arafat belügyi államtitkár úgy véli, hogy a közösségi média hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára, és szerinte ideje, hogy a törvényhozók korlátozzák a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.
Cătălin Predoiu belügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy elvben nem támogatja a tilalmakat, így a kiskorúak online tartalmakhoz való hozzáférésének megtiltását sem.
