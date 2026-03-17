Kétszázötven kilométernyi autópályát ígérnek, de több pénzre lesz szükség

A közlekedési minisztérium idén szerény összegből gazdálkodik, és a nyári költségvetés-kiigazításkor további forrásokra lesz szükség a folyamatban lévő és az új beruházások finanszírozásához – jelentette ki kedden Ciprian Șerban közlekedési miniszter.
2026. március 17., 19:48
A parlamentben nyilatkozó tárcavezető a sajtónak elmondta, hogy a minisztérium eredetileg 36 milliárd lejes költségvetését 42,014 milliárd lejre emelték, amit 1 milliárd lejjel megtoldottak.
A közúti infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban Șerban elmondta, hogy a kivitelezőkkel – különösen az UMB vállalattal – folytatott egyeztetések alapján
A becslés a SAFE védelmi hitelprogramból finanszírozott beruházásokat is tartalmazza.
Az A7-es (moldovai) autópálya kapcsán a miniszter közölte: a Pașcani-ig tartó szakasz várhatóan augusztus végéig elkészül, ugyanakkor egyes pontokon – például a Margina–Holdea szakaszon épülő alagútnál – még műszaki nehézségek merültek fel, főként a biztonsági rendszerekkel kapcsolatban.
Șerban szerint nem fenyeget az a veszély, hogy Románia uniós forrásokat veszítsen, mivel a finanszírozások egy része hitel, nem vissza nem térítendő támogatás.
A közlekedési minisztérium 2026-os költségvetése 42,014 milliárd lej költségvetési előirányzatból és 108,21 milliárd lej kötelezettségvállalási előirányzatból áll. Ezeket az összegeket a parlament költségvetési bizottságai kedden 39 támogató és 12 elutasító szavazattal hagyták jóvá.
