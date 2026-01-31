Rovatok
Ezúttal már bejelentett tüntetésen vonultak utcára Csíkszeredában az adóemelés ellen

Kivonultak az elégedetlen adófizetők szombaton Csíkszereda főterére, hogy így jelezzék: tiltakoznak a magas adók ellen. Ez már a második megmozdulás a hargitai megyeszékhelyen a szerdai „flash-mob” után.

Barabás Hajnal

2026. január 31., 11:592026. január 31., 11:59

2026. január 31., 13:092026. január 31., 13:09

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Kivonultak az elégedetlen adófizetők szombaton Csíkszereda főterére, hogy így jelezzék: tiltakoznak a magas adók ellen. Ez már a második megmozdulás a hargitai megyeszékhelyen a szerdai „flash-mob" után.

Barabás Hajnal

2026. január 31., 11:592026. január 31., 11:59

2026. január 31., 13:092026. január 31., 13:09

Az adófizetők elégedetlenségét felszította, hogy meglehetősen megemelkedett az idei évre vonatkozó helyi adók és illetékek mértéke. Miután Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen is tartottak tüntetéseket az adóemelések miatt, a csíkszeredaiak másodszor is utcára vonultak szombaton, ezúttal a város főterére.

A közösségi médiában szerveződő tiltakozó akciónak ez a második felvonása, amelyet Menyhárt János civilként jelentette be a városházán.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Az első akció hivatalos bejelentésére már nem volt idő, így a szerdai megmozdulás egyfajta „flash-mobként” működött. Akkor a dühödt adófizetőket Bors Béla alpolgármester fogadta a polgármesteri hivatal ideiglenes székhelyének bejáratánál. Ott a felmerült kérdésekre válaszokat adott az elöljáró, az elégedetlenség azonban nem csitult, így szombat délben a Szabadság téren gyűltek össze a csíkiak, hogy tiltakozzanak.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A 12 órára meghirdetett kezdésre több százan vonultak ki Csíkszereda főterére, hogy kifejezzék elégedetlenségüket az adóemelés miatt. A tömegben fogyatékkal élők is vannak, akik „Sérültnek lenni nem egy kiváltság”, „Nem mi tettük tönkre az ország gazdaságát”, „Nem kedvezmény vettek el tőlünk, hanem esélyt” feliratú transzparenseket tartanak kezükben.

A helyszínre érkezett Korodi Attila polgármester és Bors Béla alpolgármester is. A demonstrálókhoz Menyhárt János szervező beszél.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Olvasói felvétel

Fotó: Olvasói felvétel

• Fotó: Olvasói felvétel

Fotó: Olvasói felvétel

• Fotó: Olvasói felvétel

Fotó: Olvasói felvétel

A tüntetők a magasból. Fotónk 12 óra 40 perckor készült • Fotó: Pinti Attila

A tüntetők a magasból. Fotónk 12 óra 40 perckor készült

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Csíkszék Csíkszereda
