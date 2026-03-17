Kétszázötven kilométernyi autópályát ígérnek, de több pénzre lesz szükség

A közlekedési minisztérium idén szerény összegből gazdálkodik, és a nyári költségvetés-kiigazításkor további forrásokra lesz szükség a folyamatban lévő és az új beruházások finanszírozásához – jelentette ki kedden Ciprian Șerban közlekedési miniszter.

A közúti infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban Șerban elmondta, hogy a kivitelezőkkel – különösen az UMB vállalattal – folytatott egyeztetések alapján

A parlamentben nyilatkozó tárcavezető a sajtónak elmondta, hogy a minisztérium eredetileg 36 milliárd lejes költségvetését 42,014 milliárd lejre emelték, amit 1 milliárd lejjel megtoldottak.

az év végéig mintegy 250–255 kilométer autópálya és gyorsforgalmi út átadásával számolnak.

A becslés a SAFE védelmi hitelprogramból finanszírozott beruházásokat is tartalmazza.

Az A7-es (moldovai) autópálya kapcsán a miniszter közölte: a Pașcani-ig tartó szakasz várhatóan augusztus végéig elkészül, ugyanakkor egyes pontokon – például a Margina–Holdea szakaszon épülő alagútnál – még műszaki nehézségek merültek fel, főként a biztonsági rendszerekkel kapcsolatban.

Șerban szerint nem fenyeget az a veszély, hogy Románia uniós forrásokat veszítsen, mivel a finanszírozások egy része hitel, nem vissza nem térítendő támogatás.