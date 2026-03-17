Kétszázötven kilométernyi autópályát ígérnek, de több pénzre lesz szükség

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A közlekedési minisztérium idén szerény összegből gazdálkodik, és a nyári költségvetés-kiigazításkor további forrásokra lesz szükség a folyamatban lévő és az új beruházások finanszírozásához – jelentette ki kedden Ciprian Șerban közlekedési miniszter.

Székelyhon

2026. március 17., 19:48

2026. március 17., 20:392026. március 17., 20:39

A parlamentben nyilatkozó tárcavezető a sajtónak elmondta, hogy a minisztérium eredetileg 36 milliárd lejes költségvetését 42,014 milliárd lejre emelték, amit 1 milliárd lejjel megtoldottak.

A közúti infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban Șerban elmondta, hogy a kivitelezőkkel – különösen az UMB vállalattal – folytatott egyeztetések alapján

az év végéig mintegy 250–255 kilométer autópálya és gyorsforgalmi út átadásával számolnak.

A becslés a SAFE védelmi hitelprogramból finanszírozott beruházásokat is tartalmazza.

Az A7-es (moldovai) autópálya kapcsán a miniszter közölte: a Pașcani-ig tartó szakasz várhatóan augusztus végéig elkészül, ugyanakkor egyes pontokon – például a Margina–Holdea szakaszon épülő alagútnál – még műszaki nehézségek merültek fel, főként a biztonsági rendszerekkel kapcsolatban.

Șerban szerint nem fenyeget az a veszély, hogy Románia uniós forrásokat veszítsen, mivel a finanszírozások egy része hitel, nem vissza nem térítendő támogatás.

Nem vesznek el pénzek, de ha egy kisebb szakasz nem készül el időben, más forrásból kell biztosítani a finanszírozását”

– idézi a tárcavezetőt az Agerpres.

A közlekedési minisztérium 2026-os költségvetése 42,014 milliárd lej költségvetési előirányzatból és 108,21 milliárd lej kötelezettségvállalási előirányzatból áll. Ezeket az összegeket a parlament költségvetési bizottságai kedden 39 támogató és 12 elutasító szavazattal hagyták jóvá.

szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 17., kedd

ANAF-osnak adta ki magát egy csaló, miszerint visszajár a cégnek a tavaly befizetett összegből...

Az adóhatóság (ANAF) alkalmazottjának adta ki magát egy csaló, és egy gyulafehérvári cégvezetőn keresztül 86 ezer lejjel rövidített meg egy vállalkozást. A 49 éves női vállalkozó hozzáférést biztosított a csalónak egy laptophoz és egy mobilhoz is.

ANAF-osnak adta ki magát egy csaló, miszerint visszajár a cégnek a tavaly befizetett összegből...
ANAF-osnak adta ki magát egy csaló, miszerint visszajár a cégnek a tavaly befizetett összegből...
2026. március 17., kedd

ANAF-osnak adta ki magát egy csaló, miszerint visszajár a cégnek a tavaly befizetett összegből...
2026. március 17., kedd

Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek

A tömbházas életforma próbára teszi a türelmet. Míg Sepsiszentgyörgyön a „szomszéd jóléte” is zavaró lehet, Kézdivásárhelyen a felelőtlen állattartás és a parkolási káosz adja a legtöbb munkát a helyi rendőröknek.

Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek
Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek
2026. március 17., kedd

Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek
Postázzák a szavazási levélcsomagokat, megvannak a fontos tudnivalók

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra keddig regisztrált mintegy 489 ezer levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását.

Postázzák a szavazási levélcsomagokat, megvannak a fontos tudnivalók
Postázzák a szavazási levélcsomagokat, megvannak a fontos tudnivalók
2026. március 17., kedd

Postázzák a szavazási levélcsomagokat, megvannak a fontos tudnivalók
Tanügyminiszter: a bojkott nem veszélyezteti az országos vizsgák megszervezését

Nem áll fenn annak a veszélye, hogy a pedagógusok bojkottja miatt idén elmaradjanak az országos vizsgák – jelentette ki kedden Mihai Dimian oktatási és kutatási miniszter.

Tanügyminiszter: a bojkott nem veszélyezteti az országos vizsgák megszervezését
Tanügyminiszter: a bojkott nem veszélyezteti az országos vizsgák megszervezését
2026. március 17., kedd

Tanügyminiszter: a bojkott nem veszélyezteti az országos vizsgák megszervezését
2026. március 17., kedd

Még a próba-képességvizsgán is megpróbáltak csalni

Több mint 144 300 nyolcadikos vett részt kedden a matematika próba-képességvizsgán – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

Még a próba-képességvizsgán is megpróbáltak csalni
Még a próba-képességvizsgán is megpróbáltak csalni
2026. március 17., kedd

Még a próba-képességvizsgán is megpróbáltak csalni
Idén is megmarad a 100 ezer forintos támogatás a Szülőföldön Magyarul Programban

Újra meghirdeti a nemzetpolitikai államtitkárság a Szülőföldön Magyarul Programot, amelyre keddtől lehet jelentkezni – mondta Nacsa Lőrinc a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Idén is megmarad a 100 ezer forintos támogatás a Szülőföldön Magyarul Programban
Idén is megmarad a 100 ezer forintos támogatás a Szülőföldön Magyarul Programban
2026. március 17., kedd

Idén is megmarad a 100 ezer forintos támogatás a Szülőföldön Magyarul Programban
Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást

Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást – jelentette ki kedden Radu Miruță védelmi miniszter.

Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást
Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást
2026. március 17., kedd

Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást
2026. március 17., kedd

Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat

Székelyföldre érkezik a Székely menyasszony című kiállítás, amely március 20-tól lesz látogatható Sepsiszentgyörgyön, majd április 29-től Csíkszeredában.

Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat
Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat
2026. március 17., kedd

Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat
Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét

Közvitára bocsátotta kedden az oktatási minisztérium a 2026-2027-es tanévre vonatkozó bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét.

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét
Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét
2026. március 17., kedd

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét
A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért

A pénzügyminisztérium elkészítette az üzemanyagárakkal kapcsolatos elemzését, és a kormány „a következő napokban” várhatóan dönteni fog a következő lépésekről – nyilatkozta egy keddi sajtóeseményen Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért
A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért
2026. március 17., kedd

A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért
